Platforma Demnitate şi Adevăr şi-a mobilizat echipele din toată ţara pentru a informa cetăţenii despre protestul de duminică; „Oamenii demni vor ieşi pe 11 iunie la protest” // FOTO

Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr continuă să se deplaseze zilnic în teritoriu pentru a informa oamenii despre protestul din 11 iunie şi pentru a-i îndemna să se alătura protestului societăţii civile.În ultimele două zile, echipele Platformei DA au mers la Costeşti, raionul Hânceşti, la Străşeni, Ialoveni, Bravicea, raionul Călăraşi, şi la Japca, raionul Floreşti.„Am vorbit cu oamenii şi despre lipsa locurilor de muncă, corupţia sufocantă, salariile şi pensiile mult prea mici şi halul în care guvernarea Plahotniuc-Dodon alungă oamenii din ţară. Şoferii de microbuze cu care am discutat spun că au fost deja avertizaţi de ANTA şi de poliţie, în încercarea de a-i intimida şi a bloca transportul în ziua protestului. Cu toate acestea, înţelepciunea oamenilor din Ţară nu e afectată de sperietorile şi ameninţările guvernării. Oamenii demni vor ieşi pe 11 iunie la protest. Rămâne cum ne-am înţeles: duminică, la 11:30, la monumentul lui Ştefan cel Mare din Chişinău”, scrie liderul Platformei DA, Andrei Năstase, pe pagina sa de facebook La rândul său, secretarul general al Platformei DA, Chiril Moţpan, spune că oamenii sunt la capătul răbdării. „Am fost împreună cu Alexandru Slusari şi membrii echipelor locale ale Platformei Demnitate şi Adevăr la Străşeni şi în satul Bravicea din Călăraşi, unde am discutat cu oamenii locului despre viaţa noastră tristă, despre cum am putea schimba lucrurile spre bine si cum să readucem ţara la normalitate. Am fost ascultaţi cu înţelegere şi trataţi cu încredere şi respect. Şi totuşi, câtă tristeţe!”, susţine Chiril Moţpan.„Ai impresia că toată Moldova o poţi găsi, astăzi, adunată prin pieţile agroalimentare. Aici găseşti nu doar produse alimentare. Bieţii oameni vând totul ce mai au prin casă, până şi ultimile amintiri, doar să supraveţuiască cumva. Nu mai pot ţine piept valului crescând al impozitelor, nu mai au cu ce să achite pentru medicamente, nu au cu ce-şi îngropa morţii! Nu mai cred minciunilor guvernanţilor pentru că au înţeles: ei, mai marii zilei, au viaţa lor, departe de grijile şi nevoile oamenilor simpli. Nu-i mai cred, pentru că guvernanţii, orbiţi de lăcomie, înglodaţi în mlaştina corupţiei şi indiferenţei pentru grijile ţarii, trăiesc în lumea lor de vis, asemeni unor semizei, pe când bieţii oameni îşi vând ultimele lucruri din casă doar pentru a supraveţui şi a achita facturile ce devin imposibil de achitat. Mai mult! Din puţinul obţinut din vânzarea brumei de avere mai trebuie să plătească pentru confortul unei clase politice ticăloşite şi a odraslelor lor care duc un trai de milioane. Trebuie să plătească şi plimbările săptămânale la Moscova ale unui aşa-zis „preşedinte al poporului” care, dacă s-ar dori, am afla că este un impostor. O doamnă profesoară îmi povestea despre cum, într-o secţie de votare anume, s-a fraudat masiv în favoarea lui Dodon. Parcă ar trebui să le cerem celor de la procuratură să verifice informaţia, dar cui să te adresezi? Cine mişcă măcar un deget fără voia lui Il Coordonatore? De aceea, pe 11 iunie, trebuie să le amintim cine este stăpân în această ţară. Aşa, cum indică Constituţia Republicii Moldova şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, mai afirmă secretarul general al Platformei DA „Domnilor guvernanţi, e timpul să vă întrebaţi: cum veţi răspunde pentru viaţa de rob a cetăţenilor acestui stat falimentar? Toate au o limită, iar oamenii au ajuns la capătul răbdării”, a conchis Chiril Moţpan.