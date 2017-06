Secretarul Comisiei de la Veneţia: „NU recomandăm schimbarea sistemului electoral din RM; Trecerea la votul mixt va duce către o influenţă crescută a importanţei banilor în politică”

Comisia de la Veneţia este îngrijorată în legătură cu intenţia guvernanţilor de la Chişinău care şi-au propus cu orice scop să modifice sistemul electoral din Republica Moldova. După examinarea proiectului privind trecerea la sistemul mixt, reprezentanţii Comisiei au constat că această modificare va duce către o influenţă crescută a importanţei banilor în politică. Declaraţiile au fost făcute de către secretarul Comisiei de la Veneţia, Thomas Markert, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă „Principala concluzie a opiniei noastre este că nu este recomandabilă schimbarea sistemului electoral în acest moment, decât dacă îngrijorările exprimate de noi sunt rezolvate”, a menţionat Thomas Markert.„Cea mai importantă problemă de care vorbim în documentul publicat de Comisia Veneţia spune că experienţa ne arată că în această regiune un. Oamenii politici care au bani pot cumpăra, într-un fel sau altul voturi, şi abia apoi să intre într-un partid, în politică. Aceasta este o experienţă pe care o avem cu Ucraina, care poate fi foarte relevantă pentru Moldova”, a adăugat oficialul.În cadrul aceluiaşi interviu, Thomas Markert a spus ferm că modificarea sistemului electoral este o transformare majoră cu consecinţe pe termen lung asupra societăţii, iar această lege NU poate fi pusă în aplicare dacă nu există un consens al tuturor forţelor politice.„O altă chestiune importantă este aceea că schimbarea sistemului electoral nu este orice fel de schimbare, ci o transformare majoră cu consecinţe pe termen lung asupra societăţii, şi, ca atare, trebuie făcută doar după ce se ajunge la un consens al tuturor forţelor politice. Or, urmărind dezbaterile din Moldova am observat că un astfel de consens nu există. Este adevărat că există o majoritate solidă în parlament, dar trei dintre partidele parlamentare se opun acestui consens, ca şi opoziţia extraparlamentară. Or în Moldova opoziţia extraparlamentară este extrem de importantă, pentru că alegerile prezidenţiale au arătat că aceste forţe au o susţinere puternică din partea populaţiei”, a explicat secretarul Comisiei de la Veneţia.Totodată, Thomas Markert menţionează că „legea lasă la latitudinea Comisiei Centrale Electorale determinarea circumscripţiilor electorale. Aceasta este o decizie importantă pentru că poate influenţa rezultatele alegerilor. De aceea ne temem că o astfel de prevedere va pune foarte multă presiune pe Comisia Centrală Electorală, politizând astfel acest organism care ar trebui să fie o instituţie pur tehnică”.Referindu-se la acest aspect, secretarul Comisiei de la Veneţia a declarat că ar trebui să fie oferite detalii clare şi un ghid cu privire la stabilirea circumscripţiilor electorale, ceea ce nu este precizat în proiect.În context, oficialul a spus că Comisia de la Veneţia a constată că, potrivit proiectului promovat de PD,Amintim că nu doar Comisia de la Veneţia a dat luni un semnal puternic la Chişinău prin faptul că nu consideră oportună schimbarea actualului sistem de vot la acest moment. Reacţia începe să se propage în lanţ şi tot mai multe instituţii ale UE, principalul partener extern al Republicii Moldova, cer acelaşi lucru guvernării de la Chişinău şi anume să renunţe la proiectul votului mixt pe care s-a înţeles cu partidul prorus PSRM.