Dodon umileşte oamenii în etate care îşi câştigă existenţa prin comerţ: „Suntem stat, nu babe de la piaţă”

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Igor Dodon 29.08.2017 14:44

Preşedintele Igor Dodon a dat dovadă de o lipsă totală de respect faţă de oamenii în etate care abia de reuşesc să-şi câştige existenţa prin comerţ.



În cadrul unei conferinţe de presă susţinută astăzi după şedinţa eşuată a Consiliului Suprem de Securitate, şeful statului a făcut o comparaţie total nereuşită, referindu-se la politicienii străini care fac declaraţii despre Republica Moldova.



„Orice persoană din afara ţării nu are dreptul să dea calificative poporului moldovenesc. Noi suntem stat, nu babe de la piaţă”, a declarat Dodon care deseori aleargă la piaţă pentru a face poze cu oamenii care vând.



Preşedintele i-a luat astfel apărarea vicepremierului rus Dmitri Rogozin care recent a fost declara persona non grata în Republica Moldova.



„Ministerul de Externe trebuia să vină să spună ce a stat la baza acestei iniţiative. Astfel se poate declara persona non grata orice politician. Deputaţii români blochează Aeropotul din RM. Trebui să fime echilibraţi, să nu ne uităm doar într-o direcţie”, a spus Dodon.