Platforma DA continuă campania de informare privind protestul din 11 iunie

Platforma Demnitate şi Adevăr continuă campania de informare despre protestul din 11 iunie din faţa Parlamentului. Liderul Platformei DA, dar şi alţi membri ai formaţiunii au distribuit astăzi pliante în mai multe blocuri din capitală.„Astăzi sunt poştaş, la fel ca şi bunicul meu, Ion Mustea. Am distribuit în blocurile de la Botanica îndemnul nostru de a ieşi la protest. Am fost şi la blocul din Hristo Botev 27, unde am locuit 12 ani împreună cu cei doi copii. Atâţia copii frumoşi am găsit acolo. Alex a crescut, şi Constanţa. Pentru ei, pentru viitorul copiilor noştri să ieşim pe 11 iunie, la 11:30, lângă monumentul lui Stefan cel Mare, şi să mergem la protestul din scuarul Parlamentului”, a scris liderul Platformei DA, Andrei Năstase, pe pagina de Facebook Şi vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, a distribuit pliante cu informaţii despre protestul din 11 iunie.„Informez oamenii din blocul meu de locuit, precum şi din blocurile vecine, despre protestul de duminică. Sunt sigur că toţi activiştii şi simpatizanţii Platformei DA din capitală fac şi vor face acelaşi lucru în următoarele patru zile”, a spus Alexandru Slusari.Amintim că membrii Platformei DA au informat şi cetăţenii din teritoriu protestul faţă de modificarea sistemului electoral din Republica Moldova.