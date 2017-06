Armand Goşu: Dacă a făcut cineva mai mult rău ideii pro-europene în Republica Moldova, acesta este PD şi liderul său, Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc şi partidul pe care îl conduce au compromis cel mai mult ideea de integrare europeană a Republicii Moldova, afirmă analistul politic de la Bucureşti, Armand Goşu.„Dacă a făcut cineva mai mult rău ideii pro-europene în Republica Moldova, acesta este PD şi liderul său, Vlad Plahotniuc Propaganda rusă, Kremlinul nici nu au avut nevoie să consume prea mulţi bani în Republica Moldova pentru că au avut aici cel mai bun aliat al lor, pe Plahotniuc, cel care a reuşit să compromită ideea europeană în Republica Moldova”, a declarat Armand Goşu la Europa Liberă Referindu-se la schimbarea sistemului electoral, expertul român a menţionat că aceasta reprezintă „un colac fals de salvare” pentru PD şi că de fapt această modificare legislativă îi va ajuta practic pe socialişti să-şi creeze o majoritate mult mai confortabilă în Parlament.„Probabil este o tentativă disperată a PD de a rămâne la putere. Numai că PD fiind un partid care în mod constant, potrivit sondajelor credibile, nu a celor comandate chiar de PD, nu trece pragul electoral. E oribil, e frustrant pentru un om cum e Plahotniuc, care a investit atâţia bani în media, care are un raiting negativ de peste 90 la sută, să vadă că partidul lui, care practic controlează în mod ilegitim întreaga viaţă politică din RM, n-ar trece, potrivit sondajelor de opinie, în Parlament. De aceea i-a venit ideea să schimbe legislaţia electorală”, a menţionat Armand Goşu.„Această modificare legislativă îi va ajuta practic pe socialişti să-şi creeze o majoritate mult mai confortabilă în Parlament. Ce interes are domnul Plahotniuc să-i deschidă larg calea domnului Dodon ca să-şi formeze o majoritate confortabilă în viitorul parlament îmi e foarte neclar, dar ne-a obişnuit domnul Plahotniuc în ultimii ani cu mişcări foarte ample, astfel încât ne putem aştepta la orice. Mâine, poimâine putem afla că începe destituirea preşedintelui Dodon, să urmărim arestarea lui pentru nu ştiu ce acte de corupţie de acum 14 ani sau cine mai ştie de când. În momentul în care tu controlezi justiţia, procurorul general şi cea mai mare parte din media din Republica Moldova poţi să inventezi orice”, a adăugat Armand Goşu.Analistul politic a comentat şi iniţiativa PD prin care partidul de guvernare pretinde că vrea să interzică propaganda rusească pe teritoriul Republicii Moldova.„Lucrurile ar trebui nuanţate substanţial. Nu e vorba doar de propaganda rusească. Ar putea acest proiect să aibă valenţele unui proiect de lege împotriva ONG-urilor, împotriva presei independente, chiar împotriva presei din România sau a opiniilor critice care fie sunt în Chişinău în contact cu alte zone vestice. Mie îmi e teamă că de fapt e un proiect de inspiraţie rusească menit să strângă, să sugrume şi ultima presă independentă şi ONG-urile care mai sunt aici”, a spus Armand Goşu.Referindu-se la expulzarea celor cinci diplomaţi ruşi din Moldova, Armand Goşu a menţionat că relaţia dintre Republica Moldova şi Rusia este influenţată de echilibrul precar între două centre de putere: guvernul Filip, controlat de oligarhul de tristă faimă Plahotniuc, şi Dodon, care nu are nicio putere.„Este o situaţie tensionată, dar nu e clar în ce măsură această tensionare a situaţiei este artificială sau una reală. Până la urmă, cred că relaţia dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă este influenţată de echilibru precar între aceste două centre de putere şi e vorba de guvernul Filip, în spatele căruia se află Plahotniuc, oligarhul de tristă faimă şi preşedintele Igor Dodon care, de fapt, nu are absolut nici o putere şi care e pus în situaţii penibile de-a dreptul să asiste cum sunt expulzaţi, el ripostând doar prin postări pe Facebook, pe reţele de socializare”, a declarat Armand Goşu la Europa Liberă.Potrivit expertului român, miza Moscovei este să arate că nu este izolată pe scena internaţională. Or, Igor Dodon este unul dintre foarte puţinii, dacă nu singurul preşedinte din Europa dispus să meargă la Kremlin ori de câte ori îi sună telefonul.„Cum preşedintele Putin nu găseşte prea mulţi omologi doritori să vină la Kremlin fuguţa, îl foloseşte pe Igor Dodon pentru a face poză cu el, pur şi simplu. Dar nu vă gândiţi nici o secundă că analiştii de politică externă, de securitate de la Kremlin pun mare preţ pe Igor Dodon şi pe capacitatea lui de a livra ceva în favoarea Rusiei, care are mari probleme cu Ucraina. Deci, ar trebui un cap de pod de vreo 1500 de kilometri ca să traversezi Ucraina de la Est către Vest ca să ajungi în Republica Moldova. Or, Rusia are mari probleme în Ucraina. Are mari probleme financiare ca să susţină, să „sponsorizeze” Osetia de Sud, Crimeea, Transnistria. Nu are de unde să mai aibă bani şi pentru Republica Moldova”, a adăugat Armand Goşu.