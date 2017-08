De Ziua Independenţei, Andrei Năstase a protestat împreună cu veteranii şi pensionarii: „Am ales să fiu alături de cei care şi-au pus şi viaţa pe altarul libertăţii noastre”

FOTO

Ieri, de Ziua Independenţei, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr şi-a petrecut-o alături de veterani şi pensionari. Andrei Năstase afirmă că a ales să fie alături de cei care au riscat cu propria viaţă pentru libertatea noastră şi de cei care au pus fundamentul acestui stat.„27 august, 2017 - ziua în care întreaga societate a statului proclamat independent acum 26 de ani ar fi trebuit să-şi sărbătorească libertatea, prosperitatea, fericirea alături de oamenii politici ai acestui răstimp. A fost altceva. A fost trist. Dar în toată amărăciunea, am văzut şi un licăr de speranţă în ochii oamenilor, atunci când le strângeam mâinile din inimă”, afirmă Năstase.„Nu am fost nici la guvernare, nici în opoziţie, nu am făcut politică. Dar, împreună cu fratele meu, semnatar al Declaraţiei de Independenţă, împreună cu colegii mei am ales astăzi să protestez alături de cei ce au pus fundamentul acestui stat, pensionarii. Şi Mama mea e pensionară. Am fost alături de veterani. Alături de cei ce şi-au pus pe altarul libertăţii noastre şi viaţa”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.Totodată, preşedintele Platformei DA a mers la mormintele veteranilor căzuţi în războiul de pe Nistru. „La mormintele primilor căzuţi - Ion Panţa, căzut pe 13 noiembrie 1991 la Vulcăneşti, şi Cezar Roman, în 25 martie 1992 - ne-am recules împreună cu aproapele meu, Ion Caraman, cel ce în '92 ardea în tanc ciuruit de gloanţe”, scrie Andrei Năstase, pe pagina sa de facebook „Pentru aceşti oameni, pentru un popor demn de o viaţă mai bună aici, acasă, suntem obligaţi să continuăm. Şi - DA! - o vom face”, a conchis liderul DA.