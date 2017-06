VIDEO

Usatîi îl acuză pe Plahotniuc că vrea să împiedice protestul din 11 iunie

Sursa: jurnal.md Foto: adevarul.ro 05.06.2017 19:59

Vladimir Plahotniuc vrea să împiedice desfăşurarea protestului anunţat pe 11 iunie în faţa Parlamentului. Acesta este mesajul pe care l-a transmis astăzi, în timpul unei conferinţe de presă, preşedintele formaţiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi. El susţine că oligarhul Vladimir Plahotniuc ar încerca prin multiplele atacuri asupra lui să descurajeze cetăţenii să iasă la protest.



„Pentru a determina lumea să stea acasă şi să nu meargă la proteste, apar iarăşi braşoave legate de numele meu. Vreau să remarc însă că Plahotniuc continuă să se ghideze de planul de acţiuni de la începutul anului 2014, deoarece o dată pe an sau în jumătate de an mă învinuieşte, ca după orar, de vreun omor. Au început cu fotografiile editate cu Cavcaliuc şi Ţipovici, precum că i-aş fi scris lui Ţipovici să-l omorâm pe şeful poliţiei, iar el mi-ar fi răspuns să amânăm asta cu o săptămână, întrucât atunci ar fi fost ocupat. Acesta este motivul pentru care Ţipovici a stat închis. Astăzi, ei au aplicat acelaşi scenariu”, spune Usatîi.



Totodată, liderul formaţiunii „Partidul Nostru” a declarat că foarte curând va face public un film documentar în care vor fi prezentate probe în acest sens.



„Diseară, în film, veţi vedea cum încearcă să mă „bage” în dosarul aşa-zisei tentative de asasinare a lui Plahotniuc. Ce fac ei? Ei sunt în isterie şi încep să scrie scenarii. De aceea, intenţionat am făcut anunţul aseară, pentru ca ei să nu aibă mult timp la dispoziţie să se pregătească. Pentru că, atunci când omul face ceva în grabă, el comite erori şi pe multe le veţi vedea diseară în acest film documentar”, afirmă Usatîi.



Menţionăm că astăzi, pe un blog, au apărut o serie de capturi de ecran despre care autorul spune că ar fi conversaţiile lui Renato Usatîi cu diverse persoane, purtate prin aplicaţiile de mesagerie WhatsApp şi Viber. În urma analizei respectivelor capturi de ecran, Ziarul de Gardă a constatat că acestea nu sunt autentice, ci au fost create într-un program de editare a imaginilor. Pe acelaşi blog, au apărut şi imagini cu discuţiile care ar fi fost purtate de Usatîi prin email şi din care ar rezulta că primarul de Bălţi, care se află acum la Moscova, ar colabora cu serviciile speciale din Rusia. Potrivit Ziarului de Gardă, detaliile salvate în proprietăţile fotografiilor cu emailurile lui Usatîi arată că acestea au fost făcute în zona clădirii Global Business Center, care îi aparţine lui Vladimir Plahotniuc şi unde acesta îşi are biroul. Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile.