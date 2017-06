VIDEO

Deputaţii PD refuză să comenteze articolul din Reuters privind recomandările Comisiei de la Veneţia

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.06.2017 19:29

Republica Moldova pretinde a fi o ţară care se doreşte europeană şi democratică, iată de ce este crucial să respectăm recomandările Comisiei de la Veneţia. Astfel au comentat unii deputaţi din opoziţia parlamentară concluziile experţilor internaţionali, citaţi de Reuters.



De cealaltă parte, aleşii de la putere fie evită să dea un răspuns, fie pun la îndoială veridicitatea informaţiilor apărute în presă. Iar opoziţia extraparlamentară crede că ignorarea unui eventual aviz negativ privind schimbarea sistemului electoral ar putea duce la izolarea ţării în plan extern.

Unii deputaţi din coaliţia de guvernare au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare despre concluziile Comisiei de la Veneţia, apărute în presa străină.



Alţi aleşi din majoritatea parlamentară s-au arătat sceptici că recomandările Comisiei de la Veneţia sunt cele relatate de Agenţia Reuters.



„Eu nu vreau să comentez ceea ce spune o agenţie de presă. Eu am spus care este poziţia mea”, a declarat de deputatul PD Valentina Buliga.



„Trebuie să vedem, să citim, noi suntem obişnuiţi deja cu interpretările din presă şi trebuie să căutăm cea mai bună soluţie”, a menţionat preşedintele de onoare a PD, Dumitru Diacov.



„Eu nu mai particip în electorală, nu mai am interese electorale”, a comentat deputatul PD Vladimir Hotineanu.



Iar părerile deputaţilor socialişti s-au împărţit. „Noi am anunţat deja că în cazul în care Comisia de la Veneţia va da un aviz negativ cum vom acţiona. Deci ne rezervăm acel drept de a nu vota niciun fel de proiect şi poziţia rămâne neschimbată”, a explicat Grigore Novac, deputat PSRM.



„Ar putea fi influenţaţi, este adevărat, la fel cum sunt influenţaţi şi în cadrul sistemului electoral. Vreau să vă aduc aminte că PD a luat 17 %, dacă aţi uitat, şi aveau 19 deputaţi. Acum câţi deputaţi au? Minimum 40, dar în realitate 52 şi acest lucru s-a produs în cadrul sistemului proporţional. Experţii de la Comisia de la Veneţia ne pot garanta nouă că dacă se păstrează acest sistem, nu se repetă aceiaşi situaţie”, a afirmat deputatul PSRM Bogdan Ţârdea.



Deputaţii din opoziţie spun însă că guvernarea va fi taxată, dacă va ignora recomandările Comisiei de la Veneţia.



„Cred că ei au depăşit demult orice linie roşie şi se vede că miza este una mare: a fi sau a nu fi”, a menţionat deputatul PLDM Grigore Cobzac.



„Decizia este suverană însă tot domnul Candu a spus că nu va opera modificări în afara recomandărilor Comisiei de la Veneţia este o contradicţie şi plus, RM tot pretinde că este o ţară care se doreşte europeană şi democratică, iată de ce este crucial să respectăm recomandările Comisiei de la Veneţia”, a spus deputatul PLDM Vadim Pistrinciuc.



Şi liderii partidelor extraparlamentare de opoziţie spun că urmările pot fi dramatice, dacă autorităţile nu vor ţine cont de avizul experţilor internaţionali.



„Sper că guvernarea va avea suficient discernământ ca să nu pornească împotriva tuturor instituţiilor internaţionale ca să ne izoleze, pentru că asta ar însemna într-un fel schimbarea vectorului geopolitic 31.41 În sensul în care şi aşa integrarea europeană şi aşa este doar pe hârtie 31.42 dacă guvernarea va alege să rupă relaţiile cu toate instituţiile din occident, în special cu instituţiile europene, asta ar înseamnă izolarea RM”, a menţionat liderul PAS, Maia Sandu.



„În realitate, ceea ce vrea să spună acest material este că în momentul de faţă există riscul ca gruparea criminală care s-a instalat la putere şi vorbim aici de un regim hibrid Plahotniuc-Dodon, vrea să se salveze de la răspunderea politică şi penală în faţa cetăţenilor şi în faţa statului Republica Moldova. Vrea să perpetueze această putere antipopulară şi pentru asta au găsit această scăpare, modificarea sistemului electoral. Asta vrea să spună Comisia de la Veneţia, asta am înţeles noi în discuţiile pe care le-am purtat cu reprezentanţii Comisiei, cu reprezentanţii Consiliului Europei şi dacă vreţi mai simplu, pentru toţi cetăţenii RM, iată că occidentul, structurile de resort ale CoE, au înţeles foarte bine ce se vrea”, a declarat liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



Pe 5 mai, PD, PSRM şi deputaţii din grupul Leancă au aprobat în prima lectură proiectul privind trecerea la sistemul electoral mixt. Documentul a fost supus votului fără a fi discutat în comisii şi cu numeroase încălcări de procedură.