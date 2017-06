Comentator de la Bucureşti, despre mimarea luptei anticorupţie din RM: „În afară de cetăţeni, nimeni nu plăteşte factura pentru ceea ce se întâmplă”

Demonstraţiile pe care le face Procuratura de la Chişinău nu reprezintă o luptă reală cu fenomenul corupţiei, dar sunt doar pentru ochii presei şi ai corespondenţilor străini, consideră scriitorul şi comentatorul politic de la Bucureşti, Răzvan Voncu. Potrivit expertului român, atât timp cât nu există garanţii că Procuratura este integral independentă din punct de vedere politic, nu poate fi vorba de o luptă anticorupţie eficientă.„Cetăţenii şi numai cetăţenii, nicidecum cei vinovaţi - asta este situaţia în Moldova, în afară de cetăţeni nu plăteşte deocamdată nimeni factura pentru ceea ce se întâmplă”, a declarat Răzvan Voncu într-un interviu pentru Europa Liberă Expertul de la Bucureşti s-a referit în special la ancheta furtului miliardului, care l-a făcut ţap ispăşitor pe fostul premier Vladimir Filat.„Chiar şi într-o ţară nou înfiinţată în urmă cu 26 de ani, fără structuri stratificate în timp, fără tradiţia unor controale şi a unor verificări, dispariţia unui miliard de dolari nu se poate face fără foarte multe aprobări. Îmi vine foarte greu să cred că numai Vlad Filat, care a plătit pentru asta, este cel care a dat toate aprobările, în numele tuturor instituţiilor. Evident că sunt foarte mulţi oameni care au fost implicaţi în această dispariţie, sunt destui oameni care au profitat, iar arestarea lui Vlad Filat, condamnarea lui seamănă mai degrabă cu pedepsirea unui ţap ispăşitor, nicidecum cu o luptă împotriva corupţiei”, a menţionat Răzvan Voncu.Potrivit comentatorului român, lupta împotriva corupţiei nu ar trebui să se limiteze la pedepsirea unor oameni dovediţi ca fiind vinovaţi de corupţie, dar trebuie să vizeze şi recuperarea prejudiciului.„Ceea ce până acum în Republica Moldova, după ştiinţa mea, nu s-a întâmplat deloc. Iar afacerea cu furtul miliardului nu e decât una dintre foarte multele afaceri de corupţie pe care presa de la Chişinău înainte de toate le-a developat de-a lungul acestor 26 de ani de independenţă. Este suficient să vezi cum arăta economia şi societatea Republicii Moldova în momentul independenţei şi cum arată astăzi. Îţi dai seama cât s-a furat, câte averi, câte poziţii s-au construit pe baza corupţiei, fără ca vreo persoană implicată să fie întrebată într-un fel sau altul de justiţie cum a ajuns la această avere sau cum a ajuns la această poziţie. Deocamdată demonstraţiile pe care le face parchetul de la Chişinău, Procuratura, mi se par simple demonstraţii pentru ochii presei, pentru ochii corespondenţilor străini, nu o reală luptă împotriva corupţiei”, a mai spus Răzvan Voncu.Expertul de la Bucureşti s-a referit şi la arestarea edilului capitalei, Dorin Chirtoacă.„Cât timp nu există garanţii că Procuratură este integral independentă din punct de vedere politic, cât timp există în presa de la Chişinău semnale serioase, pentru mine cel puţin, din exterior, credibile că ea se află sub influenţa unui sau unor personaje, evident că există suspiciuni. Pe de altă parte, iarăşi este evident că unele dintre aceste măsuri care s-au luat nu ar trebui să se limiteze la o arestare preventivă, după care să nu urmeze nimic… Ar trebui să urmeze un proces, ar fi trebuit să fie făcut mult mai devreme”, a accentuat Răzvan Voncu„Îmi pare rău pentru primarul Chişinăului, dar eu am văzut Chişinăul în anul 1998 pentru prima dată, când era primar Serafim Urecheanu, ştiu cum era administrat oraşul şi am văzut cum arată acum şi văd cum este administrat oraşul - e ceva în neregulă. Nu se poate ca un oraş în care există atâţia oameni bogaţi, există atâtea hoteluri, restaurante, firme care merg, să arate în halul ăsta, iar Primăria să nu existe. Nu pornesc de la premisa că apriori tot ceea ce se întâmplă este justiţie selectivă. Atrag însă atenţia că lupta împotriva corupţiei nu trebuie să se transforme nici într-un instrument politic, nici într-o demonstraţie pentru ochii opiniei publice. Ea trebuie să fie reală, concretă, substanţială ca să identifice corect vinovăţiile şi să încerce încet, încet să recupereze prejudiciile, banii care s-au furat, pentru că alminteri va rămâne doar aşa, un instrument de vagă educaţie cetăţenească, nimic mai mult”, a conchis comentatorul de la Bucureşti.