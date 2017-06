Preşedintele Comisiei de la Veneţia: „Pentru Moldova, sistemul mixt NU este cea mai bună soluţie în situaţia actuală”

Sistemul mixt promovat de PD şi PSRM nu este o soluţie bună pentru Republica Moldova în contextul actual. O spune tranşant preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gianni Buquicchio. Motivul principalul este riscul ca parlamentarii aleşi în circumscripţii să fie influenţaţi de interese din lumea businessului, a punctat preşedintele Comisiei de la Veneţia.„Fiecare ţară îşi poate alege propriul sistem electoral: proporţional, mixt, majoritar etc. Şi toate sistemele ar putea fi bune. Problema este că, pentru Moldova în situaţia actuală, sistemul mixt, în opinia noastră, nu este cea mai bună soluţie, deoarece pentru partea majoritară a sistemului ar putea exista o mare influenţă în politică a business-ului şi a altor interese. Acesta este motivul cel mai important”, a declarat Gianni Buquicchio într-un interviu pentru Front News Preşedintele Comisiei de la Veneţia a amintit că şi în 2013 autorităţile de la Chişinău au încercat să schimbe sistemul electoral din proporţional în unul mixt, dar atunci s-a renunţat din cauza avizului negativ al experţilor internaţionali. „Acum au rămas exact aceleaşi obiecţii ca ultima dată”, a menţionat Gianni Buquicchio.„Am avut discuţii intense cu preşedintele Parlamentului, cu ministrul Justiţiei şi cu reprezentanţii mai multor partide politice şi am adoptat opinia care, după cum am spus, nu este mult diferită de cea anterioară”, a adăugat preşedintele Comisiei de la Veneţia.Amintim că, la sfârşitul săptămânii trecute, Comisia de la Veneţia a avizat negativ proiectul iniţiat de PD şi PSRM privind trecerea la sistemul mixt de vot. La scurt timp, preşedintele Parlamentului Andrian Candu a declarat că guvernarea va vota schimbarea sistemului electoral, însă va ţine cont de recomandările juridice ale Comisiei. Intenţia puterii este respinsă categoric de opoziţia parlamentară şi de cea extraparlamentară, precum şi de numeroase instituţii nonguvernamentale.Societatea civilă a organizat mai multe proteste pentru a împiedica guvernarea să introducă sistemul de vot în circumscripţii. Participanţii au ameninţat că dacă nu se va ţine cont de recomandările Comisiei de la Veneţia în acest sens, manifestaţiile stradale vor lua amploare.