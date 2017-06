Andrei Năstase: „În circuitul tenebru al economiei, anual circa 70-90 de miliarde de lei sunt ascunse şi necontabilizate de către autorităţi”

Economia tenebră constituie la ora actuală una dintre principalele probleme pentru securitatea economică a Republicii Moldova. Conform estimărilor experţilor naţionali şi internaţionali, cota sectorului informal în ţara noastră oscilează între 50 şi 70% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că în circuitul tenebru al economiei anual sunt ascunse şi necontabilizate de către autorităţi circa 70-90 de miliarde de lei.Despre aceasta vorbeşte liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care spune că în cazul legalizării acestui substrat economic, bugetul public naţional ar încasa în fiecare an în formă de impozite, taxe şi contribuţii de minimum 30 de miliarde de lei sau aproape încă un buget de stat.„Consecinţele acestui fenomen sunt foarte grave pentru economia naţională: pierderi enorme ale bugetului, pensii şi îndemnizaţii sociale foarte mici, corupţia imensă, concurenţa neloială, interesul scăzut al investitorilor. Economia informală extinsă este un element idispensabil al statului capturat. Schemele criminale tenebre cu utilizarea largă a offshorurilor sunt stimulate şi protejate de către puterea actuală, întrucît acestea asigură un flux semnificativ de mijloace financiare necontabilizate, preponderent în forma de numerar, din care sunt finanţaţi mii de demnitari, procurori, judecători, jurnalişti etc., aserviţi regimului de guvernare”, afirmă Andrei Năstase.Mai mult, Platforma Demnitate şi Adevăr a prezentat ieri un set de propuneri privind combaterea complexă a economiei tenebre . Printre acestea - dialogul cu mediul de afaceri legal, semnarea şi realizarea unui acord de colaborare cu mai multe asociaţii de antreprenori, interzicerea activităţii firmelor offshore în domeniile strategice ale economiei ţării (sectorul bancar, domeniul de asigurări etc.) şi introducerea unui impozit special pentru tranzacţiile cu firmele-offshore, stimularea businessului legal, înăsprirea semnificativă a sancţiunilor pentru activităţile economice tenebre, în special pentru achitarea salariilor în plic şi alte măsuri.