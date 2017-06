​Platforma DA denunţă presiuni fără precedent asupra membrilor formaţiunii; „RM - un clasic stat autoritar, cu fundament mafiot şi faţadă europeană”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.06.2017 13:04

Regimul de tip poliţienesc face presiuni fără precedent asupra membrilor şi susţinătorilor Platformei Demnitate şi Adevăr, care sunt intimidaţi, urmăriţi, hărţuiţi de autorităţi, inclusiv cu diverse controale şi percheziţii. Declaraţiile au fost făcute de membrii DA, în cadrul unei conferinţe de presă.



„Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr sunt intimidaţi deschis, insistent, unii suportând percheziţii nejustificate, alţii fiind chemaţi la preşedinţii de raioane pentru a fi avertizaţi să înceteze activitatea politică în cadrul Platformei DA. Mulţi membri ai partidului sunt sunaţi de câteva ori pe săptămână de colaboratori ai comisariatelor de poliţie şi întrebaţi dacă merg la proteste, câţi anume, cu ce scop şi cu ce transport. RM se află în pragul instaurării unui regim dictatorial, iar dezideratul proeuropean al guvernării nu este decât un paravan, în spatele căruia se ascunde un regim antipopular de tip mafiot. Ortacii lui Plahotniuc încearcă să edifice în secolul XXI, în centrul Europei, un stat clasic autoritar cu fundament mafiot şi faţadă europeană”, susţin reprezentanţii Platformei DA.



Totodată, Platforma Demnitate şi Adevăr a cerut repetat instituţiilor statului să înceteze imediat anchetarea, intimidarea şi hărţuirea protestatarilor.



Mai mult, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a dezvăluit că pe numele său a fost fabricat încă un dosar.



„În momentul în care a fost redactată declaraţia noastră încă nu ştiam că sunt invitat la Inspectoratul de Poliţie Buiucani pentru a fi recunoscut în calitate de bănuit. Este vorba despre încă un dosar care îmi este fabricat. Pot spune că avertismentele noastre se îndeplinesc. Plahotniuc pune la cale încă un atac mârşav la adresa mea şi la adresa Platformei DA. Plahotniuc îşi propune să distrugă Platforma DA şi să se poziţioneze drept un partid cu care să şantajeze Occidentul, să aibă un dialog banditesc, pentru că el astfel înţelege politica, să facă business şi cu Estul şi cu Vestul, iar ţara să se prăbuşească în hău. El se teme de Platforma DA ca dracul de tămâie. Platforma rămâne unită, oamenii noştri rezistă presiunilor. Este o onoare să luăm aceste lovituri asupra noastră”, a declarat Andrei Năstase.



În context, vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, a denunţat mai multe cazuri de intimidare din partea organelor de drept din mai multe raioane.



„Săptămâna trecută am fost în şase raioane, am discutat cu sute de oameni. Toţi cetăţenii spun că aşa un „bespredel” nu a fost din anul 1991. Se creează impresia că toate organele de drept lucrează doar pentru a intimida oponenţii politici şi pentru a băga frica în oameni. Cazurile sunt şocante. Într-un sat din Briceni timp ce jumătate de zi poliţia a căutat arme în casa unui activist. Peste câteva zile, acesta a fost chemat la preşedintele raionului, care i-a spus că oferă tot doar ca să iasă din Platforma DA. Şi organele de control din Floreşti au venit la reprezentanţii Platformei şi au spus că sunt nevoiţi să facă asta. Toţi sunt întrebaţi despre protest, de alte probleme poliţia nu este preocupată. Ceea ce face Plahotniuc este contrar valorilor europene. Este important ca partenerii externi să atragă atenţia la ceea se întâmplă în Republica Moldova”, a spus Alexandru Slusari.



Şi membrul Platformei DA Iurie Pânzari a spus că a fost sunat de nenumărate ori şi întrebat despre protestul din 11 iunie, adăugând că şi alţi colegi din localitatea Climăuţi, Donduşeni, au fost interogaţi despre această acţiune de protest.



La eveniment a participat şi proprietarul unui microbuz de pe o linie suburbană din raionul Ungheni, angajat şi ca şofer la o companie privată, care a fost dat afară de la muncă după protestul din 14 mai. El a îndemnat toţi oamenii să nu se lase intimidaţi şi să participe la manifestaţia din 11 iunie.



Totodată, reprezentanţii Platformei DA au făcut un apel către membrii şi simpatizanţii din teritoriu: „Participaţi la protestul organizat de societatea civilă în data de 11 iunie, orele 12:00, din scuarul Parlamentului”.



Vedeţi mai jos Declaraţia lansată de Platforma Demnitate şi Adevăr:



Platforma Demnitate şi Adevăr, care se află în contact permanent cu oamenii, organizând săptămânal întâlniri în diferite localităţi ale ţării, constată cu maximă îngrijorare că actualul regim de tip poliţienesc face presiuni fără precedent, incompatibile cu principiile democratice, asupra membrilor şi susţinătorilor partidului, care au ajuns să fie intimidaţi, urmăriţi, hărţuiţi de autorităţi inclusiv cu diverse controale şi percheziţii demonstrative, cerându-li-se deschis să părăsească formaţiunea noastră.



Persecuţiile celor mai importanţi activişti ai partidului au atins cote intolerabile, oamenii afirmă că în 26 de ani de independenţă nu au respirat un aer atât de sufocant. Cei care au afaceri, oricât de mici, sunt supuşi controalelor necontenite din partea reprezentanţilor Fiscului, ai Poliţiei Economice (pe care Filip a promis să o lichideze încă în februarie 2016), ai Vamei, ANSA, pompierilor etc.



Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr sunt intimidaţi pe faţă, insistent, unii suportând percheziţii nejustificate, alţii fiind chemaţi la preşedinţii de raioane pentru a fi avertizaţi să înceteze activitatea politică în cadrul Platformei DA. Mulţi membri ai partidului sunt sunaţi de câteva ori pe săptămână de colaboratori ai Comisariatelor de poliţie şi întrebaţi dacă merg la proteste, câţi anume, cu ce scop şi cu ce transport.



Platforma Demnitate şi Adevăr constată că Republica Moldova se află în pragul instaurării unui regim dictatorial, iar dezideratul proeuropean al guvernării nu este decât un paravan, în spatele căruia se ascunde un regim antipopular de tip mafiot. Deşi guvernarea pretinde că ar implementa Acordul de Asociere cu UE, în realitate aceasta proliferează intimidarea oponenţilor şi aplicarea represiunilor politice, uzând de practici şi metode din arsenalul celor mai mari tirani ai istoriei. Ortacii lui Plahotniuc încearcă să edifice în secolul XXI, în centrul Europei, un stat clasic autoritar cu fundament mafiot şi faţadă europeană.



Continuă şi persecuţia activiştilor civici, a cetăţenilor care au participat activ la proteste, inclusiv la cele din 20 ianuarie 2016, manifestându-şi dezacordul cu învestirea în taină a Guvernului nocturn Filip. Platforma Demnitate şi Adevăr constată că situaţia extrem de îngrijorătoare, expusă în Declaraţia făcută publică la 28 martie curent, nu s-a schimbat, ci, dimpotrivă, s-a agravat. Punerea pe rol a cauzei penale pornite la 20 ianuarie 2016 „pe faptul organizării, conducerii, participării la dezordini în masă” etc. a unor activişti civici şi politici, nu este altceva decât una din încercările disperate ale guvernării de a persecuta persoanele indezirabile, care au protestat paşnic împotriva învestirii unui guvern nelegitim.



Ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu informaţiile parvenite în ultimul timp de la surse demne de încredere, conform cărora Plahotniuc şi camarila sa pune la cale un atac murdar asupra liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase chiar în preajma protestului din 11 iunie din faţa Parlamentului, organizat de către societatea civilă. Şi asta după ce, conform sondajelor netrucate, Platforma Demnitate şi Adevăr este într-o permanentă ascensiune, iar liderul ei se află în topul încrederii populare, în timp ce Partidul Democrat şi Vladimir Plahotniuc au atins cel mai mare antirating din ultimii ani.



Platforma Demnitate şi Adevăr reiterează ideea că instrumentarea dosarelor politice din 24 aprilie 2016, 20 ianuarie 2017, precum şi a tuturor celorlalte fapte de persecuţie expuse mai sus, dar şi în Declaraţia din 28 martie 2017, fac parte dintr-o amplă campanie de prigoană şi intimidare a celor mai activi cetăţeni ai Republicii Moldova, iar metodele imorale şi ilegale de hărţuire a persoanelor de un deosebit activism civic, a participanţilor la proteste paşnice sunt condamnabile şi intolerabile.



În această situaţie, Platforma Demnitate şi Adevăr reiterează cerinţa ca instituţiile coercitive ale statului să oprească imediat anchetarea, intimidarea şi hărţuirea protestatarilor. Totodată, vom informa în continuare instituţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare despre abuzurile fără precedent ale regimului criminal Plahotniuc.



Conducerea Platformei Demnitate şi Adevăr declară cu toată responsabilitatea că va fi mereu alături de membrii şi simpatizanţii săi, de fiecare protestatar şi om de bună credinţă în parte care se confruntă sau se va confrunta cu nelegiuirile regimului criminal aflat într-o agonie totală, va face tot posibilul pentru a contracara acţiunile penale şi imprescriptibile ale reprezentanţilor grupării criminale, indiferent dacă este vorba de poliţişti, procurori sau judecători. Fiecare dosar, fiecare caz va fi documentat şi prezentat instituţiilor internaţionale, inclusiv europarlamentarilor, Consiliului Europei, organizaţiilor europene pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, încurajând colegii noştri de la alte formaţiuni politice de opoziţie să procedeze la fel.



Facem apel la membrii şi simpatizanţii noştri din teritoriu să participe activ la protestul organizat de societatea civilă în data de 11 iunie, orele 12:00, din scuarul Parlamentului pentru a contracara tentaviva oligarhiei de a promova, în lipsa unui consens politic naţional, schimbarea sistemului electoral pentru a se menţine la puterea uzurpată. De asemenea, solicităm cetăţenilor moldoveni din diaspora să organizeze acţiuni similare de protest în faţa misiunilor diplomatice ale Moldovei, a unor instituţii europene pentru a-şi demonstra solidaritatea şi sprijinul pentru cei de Acasă.



Cerem tuturor instituţiilor statului, în special MAI, SIS, Ministerul Transportului, AIPA să înceteze imediat acţiunile de blocare a circulaţiei, de intimidare a şoferilor de microbuze şi autobuze care se vor deplasa spre capitală pentru a participa la protestul anunţat. Solicităm, şi pe această cale, misiunilor diplomatice în Republica Moldova să intervină pe lângă factorii de decizie pentru a curma aceste derapaje antidemocratice extrem de periculoase.



Reiterăm cu tărie că protestul rămâne în continuare unul din mijloacele noastre esenţiale de combatere şi debarcare a mafiei de la guvernare, mijloc la care vom recurge ori de câte ori va fi nevoie pentru a scoate ţara şi cetăţenii ei din captivitate.