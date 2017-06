​Europarlamentar, despre intenţia puterii din RM de a modifica sistemul electoral: „O schimbare atât de radicală nu ar trebui să fie o propunere făcută de coaliţia care guvernează”

Opinia Comisiei Veneţia nu este favorabilă schimbării sistemului electoral. Mai bine să îmbunătăţeşti sistemul pe care îl ai, decât să schimbi de la sistemul proporţional la cel mixt. O spune europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă „Republica Moldova este membră a Consiliului Europei, iar această organizaţie analizează sistemele electorale din fiecare stat membru. Sistemele electorale sunt baza democraţiei. Vorbim despre statul de drept aici, de aceea orice schimbare fundamentală din fiecare stat membru al Consiliului Europei trebuie să analizată şi verificată de Consiliul Europei. Iată de ce, recomandările făcute de Comisia Veneţia, corpul de experţi pe constituţionalitate din cadrul Consiliului Europei, trebuie luate în consideraţie”, a declarat europarlamentarul.„Opinia Comisiei Veneţia nu este favorabilă schimbării sistemului electoral. Comisia Veneţia a indicat următoarele: în primul rand, de ce trebuie să se schimbe sistemul? Mai bine să îmbunătăţeşti sistemul pe care îl ai, decât să schimbi de la sistemul proporţional la cel mixt. Apoi, Comisia Veneţia a recomandat ca orice astfel de schimbare să se facă după o consultare serioasă şi extinsă în societate. Nu ar trebui să fie o propunere făcută de coaliţia care guvernează. Vorbim despre o schimbare constituţională, care ar trebui dezbătută o perioadă de timp mai lungă. Ca atare, Comisia Veneţia a recomandat elitei de la Chişinău să nu se grăbească”, a adăugat Petras Auštrevičius.Totodată, europarlamentarul îi îndeamnă pe cei de la guvernare ia în calcul şi părerea cetăţenilor.„Nimeni nu pune la îndoială faptul că Moldova are dreptul suveran de a decide ce sistem electoral alege. Dar asta nu ar trebui să fie o chestiune care să intereseze doar politicienii, ci şi cetăţenii Republica Moldova. Să nu uităm, cei de la guvernare şi din parlament sunt aleşi de oameni, ca atare nu pot decide singuri aşa ceva. Şi Comisia Veneţia a spus că este nevoie de legislaţie secundară, explicativă. Or în Parlament nu a fost o astfel de legislaţie explicativă. Asta ca să nu mai vorbim de spiritul constituţional, potrivit căruia fiecarui cetăţean trebuie să i se ceară părerea când se fac astfel de propuneri radicale”, a spus Petras AuštrevičiusPotrivit lui Petras Auštrevičius, despre aceste lucruri s-a discutat şi la întâlnirea de la Bruxelles cu membrii PD, care sunt iniţiatorii proiectului privind schimbarea sistemului electoral.„I-am avut săptămâna care a trecut la Parlament pe premierul Pavel Filip, pe speakerul Parlamentului, dl Candu, şi pe liderul PD, partidul de guvernare, dl Plahotniuc. Am discutat, desigur, despre opinia Comisiei Venetia. Şi am anticipat că, coaliţia de la guvernare va lua în calcul să renunţe la acest proiect”, a conchis europarlamentarul.