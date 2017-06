VIDEO

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr: „Dodon şi Plahotniuc sunt ca doi siamezi - au nevoie unul de celălalt ca să nu se sugrume unul pe altul”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.06.2017 13:04

Între Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc există târguri care vizează mai mult decât Preşedinţia, iar aceste târguri vor costa cetăţenii RM foarte scump, afirmă liderul Platformei Demnitate şi Adevăr. Potrivit lui Andrei Năstase, şeful statului şi oligarhul-şef au nevoie unul de celălalt pentru a nu se sugruma unul pe altul.



„Târgul lui Dodon cu Plahotniuc vizează mai mult decât Preşedinţia, vizează şi Primăria, şi alegerile parlamentare. Pentru Plahotniuc nu contează cât de mult se va întări Dodon, ci ca partidele antioligarhice proeuropene să piardă. Trebuie să recunoaştem că Dodon şi Plahotniuc astăzi sunt ca doi siamezi. Unul are nevoie de celălalt şi n-o să se sugrume unul pe altul. Probabil va veni timpul când se va întâmpla cum a fost la Filat şi Plahotniuc. Sigur că în momentul de faţă Plahotniuc controlează totul local, dar să nu uităm că Dodon are un partener acolo departe, care se cheamă Putin”, a declarat Andrei Năstase, invitat în cadrul emisiunii „Important”, la TVC21.



Întrebat dacă Putin îi va ţine spetele lui Dodon, Andrei Năstase a spus că, de fapt, preşedintele rus are nevoie în egală măsură şi de Plahotniuc, şi de Dodon, iar recentul scandal dimplomatic a fost un spectacol şi nimic mai mult.



„Putin are nevoie de amândoi. Scandalul diplomatic e un spectacol de prost gust pentru a adormi naivii. În timp ce, chipurile, expulzezi cinci diplomaţi - să închei contract cu Energocomul din Transnistria? Şi rezolvi şi problema lui Krasnoselski, şi a lui Plahotniuc şi Dodon. Lucrurile sunt foarte complicate şi, din păcate, cineva îşi bate joc de această ţară. Sistemul energetic este pus în pericol. Noi trecem cu vederea anumite lucruri şi ele nu trebuiau trecute cu vederea. Ca atunci când Plahotniuc a recurs la încheierea unui contract temporar cu Ucraina, pe care nimeni nu l-a văzut, nu ştim care vor fi consecinţele şi cine va avea de câştigat pe urmă. Efectele acestor târguri dintre Plahotniuc şi Dodon, regizate de departe, şi mai exact de la Moscova, ne vor costa foarte scump”, a punctat Andrei Năstase.