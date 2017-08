Andrei Năstase: „Opoziţia ar trebui să aibă un rol esenţial în edificarea unui stat”

Despre independenţa Republicii Moldova, de vorbă cu liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



Europa Liberă: Ce rol are şi ce rol poate juca opoziţia în făurirea statului?



Andrei Năstase: „Un rol esenţial într-o societate normală, într-un stat de drept; aşa s-ar întâmpla în societăţile democratice. Mai complicat, în Republica Moldova. În Republica Moldova, în perioada de 26 de ani, opoziţia mai mult a mimat rolul de opoziţie, decât a fost o adevărată opoziţie, cu mici excepţii în perioade foarte mici de timp. Opoziţia ar trebui să aibă un rol esenţial în edificarea unui stat.”



Europa Liberă: Dar acest rol s-ar reduce la nişte propuneri care ar veni în favoarea edificării unui stat de drept, unui stat prosper, unui stat din care lumea să nu mai plece?



Andrei Năstase: „Este adevărat. Rolul opoziţiei nu poate fi redus doar la nişte propuneri, mai ales în societatea noastră. Când vorbim despre un stat capturat, nu te poţi limita doar la nişte propuneri. Dacă aş face acum un calcul câte propuneri a făcut Platforma Demnitate şi Adevăr în ultima perioadă de timp, cred că nu mi-ar ajunge degetele nici la mâini, nici la picioare ca să le număr – propuneri în domeniul protecţiei producătorilor autohtoni, propuneri în domeniul financiar-bancar, propuneri în domeniul justiţiei, în domeniul de pensionare; propuneri agreate atât de populaţia Republicii Moldova, atât de societatea civilă, cât şi de oamenii din lumea civilizată, partenerii noştri de dezvoltare. O să vă dau doar exemplul cu sistemul electoral care, iată, este o temă de discuţie în societatea noastră. Noi am propus cel mai bun sistem – sistemul proporţional preferenţial, care ar fi benefic pentru Republica Moldova; iniţiativă care a fost susţinută şi de societatea civilă, şi de un segment foarte important al populaţiei, dar cel mai important – de partenerii noştri de dezvoltare, care ştiu ce înseamnă un sistem electoral. Din păcate, guvernarea nu a ţinut cont de asta. Şi atunci, nu ne putem limita doar la propuneri benefice cetăţenilor, cât şi la obţinerea realizării acestor propuneri şi prin alte activităţi – bunăoară, protestul flashmob-urile, nişte metode moderne de presiune asupra guvernării.”



Europa Liberă: Guvernarea vă învinuieşte că, chipurile, mulţi exponenţi din opoziţie, de unde faceţi parte şi Dvs., au pledat în anumite perioade pentru a fi înlocuit sistemul electoral?



Andrei Năstase: „Permiteţi-mi să răspund pentru Platforma Demnitate şi Adevăr, nu pentru întreaga opoziţie, pentru că la un anumit moment opoziţie pot face partide diferite, opoziţie poate face societatea civilă, opoziţie poate face populaţia; fiecare dintre noi are dreptul să aibă o atitudine sau o anumită opţiune pentru un sistem electoral sau pentru un sistem economic, sau pentru altceva. Platforma Demnitate şi Adevăr niciodată nu a pledat pentru un alt sistem – fie uninominal, fie mixt, fie Dodon, fie Plahotniuc, fie ambii luaţi împreună. Noi am pledat în permanenţă pentru un sistem proporţional, benefic cetăţenilor, un sistem reprezentativ. Este inadmisibil ca în Parlamentul Republicii Moldova să acceadă oameni cu o reprezentativitate de 2000-3000 de oameni în spate. Eu, ca şi avocat, am apărat mii de oameni, nu pot pretinde la dreptul că am o anumită reprezentativitate. Deci, zic, am militat permanent pentru sistemul proporţional, îl vrem îmbunătăţit, îmbunătăţit prin scoaterea din captivitate a Comisiei Electorale Centrale, prin curăţarea spaţiului nostru mediatic, prin mai multă pondere în politică a femeilor…”



Europa Liberă: Domnule Năstase, legea a fost adoptată. Legea e bună sau rea, trebuie să vă conformaţi şi să mergeţi să vă pregătiţi de scrutin.



Andrei Năstase: „Nu neapărat. Iată care este diferenţa dintre opoziţia adevărată şi o opoziţie care mai mult mimează opoziţia. Noi spunem că, dacă este o lege dreaptă, sigur că o susţinem, chiar dacă ea vine din partea guvernării cu care noi suntem în opoziţie. Dacă însă este vorba de o lege nedreaptă faţă de cetăţenii noştri, faţă de democraţie, faţă de procesele care ar închega un stat de drept în zona în care trăim noi, sigur că aceste lucruri, dacă sunt în interesul cetăţenilor, vor fi susţinute de noi, dacă sunt împotriva intereselor cetăţenilor, vor fi condamnate, vom face tot ce ne stă în puteri pentru a face presiune.”



Europa Liberă: Şi care sunt paşii pe care îi veţi parcurge până la alegerile parlamentare din 2018?



Andrei Năstase: „Deocamdată, democraţia nu are nişte mijloace mai eficiente decât protestul. Noi am reuşit prin protest să obţinem multe lucruri până acum. Guvernării îi place să spună: „Domnule, dar nu se obţine nimic prin proteste”. Păi, prin protestele organizate de Platforma Demnitate şi Adevăr noi am oprit la un anumit moment legea legalizării capitalului furat, amnistia fiscală. Împreună cu societatea civilă am făcut presiuni, împreună cu Fondul Monetar, împreună cu partenerii noştri de dezvoltare şi iată atunci când a fost această conjugare de eforturi interne şi externe am obţinut un lucru foarte important. Să nu uităm cum am obţinut publicarea raportului Kroll şi de atunci au început nişte procese, s-a cunoscut care întreprinderile care au fost implicate…”



Europa Liberă: Păi, meritul e al spicherului Andrian Candu. El a dat publicităţii raportul Kroll.



Andrei Năstase: „Nu, nu, doamna Ursu, nu poate fi aşa, pentru că, dacă n-ar fi existat protestul din 3 mai cu 50-60 de mii de oameni în stradă, nu ar fi fost publicat nici raportul Kroll şi nu mai contează acum că Andrian Candu a avut acceptul lui Plahotniuc să-l publice. Putea s-o facă Drăguţanu, putea s-o facă Tănase, putea s-o facă Poalelungi şi putea s-o facă orice sculă a lui Plahotniuc. Nu conta, contează că doar în urma presiunii populare acest lucru s-a produs într-un final. Tot după protestul din 3 mai, premierul Gaburici a renunţat să mai semneze ordonanţa prin care încă şapte miliarde ar fi fost puse pe umerii cetăţenilor, ar fi fost extrase din rezervele valutare şi ar fi fost puse pe umerii cetăţenilor. Tot prin proteste, când am ieşit în 6 septembrie cu 117 mii, după datele oficiale ale Ministerului de Interne şi ale ministrului de atunci, am reuşit să informăm întreaga lume despre derapajele care se produc aici, şi nu doar derapaje de ordinul hoţiilor mari care se făceau, dar lipsa de justiţie, lipsa de instituţii libere şi corecte în Republica Moldova.”



Europa Liberă: Aţi spus că nu vă opriţi, veţi continua să protestaţi împotriva acestei reforme electorale. Şi unde vor duce protestele?



Andrei Năstase: „Noi am cerut în permanenţă, exact cum o cer şi partenerii de dezvoltare, cum o cere societatea deşteptată a Republicii Moldova, anularea legii cu privire la sistemul mixt electoral.”



Europa Liberă: Iar majoritatea parlamentară şi socialiştii au spus că nu va fi făcut un pas înapoi.



Andrei Năstase: „Asta este în firea lor. Ei vin cu negativul, ei vin cu răul; noi venim cu binele şi cu pozitivul. Acum, cine va câştiga în Republica Moldova depinde, este adevărat, în mare parte de cetăţenii noştri. Dacă vom face un efort şi ne vom mobiliza, spre exemplu, pe data de 17 septembrie, atunci când organizăm următorul protest, şi ne vom mobiliza, vom fi 100, două-trei mii, că tot le place celor de la guvernare să numere câţi au fost. Neapărat ei trebuie să dea o cifră. Pentru ei nu contează revolta din societate, pentru ei contează de către cine este reprezentată această revoltă şi nu contează că cei care reprezintă revolta o mai rămas cei care mai au de un bilet să vină la Chişinău. Dar spuneam, dacă noi am face un efort pe data de 17 septembrie, dacă am fi foarte, foarte mulţi la protest, sigur că lucrurile ar sta cu totul şi cu totul altfel. Avem poziţia Uniunii Europene, vorbim de cele trei instituţii – Consiliul, Parlamentul, Comisia Europeană –, care au o scrisoare comună şi au spus „Nu” schimbării sistemului electoral. Avem poziţia Comisiei de la Veneţia, cel mai important şi mai specializat for în acest sens. Cunoaştem şi poziţia vecinilor noştri, cunoaştem care este starea de spirit din societate, acum nu ne rămâne decât să protestăm masiv, pentru a mai face un efort să-i oprim pe aceşti…”



Europa Liberă: Iar guvernarea începe să pregătească terenul pentru alegerile parlamentare din 2018 în baza sistemului electoral mixt şi, dacă va rămâne bătută în cuie această lege, o să trebuiască să participaţi la scrutinul parlamentar în baza acestui vot mixt.



Andrei Năstase: „Sunt un om mult mai liber decât alţii şi când mi se spune că va trebui, eu zic: vom decide noi ce trebuie şi ce nu trebuie. Va trebui sau nu va trebui vom decide împreună cu susţinătorii noştri, vom decide împreună cu societatea civilă, vom decide împreună – de ce nu? - şi cu alte partide de opoziţie, proeuropene, democratice, antioligarhice, cum este mai bine pentru cetăţenii din Republica Moldova.”



Europa Liberă: Ideea de a boicota scrutinul parlamentar vi se pare una bună?



Andrei Năstase: „Sigur că nu este cea mai bună idee de a boicota alegerile, pentru că, de fapt, ce faci? Laşi câmp liber pentru doi bandiţi care s-au înţeles şi în prezidenţiale şi, iată, se înţeleg de minune şi după asta să ocupe scena politică şi să dicteze de acolo tot ce-şi doresc. Sigur că nu este cea mai bună soluţie, dar dacă nu va fi o altă soluţie mai bună, dacă această soluţie va fi în interesul cetăţeanului şi dacă această soluţie va fi în interesul Republicii Moldova, sigur că nu o scoatem din calcul. Prima opţiune însă, noi rămâne, şi nu trebuie să anticipăm lucrurile, rămâne să facem presiune pe această guvernare să-şi anuleze o lege nedreaptă, o lege antipopulară, o lege antidemocratică, care transformă Republica Moldova într-o zonă gri, la care lumea civilizată a renunţat demult.”



Europa Liberă: Domnul Dodon a spus că nu exclude faptul că ar putea să iasă şi simpatizanţii dumnealui în stradă, socialiştii. Altădată s-au intersectat cele două bazine electorale. Admiteţi că ar mai putea să protesteze în comun?



Andrei Năstase: „Haideţi să vedem pentru ce ar trebui să protesteze Dodon.”



Europa Liberă: Pentru că a fost respins referendumul, pentru că apar neînţelegeri între el şi guvernare.



Andrei Năstase: „Eu aş vrea să văd… De fiecare dată când Dodon a ieşit în stradă, nu a ieşit din voia lui. A ieşit, pentru că aşa i-a cerut-o cineva. El a ieşit în stradă atunci când noi protestam din ianuarie până în septembrie, eram acolo oameni fără opţiuni politice, fără angajamente politice, fără drapele politice. Iată că la un anumit moment…”



Europa Liberă: Dar au fost momente când pe aceeaşi scenă v-aţi regăsit?



Andrei Năstase: „Vă spun imediat. După… Lăsaţi scena. Scena mare în Republica Moldova trebuie să fie Piaţa Marii Adunări Naţionale. Şi mai puţin contează cine stă pe o scenă improvizată. Contează că în stradă stau toate segmentele sociale ale acestei ţări, care sunt batjocorite în mod egal. Cei care-i batjocoresc nu ţin cont de culoarea politică, de limba pe care o vorbesc sau de credinţa pe care o poartă. Dar ziceam un lucru – Dodon de fiecare dată a ieşit în stradă plătit şi plătind. Iată, când ne ameninţă cu protestele, nu o face din propria lui iniţiativă. Aşa a făcut atunci când în septembrie clocotea lumea, când oamenii clocoteau, a fost scos într-o noapte, într-o joie noaptea şi a instalat nişte corturi acolo, în faţa Parlamentului. Au fost scoşi contracost. Dodon personal a luat pentru fiecare săptămână de rămânere în stradă un milion de lei. În 24 aprilie când lucrurile iarăşi clocoteau, Dodon a fost retras din Piaţa Marii Adunări Naţionale, iarăşi la comanda lui Plahotniuc. Atunci când vorbeşte Dodon despre proteste este, pur şi simplu, un ipocrit şi trebuire tratat ca atare. Acum, e adevărat, vom ţine cont de experienţa pe care am avut-o; ştim că este un fariseu, dar cel mai important este ca electoratul lui Dodon să înţeleagă că a fost, pur şi simplu, a fost fraierit. I-a păcălit în campania electorală că va întoarce miliardele, i-a păcălit în campania electorală că va face viaţa mai bună, a păcălit pe atâtea segmente, ca să nu intru… pe zona pensionării ş.a.m.d., încât să-l mai crezi acum pe Dodon, înseamnă să nu te respecţi pe sine.”



Europa Liberă: Cum aţi putea dvs., cei din opoziţie, să reabilitaţi traseul de integrare europeană, pentru că partidele de opoziţie se pare că fac acest joc, că ei ar putea să readucă încrederea în parcursul european al Republicii Moldova? Iată, ce aţi putea face concret pentru a reabilita această cale?



Andrei Năstase: „Vreau să vă spun că nu este deloc un joc şi eu, personal, ca şi activist civic, întâi de toate, iar apoi, ca şi om politic, pe asemenea subiecte chiar nu ni-i a juca. Noi vorbim despre…”



Europa Liberă: Oricum e o carte de joc?



Andrei Năstase: „Este, de fapt, ceea ce în mod normal trebuie să prevaleze în agenda fiecărui politician din Republica Moldova, chiar dacă se anunţă la un anumit moment că este de stânga, pe departe nefiind de stânga, chiar dacă se anunţă că este pro-rus, toţi noi trebuie să veghem ca Republica Moldova să nu rămână o zonă gri, să nu rămână în afara lumii civilizate.”



Europa Liberă: Cum reabilitaţi această cale europeană?



Andrei Năstase: „Cum reabilităm? Exact… Iată eu văd Platforma Demnitate şi Adevăr. Nu vorbesc despre altcineva, pentru că atunci când Platforma a ieşit în stradă, alţii au rămas prin…”



Europa Liberă: Alţii, la cine vă referiţi?



Andrei Năstase: „Multă lume. Acum s-au găsit foarte mulţi care sunt mari, tari, apără integrarea, apără cetăţenii, apără drepturile omului, dar atunci au preferat să stea prin cabinete. Va veni timpul când vom vorbi mai în detaliu despre multă lume…”



Europa Liberă: Acum aruncaţi pietre în ograda PAS-ului, în ograda altor formaţiuni?



Andrei Năstase: „Nu arunc pietre în ograda nimănui. Eu vorbesc acum despre Platforma Demnitate şi Adevăr care în permanenţă a făcut o prioritate din a păstra Republica Moldova pe făgaşul normalităţii, iar asta însemna integrarea europeană şi implementarea Acordului de Asociere; a făcut o prioritate din interesele cetăţeanului, interesele societăţii şi din interesele zonei în care trăim. În 2009, dacă vorbim despre vectorul european, avea o susţinere de 73 la sută, în 2015, vectorul european avea o susţinere de 37 la sută. Cifrele se inversaseră. Iată atunci noi am decis, am văzut că deja noi mergem către eşuarea nu doar falimentară, dar şi de drept a statului Republica Moldova, ca să nu mai vorbesc despre eşuarea în procesul de integrare europeană, şi atunci am constituit Platforma Civică Demnitate şi Adevăr, am organizat protestele şi doar aşa a fost posibil ca într-un timp foarte, foarte scurt să echilibrăm cei doi vectori, dacă pot spune aşa. Iată un model de a salva şi apoi a consolida ideea de integrare europeană. Am fost primul şi, probabil, unicul în Republica Moldova care am insistat pe unitatea tuturor forţelor antioligarhice, democratice, proeuropene. Am demonstrat şi am insistat că putem merge cu o agendă comună atât în prezidenţiale, cât şi în parlamentare, cât şi în locale. Am făcut-o prin propriul exemplu atunci când nimic nu recomanda acest lucru, dar absolut nimic nu recomanda să mă retrag din cursa electorală, avem un scor foarte bun, aveam susţinerea populară, aveam susţinerea oamenilor din toate raioanele ţării. M-am retras şi am dat propriul exemplu anume pentru unitatea tuturor forţelor politice, civice din Republica Moldova, pentru că crezul meu este că doar prin unitate putem reuşi şi putem obţine nişte rezultate mult mai bune pentru oameni.”



Europa Liberă: Şi dacă se ajunge în Parlamentul din 2018 să faceţi coaliţie şi cu alte partide, pe care le veţi alege?



Andrei Năstase: „Partidele care vor fi trimise în Parlament vor fi alese de cetăţenii Republicii Moldova.”



Europa Liberă: Să admitem că e PD-ul, socialiştii, PAS-ul şi PPDA.



Andrei Năstase: „N-aş face exerciţii niciodată, exerciţii ipotetice, dar cu siguranţă excludem din toată ecuaţia de care vorbiţi Dvs., excludem binomul Plahotniuc-Dodon.”



Europa Liberă: Dar Dvs. vorbiţi despre o unitate a forţelor?



Andrei Năstase: „Păi, dar noi vorbim despre unitatea forţelor benefice ţării. Şi mă limitez acum la Platforma Demnitate şi Adevăr – n-am făcut parte niciodată din sistem, n-am făcut niciodată parte din administraţia publică locală sau centrală, n-am făcut parte din instituţiile de stat care au batjocorit Republica Moldova şi cetăţenii, indiferent …”



Europa Liberă: Dar dacă situaţia vă va impune să staţi la masa de negocieri cu Vladimir Plahotniuc? O să trebuiască să discutaţi.



Andrei Năstase: „Noi am făcut o afirmaţie şi noi ne ţinem de această afirmaţie – discutăm cu toate forţele bune din societate. Sigur că şi în Partidul Democrat, cu siguranţă există oameni foarte cumsecade, dar ar fi o trădare a simpatizanţilor noştri, dar cred că şi a întregii ţări ca, după ce am cerut ca acest individ să stea pe banca acuzaţilor, noi să ne aşezăm cu el la o masă de tratative. Putem să discutăm cu cei din Partidul Democrat. Cu siguranţă, va veni odată timpul când aceşti oameni vor avea libertatea să discute, vor avea libertatea să producă proiecte pentru cetăţenii Republicii Moldova, şi nu pentru bossul lor de la GBC. Cu siguranţă, vom discuta cu toată lumea bună care vrea prosperarea Republicii Moldova şi vrea binele cetăţeanului din ţara noastră, dar am spus: atâta timp cât Plahotniuc controlează în felul în care controlează Partidul Democrat, şi nu numai Partidul Democrat, şi alte partide pe care mai apoi le aruncă la coşul de gunoi, n-avem ce discuta cu Plahotniuc. Cu Plahotniuc va discuta un procuror liber, pe care forţele democratice îl vor asigura cetăţenilor Republicii Moldova şi el se va descurca cu el, dar un procuror trebuie să-i organizeze un rechizitoriu foarte corect, să-i asigure drepturile omului şi să-i asigure un loc bun la puşcărie.”



Europa Liberă: Ce-i doriţi Republicii Moldova la această aniversare de 26 de ani şi cetăţenilor statului?



Andrei Năstase: „La fel ca şi familiei mele – îi doresc prosperitate, îi doresc binele; eu îmi iubesc oamenii din ţara noastră şi îmi iubesc pământul atât de mult, încât atunci când sunt pus în situaţia de a vorbi despre ei sau de a le dori, chiar nu am cuvinte – tot binele din lume îi doresc ţării mele. Din păcate, politicienii care s-au perindat 26 de ani la rând şi-au văzut mai degrabă de interesele personale şi de grup şi au uitat de interesele oamenilor.”



Europa Liberă: Şi Dvs. prin ce vă veţi deosebi de toate celelalte guvernări de până acum?



Andrei Năstase: „Veţi vedea. Ceea ce facem acum când nu suntem la guvernare, ceea ce am făcut atunci când nu eram nici măcar în spaţiul public, ca avocat, spre exemplu, atunci când ei furau miliardele, eu apăram zecile de milioane, pe care ei voiau să le fure, dacă nu au reuşit în cadrul justiţiei moldoveneşti, încercau să le fure pe la CEDO. Daţi-mi încrederea, daţi-mi posibilitatea să am pârghiile necesare şi veţi vedea că pot face din Republica Moldova o ţară în care să vrei să trăieşti. Împreună, desigur, cu partenerii noştri, împreună cu Platforma Demnitate şi Adevăr, cu societatea civilă şi, poate în primul rând, cu cetăţenii deşteptaţi ai acestei ţări.”



Europa Liberă: Despre Republica Moldova s-a vorbit şi de bine, şi de rău, de la povestea de succes până la stat captiv. Dvs. credeţi în viitorul acestui stat?



Andrei Năstase: „Dacă n-aş crede, n-aş face politică, n-aş face istorie. Sigur că da. Cred în viitorul Republicii Moldova şi al oamenilor care trăiesc aici. Când face cineva afirmaţia că Republica Moldova este un stat eşuat…”



Europa Liberă: Cineva ar fi Alexandru Tănase, ex-preşedintele Curţii de Conturi, care a vorbit aici la noi, în studioul Europei Libere?



Andrei Năstase: „Şi Tănase, dar au fost mai mulţi. V-am spus: orice sculă a lui Plahotniuc, dacă face o asemenea afirmaţie, pe mine nu mă surprinde şi mă lasă rece, pentru că, dacă acest stat risca să eşueze, risca să eşueze anume din cauza oamenilor care au condus nişte instituţii capturate la un anumit moment, iar oamenii care le conduceau au ales să facă sluj celui care le-a capturat. Eşuarea Republicii Moldova era pe punct să se producă în 2014-2015, atunci după ce în spatele unei idei de poveste de succes, în spatele unor drapele, pe de o parte, drapelul Uniunii Europene, dar pe de altă parte, drapelul românesc, cineva fura ca în codru. Iată aceşti indivizi erau aproape să eşueze statul Republica Moldova. Datorită cetăţenilor, datorită Platformei Demnitate şi Adevăr, care a reacţionat – am ieşit în stradă, am reuşit să oprim acest proces de eşuare a statului Republica Moldova, de eşuare, surprinzător pentru unii care consideră că doar eşuarea statului Republica Moldova poate produce Unirea, alţii – doar eşuarea statului Republica Moldova poate produce integrarea europeană. Fals! Eşuarea statului Republica Moldova ar fi în detrimentul şui al unui proces, şi al celui de-al doilea proces şi ar fi şi în detrimentul oamenilor. Ar fi în favoarea unei clici pretinse a fi politice, ea, de fapt, fiind o clică politico-criminală, care ar fi vrut să transforme Republica Moldova într-o zonă gri, un fel de zonă de tampon între Occident şi Est.”



Europa Liberă: Unii vă învinuiesc că Dvs. folosiţi cuvinte foarte dure, pentru că, totuşi, aveţi acest statut de jurist şi ar trebui să menţineţi mesajul în baza spiritului şi literei legii.



Andrei Năstase: „Este adevărat, dar vedeţi, înainte de a fi jurist, eu sunt cetăţean al Republicii Moldova şi sufăr şi eu împreună cu cetăţenii mei. Dacă veţi merge la ţară să-l întrebaţi pe un moş Ion care nu neapărat că ar avea studii juridice, o să vă spună el ce crede despre Tănase, despre Poalelungi; ce crede despre Harunjen, despre Gurin, despre Drăguţanu, despre toţi aceşti indivizi care în loc să…, odată fiind delegaţi acolo, odată fiind împuterniciţi să reprezinte statul Republica Moldova, instituţiile statului, în loc să protejeze cetăţeanul, să-l apere împotriva furturilor şi a mizeriei, aceşti oameni, pur şi simplu, l-au jecmănit. Iată de ce şi această stare de spirit. Eu nu sunt venit de undeva dintr-o parte, sufăr şi eu împreună cu cetăţenii din Republica Moldova, suferă familia mea. Cu privire la limbaj, eu cred că limbajul meu este foarte şi foarte diplomatic în ce priveşte indivizi ca Alexandru Tănase, spre exemplu, cel care a pus bazele atacurilor raider în Republica Moldova împreună cu Poalelungi, Damir, Plahotniuc.”



Europa Liberă: Aveţi probe?



Andrei Năstase: „Sigur că da. Dar vreţi o probă foarte importantă şi m-aş bucura dacă Europa Liberă ar fi cea care ar arăta şi ar face o investigaţie: Cum Alexandru Tănase a propus ieftinirea justiţiei Republicii Moldova cu câteva luni înainte de a se produce spălătoria de 30 de miliarde ale mafiei ruseşti?”



Europa Liberă: Ce înseamnă „ieftinirea justiţiei”?



Andrei Năstase: „Ieftinirea? Simplu de tot – atunci când legislaţia Republicii Moldova prevedea o taxă de stat pentru acţiunile civile în instanţele de judecată de 3%, Alexandru Tănase a venit cu un proiect de lege prin care justiţia trebuia modificată. Deci, taxele de stat trebuiau plafonate - la 25 de mii de lei pentru persoanele fizice şi la 50 de mii de lei pentru persoanele juridice. Credeţi dvs. că moldovenii care divorţează şi îşi împart lingurile şi furculiţele vor ajunge să plătească aceste taxe? Sigur că nu. Deci, această ieftinire sau modificare s-a făcut în beneficiul unor structuri mafiotice din Est, din Rusia, chiar din anturajul lui Putin. Şi acest lucru l-a făcut cel care se declară public cel mai mare unionist, iar astăzi îndrăzneşte să ne spună că statul nostru este eşuat şi mai îndrăzneşte acest individ să pună, această responsabilitate s-o pună pe umerii cetăţeanului. Nu i-ar fi ruşine oare? Iată de ce când sunt învinuit de limbajul puţin mai dur faţă de aceşti indivizi, cred că trebuie analizat ce mă face să fiu atât de dur. Ştiu atât de multe despre aceşti indivizi, pentru că, dacă am avea o justiţie, credeţi-mă că mesajele mele s-ar transforma în…”



Europa Liberă: Justiţia este, domnule Năstase.



Andrei Năstase: „Aceasta nu este justiţie, aceasta e injustiţie; aceasta este o instituţie care se află la cheremul cuiva, în loc să fie liberă, iar dacă este justiţie, de ce n-am fi… Întrebaţi, vă rog, cetăţenii Republica Moldova sunt mulţumiţi ei de asemenea justiţie?”



Europa Liberă: La mulţi ani, Republica Moldova!



Andrei Năstase: „La mulţi ani, Republica Moldova! La mulţi ani tuturor cetăţenilor exemplari ai acestei ţări, indiferent ce opţiune politică, geopolitică, credinţă sau limbă împărtăşesc!”