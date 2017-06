Igor Boţan: „Diaspora este o forţă, iar actualul sistem electoral proporţional permite rezolvarea tuturor problemelor legate de votul acesteia”

Diaspora este o forţă şi ea a devenit ca atare încă în perioada guvernării comuniştilor, atunci când contribuţia diasporei prin remitenţe a echivalat cu Bugetul de stat. În ultimii zece ani, remitenţele valorează cât un Buget de stat. Aceşti bani sunt valorificaţi aici de către familiile migranţilor, iar datorită acestora se menţine economia noastră de consum. Declaraţiile aparţin directorului executiv al ADEPT, Igor Boţan, şi au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă. Tocmai din acest motiv diaspora este foarte importantă pentru Republica Moldova şi trebuie să aibă şi în continuare dreptul la vot, spune Igor Boţan.„Atunci când ai o diasporă care valorează o treime din cetăţenii cu drept de vot, nu poţi face calcule de acest gen, de aceea Comisia de la Veneţia spune că este nderecomandabil să schimbi sistemul electoral. Actualul sistem electoral proporţional permite rezolvarea tuturor problemelor legate de votul diasporei. Deci, e suficient ca cetăţenii noştri să dea un semn autorităţilor că, acolo unde sunt concentraţii, sunt destul de mulţi ca să fie fezabilă deschiderea secţiilor de votare, ei vin şi îşi exercită dreptul de vot pentru un candidat sau pentru un partid pe care îl preferă. Ei de obicei nu au pretenţii să fie ei, cei din diasporă, care reprezintă diaspora, pentru că nu asta a fost menirea părăsirii ţării şi stabilirii în afara ţării şi asta le satisface pe deplin necesităţile”, a spus analistul politic.„Din punctul meu de vedere şi din ceea ce am auzit la dezbaterile din Parlament, susţinătorii trecerii la sistemul uninominal sau mixt vor să disipeze, să dizolve cumva acest efort concentrat al diasporei pentru, hai să spunem aşa, forţele proeuropene emergente, şi nu cele care au compromis de fapt vectorul european în aceşti opt ani de zile. Părerea mea este că dorinţa lor cea mare este să disipeze acest vot. Pe de altă parte, am văzut că domnul Dodon de asemenea doreşte ca să echilibreze cumva situaţia ca proporţia să nu fie de 9:1, dar cumva să fie echilibrată şi am văzut că a promis în mod public că proiectul pe care îl înaintează socialiştii va prevedea 25 de mandate pentru diasporă şi pentru Transnistria, lucru care, fiind promis, nu a fost realizat măcar la nivel de proiect, pentru că el nu se regăseşte acolo”, a declarat Igor Boţan.Potrivit lui Boţan, Comisia de la Veneţia atrage atenţia autorităţilor moldovene să nu caute foloase politice, dar să dezvolte democratic şi perspicace sistemul electoral, astfel încât poporul să se poată pronunţa cât mai corect şi cât mai firesc pentru viitorii parlamentari.„Comisia de la Veneţia şi instituţiile europene ne spun nouă, celor din Republica Moldova: Cum aşa, în 2010, când aţi avut marele interes, ne-aţi rugat, aţi cerut şi bani; v-am oferit posibilitatea ca să-i includeţi pe concetăţenii voştri care au şi nostalgie pentru patria lor şi contribuie la dezvoltarea patriei lor prin menţinerea, cel puţin, pe linia de plutire, după ce aţi primit toate aceste beneficii, acum dvs. daţi cu piciorul în aceşti oameni şi nu vă mai interesează soarta lor, pentru că aveţi o altă conjunctură şi alte interese?...”, a conchis analistul politic.