VIDEO

Discursul sincer al unui primar PD din Făleşti la dezbaterile privind modificarea sistemului electoral: „Voi nu observaţi că noi am uitat de ţară? E altă lume acasă, nu trebuie să o prostim veşnic”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.06.2017 13:30

Primarul satului Catranîc, din raionul Făleşti, Mihai Popovici, membrul al Partidului Democrat, a susţinut un discurs sincer în cadrul dezbaterilor organizate de guvernare privind modificarea sistemului electoral.



Alesul local, care a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, i-a îndemnat pe guvernanţi să fie sinceri faţă de oameni şi să le explice clar ce reprezintă schimbarea sistemului electoral.



„Voi îi vedeţi un ceas în trei luni, dar eu îi văd în toată ziua. Eu am avut partea mea activă şi în primul Parlament, noi tot am venit pe diferite forţe politice şi mişcări, pe votul uninominal, au venit diferiţi şi nu întotdeauna chiar cel mai reuşit. (...) Voi nu observaţi că în ultimul timp noi am uitat de tară? Voi gândiţi că lumea noastră nu s-a înhâtrit sau nu s-a mai perfectat? În aceşti 20 de ani, studenţii noştri au făcut şi fac şcoli serioase peste hotare, în Europa şi nu numai. Voi ştiţi că e altă lume acasă, nu trebuie să o prostim veşnic”, a declarat Mihai Popovici.



„Opriţi-vă şi gândiţi-vă la oamenii simpli. Nu vă gândiţi că poporul a ales la prezidenţiale ce s-a ales. Oamenii au dat de înţeles că ţara are nevoie de relaţii externe şi cu Europa, şi cu ţările CSI. Ne dau de înţeles să ne gândim. Nu trebuie politizat că ruşii ne-au stricat tot. Divorţul de actuala metodă de alegere trebuie făcut sinceră, iar omul să înţeleagă”, a mai spus alesul local.