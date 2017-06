VIDEO

Jurnal TV continuă campania „Cine mai poate ca Nae?”: Averile deputatului PD, Vladimir Hotineanu

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 17.06.2017 20:39

Jurnal TV continuă campania „Cine mai poate ca Nae?”. Iar de data aceasta vrem să arătăm condiţia materială a unor doctori şi lucrători medicali care s-au consacrat pacienţilor şi continuă să muncească chiar şi după pensionare pentru a se putea întreţine. Am constatat că traiul pe care îl duc ei diferă enorm de viaţa îndestulată a unor medici de meserie, dar care au ajuns şi sunt încă la frâiele puterii.



Campania „Cine mai poate ca Nae?” nu este despre deputatul Nae Simion Pleşca, ci despre două lumi paralele în care îşi duc viaţa cetăţenii Republicii Moldova - luxul, opulenţa şi ostentaţia unora şi sărăcia, lipsurile şi deznădejdea altora.



Şi Vladimir Hotineanu poate ca Nae. Deputatul PD, împreună cu soţia sa, au casă, maşină şi venituri din salarii şi pensii care se ridică la aproape jumătate de milion de lei pe an. Şi fiul legislatorului are asigurată o viaţă îndestulată şi în confort, inclusiv din contractul cu statul.



Întrebările despre averea sa îl irită la culme pe deputatul PD. Cei care îi cer darea de seamă ajung să fie insultaţi sau chiar îmbrânciţi.