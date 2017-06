Europarlamentar: „În Moldova există dosare îngrijorătoare pe numele celor care au criticat actualul Guvern şi, mai ales, pe Plahotniuc”

Uniunea Europeană va urmări îndeaproape dosarele penale deschise pe numele avocaţilor şi activiştilor care au criticat dur regimul şi, în mod special, pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, afirmă europarlamentarul german Rebecca Harms.„Pentru ţările democratice este esenţială o justiţie independentă şi instituţii de stat neinfluenţate politic. Ancheta şi decizia instanţei în cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării ar fi de o importanţă fundamentală pentru evaluarea eficienţei sistemului judiciar al ţării şi ar dovedi că justiţia din Moldova este considerată selectivă nemotivat. Or, în Moldova există câteva dosare care provoacă îngrijorare în rândul organizaţiilor pentru drepturile omului. De exemplu, cazul împotriva avocaţilor Ana Ursachi şi Eduard Rudenco, împotriva grupului Petrenco etc. Toţi aceştia au criticat actualul guvern şi, mai ales, pe şeful Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc”, a declarat deputata Parlamentului European, într-un interviu pentru NewsMaker Totodată, Rebecca Harms a spus că ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari, a fost pus la curent cu aceste îngrijorări, dar că acesta „a negat orice persecuţie politică”.„Am ridicat problema drepturilor omului şi am spus că urmărim îndeaproape cazurile Ursachi şi Rudenco, precum şi cazurile unor reprezentanţi ai societăţii civile, în special în contextul corupţiei şi combaterea acesteia. Ministrul Justiţiei a negat orice persecuţie politică. Nu am putut să ajungem la un consens în privinţa acestor probleme, dar o să urmărim aceste cazuri. UE va ridica mereu problema drepturilor omului şi va acorda atenţie sporită la cazurile de încălcare a acestor drepturi sau alte cazuri care provoacă îngrijorări”, a punctat europarlamentarul german.