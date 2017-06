Membrii Platformei DA din nordul ţării, persecutaţi de regim: „Li se cere deschis să părăsească partidul; Rezistenţa noastră trezeşte însă speranţa că schimbările sunt aproape”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.06.2017 07:34

Membrii şi activiştii Platformei Demnitate şi Adevăr din nordul ţării sunt hărţuiţi de autorităţi cu diverse controale şi percheziţii. Mai mult, oamenilor li se cere deschis să părăsească Platforma DA. Despre aceasta a anunţat vicepreşedintele formaţiunii, Alexandru Slusari.



„Am fost în patru raioane de la nordul ţării. M-am întâlnit cu activiştii noştri. Peste tot acelaşi tablou oribil. Oamenii spun că în 26 de ani de independenţă nu au respirat un aer aşa de sufocant. La activiştii noştri, care au afaceri, oricât de mici sunt ele, vin cu controale necontenite reprezentanţii Fiscului, de la Poliţia Economică (pe care Filip a promis să o lichideze încă în februarie 2016), de la Vamă, ANSA, pompieri etc. Unii dintre ei sunt chemaţi la preşedinţii de raioane pentru „политинформация”. Pe o jumătate de zi pot veni poliţiştii cu perchiziţiile pentru a căuta o armă autorizată”, a declarat Alexandru Slusari.



„Cei veniţi aproape că cer deschis oamenilor să se desprindă de Platforma DA. Mulţi activişti sunt sunaţi de câteva ori pe săptămână de colaboratorii curioşi de la Comisariatul de poliţie şi sunt întrebaţi dacă merg la proteste, câţi merg şi cu ce transport”, a adăugat vicepreşedintele Platformei DA.



La rândul său, preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase, a menţionat că urmează să sesizeze instituţiile internaţionale cu privire la aceste abuzuri.



„Oamenii noştri din Platforma Demnitate şi Adevăr sunt persecutaţi. N-o să le dau numele, acum adunăm informaţii şi ne adresăm instituţiilor internaţionale, pentru că aici, în interior, n-ai unde găsi dreptate. La nord, unui activist de-al nostru, un om extraordinar de la Briceni, i s-au făcut percheziţii, au chemat tot satul ca să vadă cum îi fac percheziţii. Şi totul pentru că are o armă de vânătoare? În ţara aceasta câţi vânători sunt? În alt raion, şi tot la nord, anume după perioada asta când am fost la întâlniri în nord, că pe Plahotniuc şi Dodon îi deranjează foarte mult că eu nu mă opresc aici, ci merg în toată ţara. Şi atunci, pe unde am mers noi, TOŢI reprezentanţii noştri care ne-au organizat întâlniri cu oamenii, care pun umărul, distribuie materialele noastre, ziare, pliante, toţi sunt chemaţi pe la poliţie, persecutaţi. Cineva vinde în piaţă. Păi şi acolo se duc şi îl intimidează. Nu e departe clipa când copiii vor fi ridicaţi din stradă atunci când vor recita din Shakespeare sau Eminescu”, a spus Andrei Năstase.



Liderii Platformei Demnitate şi Adevăr dau asigurări că intimidările şi persecuţiile puse la cale de regimul de la guvernare nu sunt în stare să oprească lupta începută.



„Moldova trece cu o viteză cosmică de la „poveste de succes” la „succesul dictaturii”. Nu am găsit în Acordul de Asociere cu UE niciun punct despre angajamentul Moldovei privind intimidarea oponenţilor şi aplicarea represiunilor politice. Dar Plahotniuc pretinde la originalitatea inedită. El încearcă să edifice în secolul XXI, în centrul Europei, un stat clasic autoritar cu fundament mafiot şi faţadă europeană. Dânsul ştie că acea faţadă poate fi schimbată oricând. Esenţa criminală va rămâne intactă”, a menţionat Alexandru Slusari.



„Dar noi nu cedăm! Noi cunoaştem că frica şi indiferenţa vor naşte dictatura unui individ care a jefuit ţara şi acum urmăreşte să instaleze tirania unipersonală nu pentru a întoarce oamenilor cea ce a furat de la ei. Rezistenţa noastră trezeşte Speranţa la Oameni că schimbările sunt aproape. Chiar şi la cei care vin cu controale”, a conchis vicepreşedintele Platformei DA.