Un alt consilier al preşedintelui Igor Dodon a primit o casă în dar de la părinţi

După ce s-a aflat că Ion Ceban a declarat pentru anul 2016 o casă care i-ar fi fost donată de mama sa, acum un alt consilier al preşedintelui Igor Dodon arată că a primit în dar o casă de la părinţi. Este vorba despre Rita Manole, care declară că a primit în 2016 un teren şi o casă în calitate de donaţie. Terenul are o suprafaţă de 0,028 ha, iar casa are 55,6 m.p., cu o valoare cadastrală totală de 421 314 lei. Solicitată de Moldova Curată, Rita Manole a declarat că este vorba despre un imobil care ar fi aparţinut buneilor soţului său şi pe care l-a primit în dar de la părinţii soţului.



”Mama soacră ne-a făcut donaţia recent, chiar dacă noi am locuit de 13 ani în căsuţa dată. Să vă spun şi adresa? Eu cred că deja întreceţi orice măsură”, s-a arătat indignată Rita Manole de faptul că ne interesăm de donaţie. Ulterior, consiliera preşedintelui a precizat că soţul ei a primit donaţia de la mama lui şi că ar fi vorba numai despre jumătate de casă, nu de întreg imobilul. ”Vreau să cred că nu veţi face subiect pe seama asta, sunt subiecte mult mai interesante”, a subliniat Rita Manole.



Deşi consiliera lui Igor Dodon a declarat că a locuit şi până acum în casa socrilor, imobilul nu a figurat în declaraţiile de avere depuse anterior. Până a veni la Preşedinţie, Rita Manole a deţinut funcţia de asistent al deputatului în Parlament.



Consiliera preşedintelui, care este şi membru al consiliului de administraţie a Fundaţiei ”Din suflet”, patronată de soţia preşedintelui, Galina Dodon, şi-a cumpărat anul trecut şi un automobil Dacia Logan, în valoare de 46 900 de lei. Familia ei mai deţine un autoturism Toyota Avensis, achiziţionat în 2012 cu o valoare declarată de 160 000 lei.



Colecţii şi obiecte de artă - haşurate



Rita Manole mai indică în declaraţia de avere şi de interese faptul că deţine bunuri sub formă de pietre sau metale preţioase, obiecte de artă şi de cult care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depăşeşte suma de 15 salarii medii pe economie, colecţii de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri în valoare de peste 20 de salarii medii pe economie, dar şi numerar în valută naţională sau străină ce depăşeşte suma de 15 salarii medii pe economie. Aceste date sunt, însă, haşurate în declaraţia de avere şi interese a consilierei preşedintelui.



Reprezintă ONG-urile apropiate PSRM şi face donaţii la partid



Pe lângă activitatea sa în calitate de consilieră a preşedintelui, Rita Manole reprezintă mai multe organizaţii non-guvernamentale asociate cu Partidului Socialiştilor. Ea este fondator al Asociaţiei Obşteşti ”Iubesc Moldova” şi membru al consiliului ”Fundaţiei de binefacere Soluţia” şi al fundaţiei de binefacere ”Din suflet”.



Rita Manole a donat pentru Partidul Socialiştilor, în 2014, 62 800 de lei, asta chiar dacă, potrivit declaraţiei pe avere din 2015, a adunat, împreună cu soţul, venituri de până la 90.000 de lei, potrivit unei investigaţii a portalului Anticorupţie.md.



Şi soţul acesteia, Dorin Manole, la parlamentarele din 2014 a cotizat pentru Partidul Socialiştilor cu 59 900 de lei. Solicitată de Moldova Curată să explice provenienţa acestor resurse care au ajuns în puşculiţa electorală a PSRM, Rita Manole a precizat că ar fi vorba despre bani primiţi de la pritetenii şi rudele aflate peste hotare şi care sunt susţinătorii Partidului Socialiştilor. ”Şi mama, şi fraţii sunt peste hotare, avem şi prieteni care susţin activitatea partidului. Dar chiar nu cred că este cazul să faceţi o ştire pe seama unui angajat care se dedică şi îşi face treaba cum scrie în carte”, a adăugat consiliera preşedintelui.



Ultima donaţie făcută pentru PSRM, în valoare de 5000 de lei, Rita Manole a făcut-o în septembrie 2016, potrivit datelor publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale.



Potrivit declaraţiei sale de avere şi interese, în 2016, Rita Manole a ridicat din salariul de consilier al preşedintelui 102 946 lei, iar soţul său – 49 426 lei, fiind angajat la compania SRL ”Pitexim”.