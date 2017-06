Cetăţenii Republicii Moldova ies duminică la PROTEST: „Orice ar face actuala guvernare, nimic nu poate opri această rezistenţă populară care este tot mai ferventă”

VIDEO

În pofida piedicilor şi acţiunilor de intimidare, actuala guvernare nu este în măsură să oprească rezistenţa populară care este din ce în ce mai ferventă, consideră reprezentanţii societăţii civile. Organizatorii protestului din această duminică au anunţat că vor documenta, chiar în timpul manifestaţiei, toate cazurile în care poliţia sau alte structuri de stat vor încerca să intimideze oamenii să ajungă la manifestaţie. Declaraţiile au fost făcute aseară în cadrul Cabinetului din Umbră de la Jurnal TV.„Cred că de data aceasta va veni mult mai multă lume. Am văzut că există şi o circulară pe care a dat-o acest ministru al miliţiei lui Plahotniuc ca să fie oprite anumite maşini, microbuze. Dar ştiţi că fructul interzis întotdeauna este mai gustos şi orice ar face aceşti indivizi, nimic nu poate opri protestul de duminică şi nici această rezistenţă populară care este tot mai ferventă. Avem şi o noutate extraordinară care a venit săptămâna aceasta, privind avizul Comisiei de la Veneţia care negativ pentru Plahotniuc şi pozitiv pentru noi. Vreau să-i încurajez pe oameni să nu aibă nicio frică. Cred că va fi un protest de amploare care va da un impuls mişcării protestatare astfel încât să ne salvăm ţara de acest regim odios”, a declarat jurnalistul Vasile Năstase, membru al Platformei Civice Demnitate şi Adevăr.„Este doar un început. Noi reuşim să convingem cât mai multă lume că este manipulată. Faptul că unii nu înţeleg până la urmă esenţa acestei reforme asta dovedeşte prezneţa masivă a minciunilor în propaganda televizată din partea presei afiliate politic. De aceea eu cred că este important ca duminică lumea să înţeleagă că nu etse decât responsabilitatea fiecăruia din noi să venim să ne exprimă paşnic opinia, pentru că în momentul în care este sufocată în continuu libertatea presei, este descurajat orice om care vrea să deschidă gura şi să spună ceva incomod, ultimul lucru pe care putem să-l facem, ultimul instrument este să ne adunăm împreună şi să arătăm că nu suntem de acord”, a spus şi activistul civic Dumitru Alaiba, director de programe din cadrul Centrului de Politici şi Reforme.„Vreau să mă adresez către acele persoane care lucrează în sistemul public. Sunt sigură că absoluta majoritate nu doreşte să fie complice la un sistem corupt. Opuneţi rezistenţă, fiţi împreună cu noi. Înţeleg că la serviciu nu puteţi opune rezistenţă, dar e dreptul dumneavoastră să fiţi împreună cu noi şi nimeni nu are voie să-l îngrădească”, a menţionat directorul Transparency International Moldova, Lilia Caraşciuc.„Cel mai tare m-a şocat cum au oprit oamenii să vină la protest. Este o dictatură feroce, chiar şi în 1989 pe timpul poliţiei comuniste era mai liber decât acum. Fac un apel către tineri şi studenţi. Voi sunteţi viitorul acestui pământ. Amintiţi-vă cum Comisia Electorală Centrală v-a lipsit de dreptul de a vota. Fiind cetăţeni maturi, voi astăzi nu aveţi dreptul să staţi acasă. Trebuie să veniţi împreună cu colegii, prietenii, părinţii”, a spus şi Nadejda Brânzat, fost deputat în primul Parlament.Reprezentanţii societăţii civile au accentuat că protestul este ultima metodă de presiune asupra guvernării, în condiţiile în care toate recomandările experţilor independenţi la etapa consultărilor au fost ignorate.„Noi nu imediat am ieşit în stradă. Noi am scris, am sesizat, ne-am exprimat îngrijorări. Toate aceste acţiuni au fost ingorate. Ceea ce am văzut din partea autorităţilor, în special al speakerului Andrian Candu a fost o ignoranţă totală şi doar minciuni. Orice argument pe care îl explicam era ignorat prin minciună şi manipulare. Mai mult decât atât, toţi am fost supuşi atacurilor şi denigrărilor”, a menţionat Dumitru Alaiba.