Leancă se pierde în propriile minciuni: „Nu exclud că am luat şi masa cu Shor o dată sau de două ori; Şi care este problema?”

Proaspătul vicepreşedinte al Parlamentului, Iurie Leancă, se pierde în propriile minciuni atunci când vorbeşte despre „jaful secolului” şi despre relaţia sa cu Ilan Shor, principalul suspect în acest dosar.După ce a minţit când a declarat că garanţiile acordate în 2014 Băncii Naţionale de către Guvernul pe care îl conducea au fost consultate cu Banca Mondială, fostul premier îşi schimbă declaraţiile la fiecare minut şi când e vorba de întâlnirile sale cu Ilan Shor.Întrebat în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” , de la Realitatea TV, de câte ori a discutat cu Ilan Shor în perioada când a fost premier, Iurie Leancă a răspuns:„De două ori dacă nu mă înşel. L-am invitat şi la Guvern, atunci deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie la Banca de Economii şi lucrurile arătau atât de neclare”.Ulterior, acesta revine la acest subiect, de data aceasta însă oferă un alt răspuns.- Am vorbit despre relaţia cu Ilan Shor. Nu am ce ascunde. Ne-am văzut când am fost şi ministru de Externe, când am fost şi prim-ministru. Nu pot acum să vă zic că m-am văzut de trei, de patru sau de cinci ori.- Deci nu v-aţi întâlnit prin restaurante?- Nu exclud că am luat şi masa o dată sau de două ori. Şi care este problema?Amintim că Guvernul condus de Leancă a votat, pe 28 septembrie 2014, posibilitatea creditării celor trei bănci cu probleme de către BNM cu garanţia Executivului. Ulterior, pe 13 noiembrie 2014, printr-o dispoziţie secretă, Guvernul Leancă a dat garanţii de stat Băncii Naţionale pentru emiterea unui credit de 9,5 miliarde de lei la o rată a dobânzii de 0,1% celor trei bănci falimentate.