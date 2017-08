VIDEO

Consiliul Marii Adunării Naţionale îndeamnă cetăţenii să iasă la PROTEST pe 17 septembrie: „Doar cu o societate consolidată putem face faţă situaţiei dramatice în care ne aflăm”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 30.08.2017 13:38

Consiliul Marii Adunării Naţionale îndeamnă toţi cetăţenii să iasă pe 17 septembrie, la ora 12.00, la un protest de amploare în faţa Parlamentului pentru a-şi manifesta dezaprobarea faţă de acţiunile actualei guvernări şi pentru a sensibiliza instituţiile internaţionale asupra stării de fapt a lucrurilor din Republica Moldova.



Reprezentanţii Consiliului au anunţat astăzi într-o conferinţă de presă că manifestaţia de protest din scuarul Parlamentului va fi urmată de un marş în cadrul căruia rezoluţia adoptată la miting va fi depusă la reprezentanţa UE în RM.



Ulterior, protestatarii vor picheta instituţia publică Teleradio-Moldova care, deşi este plătită din bani publici, „slujeşte criminalii de la guvernare, îngrădind accesul opoziţiei la dezbaterile televizate”, spun organizatorii manifestaţiei.



„Situaţia social-politică şi economică din Republica Moldova continuă să se degradeze catastrofal, iar în urma sfidării recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi avertismentelor partenerilor de dezvoltare de către guvernarea mafiotă prin adoptarea votului mixt s-ar putea să fie sistată asistenţa macrofinanciară a Republicii Moldova. În loc să se ocupe de rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă zi de zi cetăţenii, regimul antipopular se preocupă doar de propriile interese, schimbând legislaţia după bunul plac, având grijă de perpetuarea la guvernare a după alegerile parlamentare din 2018 şi evitarea pedepsei penalepentru crimele comise împotriva propriului popor”, se spune în declaraţia Consiliului Marii Adunării Naţionale.



În cadrul conferinţei de presă, preşedintele Consiliului Marii Adunări Naţionale, Andrei Năstase, a făcut un apel la unitate către toţi cetăţenii Republicii Moldova.



„Îndemn toţi cetăţenii ţării, oriunde s-ar afla, să protestăm faţă de nedreptatea ce ni se face de către o guvernare hoaţă. După ce au capturat justiţia şi presa, după ce au jefuit rezervele valutare ale statului, după ce au sărăcit populaţia, ne fură şi dreptul de a mai trăi şi munci Acasă, în siguranţă şi bunăstare, în bună înţelegere şi pace, alături de familiile noastre. Doar cu o societate consolidată, cu oameni deşteptaţi, demni de trecutul şi, mai ales, de un viitor mai bun, putem face faţă situaţiei dramatice în care ne aflăm şi schimba în bine Moldova. Doar împreună putem edifica o ţară în care să vrei să trăieşti, o ţară din care oamenii nu pleacă în străinătăţi”, a declarat Andrei Năstase.



„Guvernarea actuală încearcă să ne lipsească de drepturile noastre fundamentale. Încearcă să suprime toate vocile care-i critică, încearcă să elimine toate forţele care se opun abuzurilor lor, iar mai recent încearcă să ne lipsească de dreptul nostru de a-i scoate de la guvernare. Se tem de alegeri libere şi corecte. Trebuie să ieşim să ne apărăm aceste drepturi. La 17 septembrie vă îndemn pe toţi cei care cred în democraţie să iasă pentru a-şi apăra dreptul de a nu fi furaţi la următoarele alegeri. Vin cu un îndemn special către locuitorii Chişinăului. Ajungeţi mai uşor la aceste proteste pentru că nu vă împiedică guvernarea să ajungeţi, nu trebuie să faceţi cheltuieli. Acum avem mare nevoie de implicarea dvs., de sprijinul dvs. pentru a apăra valorile democratice. De implicarea dvs. au nevoie de mii de oameni săraci, pentru că riscă să fie condamnaţi la sărăcie pentru mulţi ani înainte”, a adăugat preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu.



Au fost lansate mesaje de îndemn la protest pentru toate categoriile sociale, tineri şi pensionari, artişti, medici, profesori, fermieri, etc., dar şi către cetăţenii din Diasporă.



„Oamenii de vârsta a treia vom fi prezenţi la protest neapărat. Îi îndemn pe toţi să participe în modul cel mai activ la acest protest. Atrag atenţia profesorilor, medicilor ieşiţi la pensie. Nu vă temeţi că nu aveţi de ce vă teme. În faţa noastră este un gard pe care doar împreună putem să-l zguduim. Avem tot dreptul la o viaţă cu mult mai decentă”, a menţionat preşedintele Uniunii Pensionarilor din Moldova, Victor Leancă.



„Tinerii au totuşi un cuvânt de spus. Mi-aş dori să-i văd într-un număr mai mare la protest, pentru că ei sunt activi pe Facebok, în discuţiile private, dar ar trebui o implicare mai puternică prin prezenţa lor la proteste. Tinerii sunt cei care sunt motorul dezvoltării unei ţări, numai tinerii ar putea să scrie un viitor adevărat, să înveţe de la cei care au curaj să iasă să vorbească. Este doar o frică trecătoare care ar putea însă să fie transmisă copiilor. Îi chem pe toţi tinerii să iasă la proteste, dar şi pe cei din diasporă. Să vă faceţi simţită şi voi prezenţa în ţările în care sunteţi. Ştiu că sunteţi foarte activi şi vreţi să vă faceţi vocea auzită. Fac apel şi către breasla artiştilor. Reprezentaţii culturii au fost cei care au putut să încurajeze oamenii simpli, cei care îşi doresc o schimbare, dar mai ezită. Nu trebuie să ne fie frică. Exemplul meu poate fi repetat. Reducerea la tăcere a artişilor denotă frica guvernării”, a spus interpretul Cătălin Josan.



„Ştiu ce atmosferă avem în societate, lumea este foarte tristă, descurajată, pare să nu mai creadă în nimic. Moldovenii nu-şi dau seama că soluţia este la îndemâna noastră, a tuturor. Soluţia este alcătuită din două lucruri: ce trebuie şi ce nu trebuie să facem. Moldovenii ar trebui să nu se mai lase duşi la mitingurile guvernanţilor ca nişte vite. Ar trebui să nu mai frecventeze concertele guvernării şi să nu se mai arunce după cârnăciorii pe care această guvernare îi aruncă ca nişte ciolane câinilor. Pe de altă parte, ce ar trebui să facă: pentru asta e destul să ne uităm la popoarele din întreaga lume. Un exemplu este Coreea de Sud, unde acum un an fosta preşedintă a acestui stat era un fel de Plahotniuc în fustă, avea sprijin în Parlament, din partea justiţiei. Acum însă este judecată şi o paşte puşcărie pe viaţă. Coreenii au ieşit luni la rând, de multe ori câte un milion în piaţă. Nici SUA şi nici UE nu au alungat-o pe tipa asta. Numai de asta se teme regimul. Nu se teme nici de SUA şi nici de UE. Asta trebuie să facem şi noi. Dacă nu umplem luni la rând piaţa cu câte o sută de mii de oamenii şi dacă am înţelege ce forţă reprezentăm şi ce armă avem în mâini, am putea schimba lucrurile. Vă invit să dăm dovadă că nu suntem fiare şi nu depindem de cârnăcorii pe care ni-i aruncă guvernarea ca nişte cioane la câini”, a declarat jurnalistul Constantin Cheianu.



„Cunosc situaţia agricultorilor nu din auzite. Înţeleg ce înseamnă să munceşti un an, iar la urmă să te alegi cu credite şi produse pe care nu le poţi comercializa la preţuri rezonabile. Mă adresez către fermieri: oameni buni, nu fiţi indiferenţi. Degrabă nu veţi putea nici să vă asiguraţi simpla existenţă. Ne ard sufletele pentru că şcolile rămân fără copii, plâng pedagogii că rămân fără muncă. Buneii, părinţii nu-şi pot săruta copii decât prin skype. Îi îndemn pe toţi agricultorii, să venim cu toţii la Chişinău şi să protestăm faţă de acest genocid care are loc împotriva poporului. Cu toţii împreună vom izbuti”, a spus directorul executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor, Vasile Mîrzenco.