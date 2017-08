Independenţă cu gust amar: Ce cred semnatarii Declaraţiei de Independenţă despre situaţia în care a ajuns Republica Moldova

Au votat cu entuziasm Declaraţia de Independenţă şi au fost încrezători că Republica Moldova va urma calea europeană. Acum spun însă că situaţia este alta decât şi-au imaginat-o, iar statul este dominat de corupţie. Vorbim despre câţiva deputaţi din primul Parlament, care la aniversarea a 26-a de la proclamarea independenţei au depus flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul capitalei.



Cu emoţie în glas, semnatarii Declaraţiei de Independenţă spun că şi-ar dori mai multe motive de bucurie în preajma zilei de 27 august.



„Ce avem acum? O ţară coruptă, unde corupţia este în fruntea tuturor”, crede Ion Madan.



„Republica Moldova îmi pare totuşi o ţară suverană, independentă, dar, cu părere de rău, nu este rezolvat conflictul transnistrean. Situaţia politică nu e cea mai bună şi cea mai dorită, care am proclamat-o noi. Noi am pledat pentru un stat de drept”, afirmă Petru Munteanu.



„Vedem astăzi diametral opusul în toate domeniile, pentru că s-a produs această ruptură, spre regret, dintre cei care guvernează după 94 şi cetăţenii care i-au votat”, susţine Alexandru Arseni.



„Tineretul pleacă şi în ziua de azi continuă să plece din ţară. Asta tot se datorează greşelilor pe care le face conducerea ţării. Vreau să aduc aminte de anul 2009 când au fost votate cu entuziasm aceste partide care au venit la putere şi care ne-au dezamăgit cu furtul miliardului, cu distrugerea ţării mai departe”, a declarat şi Vasile Ursu.



„Constatăm cu tristeţe că această independenţă a fost confiscată de o grupare criminală, de o grupare mafiotă şi oligarhică şi care a subjugat statul, cetăţenii, statul care funcţionează în favoarea lor şi cetăţenii care sunt impuşi să plătească bir pentru această grupare criminală în frunte cu Plahotniuc”, spune Vasile Năstase.



Deşi au votat independenţa, foştii legislatori nu au depus primii flori. Fruntaşi au fost premierul, preşedintele ţării şi şeful legislativului. Au urmat miniştri, deputaţi de la guvernare, iar mai aproape de final - aleşii din primul Parlament.



„Asta arată stima lor faţă de societate şi faţă de Parlamentul care a creat republica pe care ei o guvernează. Şi încă o dată demonstrează ruptura lor cu societatea în ansamblu”, crede Alexandru Arseni.



„Dar pe noi, ştiţi dumneavoastră, întotdeauna ne împing la urmă. Este un nerespect total faţă de noi pentru că noi primii ar trebui să depunem flori şi pe urmă să meargă ceilalţi”, a menţionat Vasile Ursu.



Făuritorii independenţei şi-au exprimat opiniile în legătură cu guvernarea actuală.



„Nu sunt complet pro-europeni. Îşi joacă rolul. Să coboare pe pământ şi la nivel cu poporul. Să plece la ţară, să muncească toate lanurile care nu sunt prelucrate acum”, afirmă Ion Madan.



„Mulţi deputaţi nici Constituţia în mână nu au ţinut-o măcar, nu tocmai s-o citească. Asta e prea complicat pentru ei. Mulţi nu au răsfoit legea, modificările cu acest sistem mixt. Nu au citit-o! Pur şi simplu li s-a spus: votaţi. Asta nu e clasă politică! Niciun fel de crâmpeie de orientare pro-europeană nu are actuala guvernare”, a declarat Alexandru Arseni.



Iar în privinţa soluţiilor, semnatarii Declaraţiei de Independenţă spun că singura cale pentru RM este să fie implementat Acordul de Asociere, alegerile următoare să se desfăşoare corect, astfel încât să vină o nouă clasă politică, iar societatea să fie pregătită pentru a face alegerea corectă.



Au depus flori şi parlamentari din opoziţie. Printre aceştia s-a numărul şi liderul PCRM, fostul preşedinte Vladimir Voronin, care califică situaţia ţării drept una catastrofală.



„Nu este independentă şi degrabă n-o să fie. Situaţia politică, economică, socială, dezvoltarea, calitatea vieţii cetăţenilor - nu există. Perspectiva depinde de înşişi toţi cetăţenii Republicii Moldova. Dacă o să conştientizăm că noi suntem stăpâni adevăraţi ai ţării, atunci o să se mai primească ceva, dar dacă o să fie toţi tulburaţi şi o să meargă după cum le indică cineva la alegeri, la soluţionarea altor probleme, atunci perspectiva asta nu o să fie nici peste 25, nici peste 30, nici peste 50 de ani”, a spus Voronin.



La monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt au depus flori şi membri ai corpului diplomatic, precum şi cetăţeni de rând.