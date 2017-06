Semnal de alarmă tras de Andrei Năstase: Plahotniuc şi Dodon sunt tot mai hotărâţi să arunce ţara în haos, mimând confruntări geopolitice, în spatele cărora ne fură şi ne umilesc de ani buni

În loc să se preocupe de sărăcia şi corupţia care sufocă cetăţenii, Plahotniuc şi Dodoni sunt tot mai hotărâţi să arunce ţara în haos, mimând confruntări geopolitice, în spatele cărora ne fură de ani buni, afirmă preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr. Potrivit lui Andrei Năstase, retorica geopolitică intensificată în ultimul timp este o perdea de fum pentru adoptarea sistemului mixt, însă ţara este în pericol, întrucât acţiunile iresponsabile ale celor doi pot provoca un război civil.



„Toată ziua de ieri cetăţenii ţării au fost nevoiţi sa-i urmărească pe Plahotniuc şi Dodon într-un spectacol geopolitic ieftin, dar periculos pentru evoluţiile situaţiei din regiune, în primul rând pentru liniştea şi pacea din ţară. Pentru menţinerea statului capturat, deocamdată sub paravan european, pe banii Occidentului, Plahotniuc are priorităţile sale - schimbarea sistemului electoral, distrugerea adevăratei opoziţii proeuropene, a societăţii civile active, a presei independente, aşa-zisa luptă cu propaganda rusească, pe care tot el a promovat-o pe canalele sale TV. Dodon şi-a enumerat propriile priorităţi - statalitatea, neutralitatea, apărarea credinţei ortodoxe şi relaţiile strategice cu Rusia. Pentru el statul capturat nu constituie o problemă atâta timp cât acest stat e unul prorus, neutru, ortodox şi cu el în frunte”, a declarat Andrei Năstase.



„Ambii fraţi siamezi au vorbit preponderent despre problemele politice şi geopolitice, care dezbină profund societatea noastră. Au vorbit cu multă aroganţă şi dispreţ faţă de popor. Nici unul nu a rostit nici măcar un cuvânt despre sărăcia şi corupţia în care se îneacă ţara si oamenii, despre exodul masiv al populaţiei, despre majorarea nejustificată a vârstei de pensionare. Pe ei nu-i interesează că jumatate de milion de pensionari au pensii sub minimumul de existenţă, că tinerii nu au locuri de muncă, iar justiţia la comandă, selectivă sufocă tot mai multe afaceri şi alungă din investitorii autohtoni şi străini. În loc să rezolve problemele cetăţenilor, cei doi sunt tot mai hotărîţi să arunce ţara în haos, mimând confruntări geopolitice, în spatele cărora ne fură şi ne umilesc de ani buni”, a adăugat preşedintele Platformei DA.



Andrei Năstase a făcut apel la solidaritate către toţi cetăţenii pentru a se împotrivi acţiunilor lui Plahotniuc şi Dodon. În caz contrar, din cauza acţiunilor celor „doi siamezi politici iresponsabili”, Republica Moldova riscă să fie cuprins de un război civil, a atenţionat liderul Platformei DA.



„Cetăţeni, ţara este în mare pericol. În istoria Europei au fost situaţii când războil civil a izbucnit din cauza contradicţiilor interetnice şi, mai ales, geopolitice, umflate artificial. Noi am crezut că in secolul XXI nu poate fi nimic mai rău pentru statul nostru decât capturarea acestuia de către o gaşcă de mafioţi. S-a dovedit însă că ei au rezerve şi pentru mai rău. Dacă vom admite ca un stat capturat şi sărac să fie cuprins şi de un război civil provocat de ce doi siamezi politici iresponsabili, va fi o catastrofă pentru ţara şi poporul nostru. Avem atâtea lucruri care ne unesc, suferim cu toţii de pe urma nedreptăţilor sociale, de pe urma corupţiei şi a sărăciei, a genocidului social”, a spus Andrei Năstase.



„Vă chem la solidaritate şi consolidarea societăţii pentru un viitor mai luminos al ţării noastre! Fără Plahotniuc şi Dodon vom putea construi împreună o ţară pentru noi toţi, în care se vor întoarce Acasă Oamenii noştrii din străinătăţi vestice sau estice şi în care vom trăi în liniste şi pace cu familiile noastre, cu părinţii şi copiiii nostri. Să fim uniţi, în Demnitate şi Adevar pentru Moldova!”, a încheiat preşedintele Platformei DA.