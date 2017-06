Andrei Năstase: „Platforma Demnitate şi Adevăr are un plan de guvernare, care va duce la eradicarea corupţiei la toate nivelurile şi va scoate ţara din criza actuală”

Platforma Demnitate şi Adevăr are un plan de guvernare, cu program şi oameni competenţi. Programul anticriză a fost elaborat de specialişti şi profesionişti în materie, iar scopul principal al planului este eradicarea corupţiei la toate nivelurile. Astfel, în doi-trei ani, Republica Moldova va putea fi scoasă din criza actuală. Declaraţiile au fost făcute de liderul Platformei Demnitate şi Adevăr în cadrul unui interviu pentru portalul Oficial.md „Platforma Demnitate şi Adevăr are un plan de guvernare, cu program şi oameni competenţi şi integri. Este un program anticriză, pe care l-am elaborat secondaţi de specialişti, profesionişti în materie. Cred că, odată aplicat acest program, în care accentul e pus pe eradicarea corupţiei la toate nivelurile, vom scoate ţara noastră din criza profundă actuală în aproximativ doi-trei ani. Nu pot să dezvălui totul, pentru că am observat un lucru: multe dintre propunerile noastre sunt interceptate de gruparea zisă de la putere, care pur şi simplu profanează, schilodeşte ideile noastre. De exemplu, Platforma Demnitate si Adevăr încă în 2016 a venit cu propunerea ca pensiile să nu fie mai mici decât coşul minim de consum, adică fiecare pensie să pornească de la circa 1800-2000de lei. Guvernarea nocturnă a intervenit şi a promis majorarea cu 37 la sută, dar în realitate pensiile au rămas aşa cum au fost”, a declarat Andrei Năstase.În cadrul aceluiaşi interviu, liderul DA a afirmat că guvernările RM au profanat sistematic vectorul european, au furat zeci de miliarde de lei, au spălat zeci de miliarde de dolari şi au capturat toate instituţiile statale importante.„Până acum noi am avut la guvernare mai multe clanuri oligarhice, care s-au perindat doar pentru a-şi proteja propriul interes. Ele au profanat sistematic vectorul european, au furat zeci de miliarde de lei din vistieria statului, au spălat zeci de miliarde de dolari, au adus la pauperizare populaţia, au capturat toate instituţiile statale importante, au recurs la multiple scheme economice criminale tenebre, care sustrag banii de la cetăţeni şi îi depozitează în offshoruri. În 2016, un clan mai puternic şi mai obraznic a câştigat lupta înteroligarghică şi a uzurpat puterea în stat. Finanţatorul partidului cu 19 mandate obţinute în 2014, actualmente controlează unipersonal ţara. Iată vedem că şi liberalii au părăsit recent coaliţia de guvernare. Mai mult ca atât, partidul, care în municipiul Chişinău are un singur consilier, în urma aşa-zisei lupte cu corupţia, acum va controla Primăria capitalei prin intermediul unui viceprimar convertit la mafia mare, desemnat iniţial de către alt partid”, a mai menţionat Andrei Năstase.„Acest clan mafiot, prin intermediul manipulărilor în mass-media, care are poziţii dominante, se oftică să le spele creierele oamenilor precum că Plahotniuc nu poartă nici o vină pentru dezastrul din ultimii 8 ani, că el şi partidul pe care îl finanţează nu au fost la guvernare până acum. Dar se ştie foarte bine cine a controlat în toată perioada asta Procuratura, CNA, Banca Naţională, sistemul judecătoresc, Ministerul Economiei etc. Oamenii ţin minte cine a capturat ţara. Antiratingul lui Plahotniuc rămâne la cota de 94-95%. În aceste condiţii, clanul lui Plahotniuc, pentru a se menţine la putere şi în libertate, încearcă cu ajutorul lui Dodon să schimbe regulile electorale de joc. În paralel, ţara se transformă într-un stat dictatorial. Prin intermediul corupţiei şi şantajului, guvernarea face o presiune enormă asupra opoziţiei, şi, în primul rând, asupra Platformei DA, partid anti-sistemic, care niciodată nu va recurge la vreun compromis cu Plahotniuc”, a explicat liderul DA.În context, Andrei Năstase spune că „aşa-zisa combatere a corupţiei în ţară se produce doar atunci când apare un interes politic pentru Plahotniuc şi vizează, în primul rând, persoane din alte partide, expirate, şantajabile, care nu mai sunt utile momentan. Dar cei care oficial au contribuit la furtul miliardelor în 2014, cum ar fi Candu, Leancă, Drăguţan, Arapu şi alţii, stau bine mersi. Cineva stă în Parlament, altcineva – cu indemnizaţie de jumătate de milion, la odihnă peste hotare. Timp de un an nu a existat nici un organ oficial, care să verifice declaraţiile de avere ale demnitarilor”.Totodată, Andrei Năstase a adăugat că justiţia din RM a fost transformată în bâtă politică: „Noi avem în ţară zeci de deţinuţi politici şi, ţinând cont de degradarea accelerată a democraţiei în stat, putem estima că acest număr se va cifra la mii de oameni”.