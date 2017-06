Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA: RM trebuie să implementeze în totalitate recomandările Comisiei de la Veneţia, iar vinovaţii de furtul bancar să fie traşi la răspundere

Sursa: jurnal,md Foto: report.az 23.06.2017 18:26

Mesaj tranşant de la Washington privind schimbarea sistemului electoral. Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Bridget Brink, îndeamnă autorităţile moldoveneşti să implementeze în totalitate recomandările Comisiei de la Veneţia, care pledează împotriva modificării legislaţiei electorale.



„În ceea ce priveşte democraţia, am discutat despre continuarea în mod prioritar a reformei justiţiei. Am vorbit şi despre luarea unor măsuri adiţionale pentru combaterea corupţiei, îmbunătăţirea eforturilor de a combate traficul de persoane, dar şi implementarea deplină a recomandărilor Comisiei de la Veneţia privind schimbarea sistemului electoral”, a menţionat Bridget Brink.



Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA a făcut aceste declaraţii în cadrul vizitei sale la Chişinău. Bridget Brink a venit cu unele recomandări şi privind investigarea „jafului secolului”.



„Am discutat despre importanţa tragerii la răspundere a celor care se fac responsabili de scandalul bancar şi asigurarea unei elaborări depline şi transparente a investigaţiei Kroll”, a adăugat Bridget Brink.



Oficialul din Statele Unite mai spune că Republica Moldova are nevoie să-şi diversifice resursele energetice pentru a-şi garanta securitatea în acest domeniu.



Anterior, un şir de oficiali europeni au fost exprimat opinii critice la adresa iniţiativei PD şi PSRM de a schimba sistemul electoral. Printre cei care au îndemnat guvernarea să respecte întocmai avizul Comisiei de la Veneţia este preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, comisarul pentru Extindere şi Politică de Vecinătate, Johannes Hahn, dar şi reprezentanţii serviciului diplomatic european de pe lângă Înaltul Reprezentant Federica Mogherini.



Comisia de la Veneţia a constatat că există riscuri pentru influenţarea viitorilor deputaţi de către oameni de afaceri şi au recomandat să nu fie modificat sistemul de vot.