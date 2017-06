Andrei Năstase îndeamnă toţi cetăţenii să iasă pe 11 iunie la protest: „Trebuie să demonstrăm că avem un popor deşteptat, care se opune în mod civilizat oricărei dictaturi”

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, îndeamnă toţi cetăţenii să iasă la protestul antiguvernare organizat pe 11 iunie de societatea civilă. „Trebuie să fim mulţi şi să demonstrăm că avem un popor deşteptat care se opune în mod civilizat oricărei dictaturi”, a declarat Andrei Năstase, în cadrul Cabinetului din Umbră de la Jurnal TV.„Noi am făcut proteste paşnice, civilizate, de mare amploare, care au avut foarte bune efecte. Să ne amintim doar de protejarea celor 7 miliarde de lei care nu s-au mai dus din visteria statului, care nu s-au mai dus în off-shore-urile lui Plahotniuc, Shor şi alţii. Să ne amintim de raportul Kroll etc. Noi am obţinut mult mai mult decât a obţinut societatea civilă din România prin protestele de amploare de acolo. Pe 11 iunie facem încă un protest. Eu îndemn toată lumea: veniţi cu drapele naţionale, cu baloane, cu ce vreţi. Trebuie să fim în număr cât mai mare, să venim cât mai mulţi şi să demonstrăm întregii ţări, dar şi partenerilor externi, că avem un popor deşteptat”, a declarat Andrei Năstase.Liderul DA a accentuat că protestul trebuie să fie unul paşnic. Or, regimul de la guvernare asta şi aşteaptă - ca mersul civilizat al manifestaţiei să fie deturnat, a adăugat Andrei Năstase.„Imaginaţi-vă dacă noi am fi apelat la aceleaşi mijloace pe care le-au utilizat ei pe 7 aprilie. Am fi avut aceeaşi situaţie care a fost pe 7 aprilie 2009. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca să consolidăm societatea şi ca oamenii să se manifeste ca o societate deşteptată şi civilizată. Nu avem dreptul să derapăm. Anume asta aşteaptă Plahotniuc şi anturajul său. Aşteaptă să ne atragă pe terenul lor, iar ei acolo sunt aşi. Noi nu suntem criminali, suntem nişte oameni civilizaţi şi aşa trebuie să ne manifestăm în continuare”, a mai spus liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.