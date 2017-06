VIDEO

O nouă manipulare despre Platforma Demnitate şi Adevăr la postul TV controlat de şeful PD

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/AndreiNastase.DA/ 26.06.2017 19:45

O nouă mostră de manipulare marca Publika TV, canal deţinut de către şeful PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Postul a difuzat un material în care a menţionat că la o întrunire de la Rezina, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, ar fi fost huiduit. Angajaţii televiziunii nu au menţionat însă, aşa cum susţin unii participanţi la discuţii, că era vorba despre un grup de tineri care ar fi fost în stare de ebrietate şi nici nu au luat o reacţie de la reprezentanţii formaţiunii.



Postul de televiziune Publika TV a difuzat o ştire despre faptul că Andrei Năstase ar fi fost huiduit la întrunirea de ieri a formaţiunii Platforma Demnitate şi Adevăr cu cetăţenii din oraşul Rezina. Jurnaliştii nu au dat însă în emisie nicio imagine cu oamenii care se auzeau ţipând pe fundal.



Ştirea difuzată de canalul controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc a trezit nedumerirea unor cetăţeni care au participat la întrunirea cu reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr, întâlnire despre care spun că a fost una reuşită şi la dorinţa cetăţenilor. Mai mult. Locuitorii din Rezina afirmă că un grup de tineri care ar fi fost beţi sau drogaţi, au fost trimişi să provoace gâlceavă.



„Întâlnirea a trecut la un nivel extraordinar de liniştit. Oamenii după întâlnire m-au sunat, mi-au mulţumit, mi-au propus că dacă se poate să organizăm cât mai mult întâlniri, fiindcă n-au posibilitate, pensiile le sunt mici, salariile le sunt mici, nu au posibilitate de a se deplasa la Chişinău. În timpul întâlnirii, din oraş a fost organizat un grup de tineret în stare de ebrietate, care toată noaptea au petrecut într-un bar arendat de tovarăşii care i-au implicat şi au venit pe strada adiacentă cu ţipete, ca oameni nenormali. Nu au participat la întâlnire, nu au pus întrebări, pur şi simplu treceau ca nişte oameni beţi care se aflau drogaţi şi beţi”, a declarat Vasile Gligor, şeful Organizaţiei Platformei DA Rezina.



„A fost bine, numai că a apărut un grup de tineri care erau sub influenţa alcoolului şi poate şi alte substanţe, au început a fluiera, a striga, cu părere de rău, pentru că s-au adunat oameni care vor să afle ceva prin surse, din altă parte. Sunt locuitor al oraşului Rezina, cunosc în faţă care erau străini şi care au fost organizaţi. A fost organizat, au venit, au stat vreo 40 de minute, după care au fost daţi într-o parte, dar totuşi şi-au făcut mendrele”, povesteşte unul dintre locuitorii oraşului Rezina, care a participat la întâlnirea cu liderii Platformei DA:



La rândul său, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a declarat că oamenii îşi pun mari speranţe în Platforma DA pentru un viitor mai bun şi le cere autorităţile să ia atitudine faţă de materialele Publika TV, despre care spune că sunt falsuri.



„Holdingul ucigaş al lui Plahotniuc, întreţinut din miliardele furate de la oamenii ţării, continuă să intoxice publicul cu minciuni. Ultimele inepţii difuzate în stil Goebbels îmi vizează excelenta întâlnire pe care am avut-o cu Oamenii Demnităţii şi ai Adevărului de la Rezina, dar care este murdărită la canalele propagandistice ale oligarhului cu mutrele unor mercenari, trimişi să zădărnicească o comunicare de suflet cu Oamenii. Cer pe această cale SIS şi MAI să publice în totalitate înregistrările făcute de reprezentanţii lor, prezenţi la evenimentul de la Rezina”, a scris Andrei Năstase, pe pagina sa de facebook.



De menţionat că numărul de telefon indicat pe site-ul televiziunii Publika, unde am încercat să sunăm pentru o reacţie, era indisponibil.







Nu este pentru prima dată când Platforma Demnitate şi Adevăr şi preşedintele acesteia, Andrei Năstase, este linşat mediatic la televiziunile oligarhului Vladimir Plahotniuc. Cele mai recente exemple sunt reflectarea întrunirilor avute în satul Climăuţi, raionul Donduşeni, dar şi trunchierea declaraţiilor lui Năstase făcute pentru un portal de ştiri. Acum mai bine de o lună, reprezentanţii mai multor ONG-uri au făcut public un raport care a relevat, printre altele, că posturile TV care fac parte din conglomeratul General Media Group, controlat de Plahotniuc, servesc în ultimii doi ani drept instrumente de pregătire a opiniei publice pentru acţiuni contestabile ale guvernării şi pentru linşajul oponenţilor.



Mai mult, eurodeputatul Michal Boni a cerut dezminţiri şi scuze publice de la postul de televiziune Publika. Oficialul, care a ţinut în Parlamentul European un discurs critic în privinţa modificărilor electorale şi ameninţărilor la adresa libertăţii presei din Moldova, a fost prezentat de acest post drept un susţinător al guvernării de la Chişinău. Michal Boni a expediat o scrisoare electronică pe adresa redacţiei Publika, în care ameninţă cu judecata. Televiziunea nu a reacţionat deocamdată.



O altă mostră de manipulare a fost şi în cazul preşedintei Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu. În timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale, Prime TV, post care aparţine lui Vladimir Plahotniuc, a difuzat un reportaj manipulator despre pretinsa susţinere a candidatei Maiei Sandu de către diaspora siriană. În ştire au apărut trei studenţi străini care învaţă la Chişinău. Subiectul a făcut trimitere şi la presa afiliată socialistului Igor Dodon, care a tirajat informaţia precum că Maia Sandu şi-ar fi dat acordul ca Moldova să primească refugiaţi din Siria. Informaţia a fost negată de şeful Departamentului Relaţii cu Publicul al Uniunii Creştin-Democrate din Germania, condusă de Angela Merkel. După difuzare, tinerii sirieni care au apărut în reportaj au declarat că răspunsurile lor au fost scoase din context, iar postul de televiziune a înlăturat materialul de pe site.