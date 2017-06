Voronin, către speakerul Candu, după reacţia FMI şi a Băncii Mondiale: Leancă o să fie tras la răspundere sau o să staţi aşa într-o „priatnoe sosedsvo”?

Proaspătul vicepreşedinte al Parlamentului, Iurie Leancă, trebuie să fie anchetat pentru garanţiile acordate în 2014 Băncii Naţionale de către Guvernul pe care îl conducea atunci. Este opinia liderului PCRM, Vladimir Voronin, care i-a reproşat astăzi speakerului Andrian Candu că nu a avut o reacţie la declaraţiile Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional. Instituţiile internaţionale au dezminţit declaraţiile fostului premier potrivit cărora ar fi recomandat acordarea acestor garanţii.



„De ce nu reacţionaţi la aceste declaraţii? Nu am auzit nimic. Leancă o să fie tras la răspundere sau o să staţi aşa într-o priatnoe sosedsvo”, s-a adresat Voronin către preşedintele Parlamentului.



Replica lui Iurie Leancă nu s-a lăsat aşteptată. „Dacă aveţi timp şi pricepere, să vă uitaţi pe un video în care am vorbit despre relaţia cu FMI şi Banca Mondială. A vorbit exact care a fost cadrul. Ţin foarte mult la relaţia cu Banca Mondială şi FMI să nu vreau să politizăm măcar această relaţie”, a spus Leancă.



„Nu m-am adresat către persoana învinuită, dar către la organele statului. 13 miliarde de lei... nu ţi-i ruşine să stai lângă el? De ce după asta a zdohnit banca?”, a insistat Vladimir Voronin, referindu-se



„La Procuratura Generală sunt mai multe dosare în ceea ce ţine frauda bancară. Pânăo persoană X nu este condamnată, acea persoană se bucură de prezumţia vinovăţiei”, a fost răspunsul lui Candu.



Amintim că, acum două săptămâni, în cadrul unei emisiuni, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a declarat că Iurie Leancă va face puşcărie, deoarece este unul dintre vinovaţii de devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova.



Imediat Iurie Leancă a ieşit cu o reacţie în care s-a ascuns după pretinsa susţinere a oficialilor europeni. În scurt timp, Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au dezminţit declaraţiile fostului premier Iurie Leancă.



„Cu privire la o declaraţie recent circulată în reţelele de socializare. Garanţia Guvernului pentru Banca Naţională a Moldovei în noiembrie 2014 pentru pierderile suportate din cauza fraudei bancare nu a fost o urmare a consultărilor/recomandărilor Băncii Mondiale. Mai mult, Banca Mondială nici nu ştia despre intenţiile Guvernului de a acorda garanţia, până la momentul intrării acesteia în vigoare”, a anunţat Banca Mondială.



„FMI a acordat asistenţă tehnică substanţială privind aceste chestiuni. Am atras atenţia asupra diverselor probleme şi riscuri în rapoartele noastre din acea perioadă, care sunt disponibile pentru public pe site-ul nostru. Totuşi Guvernul a decis să acţioneze în alt mod şi nu a urmat recomandările FMI. În absenţa unui program al FMI cu Republica Moldova la acea vreme, Fondul Monetar putea doar să acorde consultaţii şi nu putea impune careva condiţii”, a declarat şi FMI.