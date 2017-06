Cum funcţiona reţeaua lui Sebastian Ghiţă de corupere a alegătorilor din Republica Moldova

O persoană din anturajul politic al lui Sebastian Ghiţă a dat o declaraţie de martor cu identitate protejată la DNA în care arăta cum fostul deputat PSD a încercat să corupă alegătorii din Republica Moldova în favoarea lui Victor Ponta la alegerile din 2014. Totul s-ar fi făcut cu ajutorul unei reţele piramidale, care avea în vârf 10 supervizori şi 200 de responsabili. Costul operaţiunii: 350.000 de euro.



„Nu staţi! Completaţi în continuare listele, convingeţi oamenii, duceţi-le fluturaşi, pliante, mulţumiţi-le că au votat cu noi! Să nu cedăm frontul!”, era ordinul pe care fostul deputat PSD, Sebastian Ghiţă, îl transmitea telefonic lui Ioan Alin Petran, omul său de încredere din Republica Moldova. Discuţia avea loc pe 6 noiembrie 2014, la patru zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. „Finala” se juca pe 16 noiembrie 2014, între Victor Ponta şi Klaus Iohannis. Ghiţă voia să se asigure că din Moldova vor veni cât mai multe voturi pentru prietenul său, Victor Ponta. „Te-am sunat să-ţi mulţumesc de şapte ori! Nu ştii ce minuni aţi făcut pe acolo!”, îi transmitea Ghiţă lui Petran. „Te rog doar: vorbeşte cu oamenii, să răspundă la ce necesităţi am! Atât! În rest…”, era singura solicitare a lui Petran.



Convorbirile dintre Ghiţă şi Petran sunt doar o parte dintre probele pe care procurorii DNA le au într-un dosar care vizează modul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă ar fi spălat suma de 129.343.768 de lei. Banii ar fi fost obţinuţi în mod nelegal, prin traficarea influenţei, sau aparent legal din fonduri publice, dar pe care le-ar fi introdus într-un circuit financiar care nu are la bază operaţiuni reale. Zeci de milioane de lei ar fi fost „spălaţi” printr-o multitudine de operaţiuni financiar - bancare fără justificare economică.



Acum procurorii DNA cer magistraţilor emiterea celui de-al patrulea mandat de arestare preventivă în lipsă, pe numele lui Ghiţă. Procesul se judecă astăzi la Tribunalul Prahova. În acest caz sunt implicaţi mai mulţi politicieni PSD, înalţi funcţionari din Prahova, dar şi afaceristul Iulian Herţanu, cumnatul lui Victor Ponta. Atunci când a început ancheta în acest caz, Ghiţă a susţinut că este nevinovat şi că totul este un abuz al procurorilor DNA. „Am contracte, dovezi, impozite plătite statului, dovezi că acei bani sunt ai mei şi sunt curaţi. Voi face plângere la procurorul general”, declara fostul deputat.



Bani negri pentru campania electorală



Procurorii DNA acuză că o parte din banii spălaţi ar fi fost folosiţi în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 şi prezidenţiale din anul 2014, potrivit unor surse judiciare. Suma de 350.000 de euro ar fi fost trimisă în Republica Moldova pentru a înclina balanţa în favoarea lui Victor Ponta.



Surse judiciare au explicat că unii dintre cei implicaţi în această operaţiune au acceptat să depună mărturie la DNA, dar după ce au primit statutul de martor cu identitate protejată. Ei au primit un nume de cod, aşa cum este cazul lui „Arnăut Vitalii”. Martorul a explicat la DNA că frecventa acelaşi mediu politic cu fostul deputat PSD. El a mai precizat că Petran, la ordinele lui Sebastian Ghiţă, ar fi organizat o structură de tip piramidal în care a cooptat peste 200 de persoane. Scopul: cumpărarea de voturi în favoarea lui Victor Ponta.



La rândul lor, cei 200 aveau fiecare misiunea de a aduce la vot între 50-100 persoane la secţiile de votare deschise pentru scrutinul prezidenţial organizat în Republica Moldova pentru diaspora românească. La rândul lor, cei 200 de „responsabili” erau coordonaţi de alţi 10 „supervizori”. „Aceşti 10 supervizori erau şi ei plătiţi cu suma de 1.000 euro de persoană lunar, timp de trei luni, inclusiv luna noiembrie 2014”, a declarat „Arnăut Vitalii”.



Banii ar fi fost daţi în sediul PSD



Cei 200 de „responsabili” ar fi fost remuneraţi cu sume cuprinse între 100 şi 200 de euro pe lună, primele plăţi fiind făcute începând cu lunile august-septembrie 2014. „Votanţii cooptaţi de către cele 200 de persoane racolate iniţial primeau la rândul lor bani şi bunuri (bani, ceasuri, articole de îmbrăcăminte neinscripţionate, alimente) dacă se prezentau la vot şi votau candidatul PSD, Victor Ponta. Totodată votanţii aveau obligaţia să facă dovada prezentării şi exercitării votului”, a mai spus martorul cu identitate protejată. Banii, în monedă euro, ar fi fost aduşi din România de Petran, cu avionul sau cu maşina personală.



„Declar faptul că sumele de bani astfel scoase din ţară şi puse la dispoziţia lui Alin Petran, însemnând suma de aproximativ 400.000 de euro, erau daţi personal de către Sebastian Ghiţă, în numerar, la sediul PSD din Bucureşti şoseaua Kisselef, despre această înţelegere frauduloasă având cunoştinţă şi candidatul PSD, Victor Ponta”, a mai explicat „Arnăut Vitalii”.



Surse judiciare au mai explicat pentru „Adevărul” că un martor cu identitate protejată a declarat la DNA că Ghiţă ar fi constituit o bază de date informatizată cu toţi alegătorii din diaspora pe relaţia Republica Moldova. Această bază de date cuprindea circa 20.000 de persoane, identificate prin localitate, nume şi număr de telefon mobil.



Baza de date cu votanţii



Unul dintre angajaţii în această operaţiune a trimis la DNA mai multe documente pe care Petran le-a lăsat în sediul de campanie. „În campania prezidenţială din 2014 am fost angajat în Chişinău de domnul Petran să muncesc la negru pentru candidatura lui Ponta”, arăta „Serghei Petruş”.



Surse judiciare au explicat că este vorba de documente electronice cu tabele care conţin numele supervizorilor, responsabililor şi al celorlalte 200 de persoane.



Un alt document este un înscris olograf conţinând calcule, sume de bani/voturi, în cuprinsul căruia este specificată suma de 350.000 de euro ca total cheltuieli. Expertiza grafologică a scos la iveală că scrisul era al lui Sebastian Ghiţă. „Serghei Petruş” şi-a explicat gestul prin faptul că Petran nu l-a mai plătit după turul II al alegerilor şi nici nu i-a mai răspuns la telefon. „Întrucât am lucrat la negru, singura modalitate de a vă dovedi că spusele mele sunt reale sunt înscrisurile pe care domnul Petran le-a lăsat în biroul de campanie”, a precizat acesta.