Andrei Năstase îl invită pe liderul PD la următorul protest: „Plahotniuc, nu ai organizat nicio manifestaţie sinceră; Nu ai compărut decât în faţa unor oameni minţiţi, ascuns după umbrele antiglonţ”

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a ţinut să-i dea o replică oligarhului Vladimir Plahotniuc care a acuzat ieri politicienii din opoziţie că „se tem de contactul cu oamenii”. Şi asta în condiţiile în care şeful PD nu apare niciodată în public decât înconjurat de gărzi de corp şi umbrele antiglonţ.„E cel puţin ridicol să afirmi că m-aş teme de contactul cu cetăţenii ţării, de vreme ce timp de doi ani am fost nemijlocit printre oameni, la proteste de amploare, dar şi în satele şi oraşele noastre, acolo unde ei se confruntă cu mizeria creată de gruparea voastră politico - criminală. Plahotniuc, nu ai organizat în viaţa ta o manifestaţie sinceră, nu ai compărut decât în faţa unor oameni minţiţi şi aduşi cu mărfarele, ascuns după umbrele antiglonţ şi băieţi cu cefe groase”, afirmă Andrei Năstase pe pagina sa de Facebook.„Ce ai să le spui acestor oameni după ce i-ai nenorocit? După ce le-ai alungat rudele peste hotare, după ce le-ai furat băncile, după ce le-ai tăiat din tainul de pâine? Este cinic şi penal să blochezi transportul public, să cari oamenii ca pe turme în nicăieri, ameninţându-i, şantajându-i, corupându-i doar să nu vină la un protest paşnic şi civilizat, sincer şi plin de legitimitate al societăţii civile sprijinite de opoziţia emergentă”, a adăugat Andrei Năstase.Liderul Platformei DA l-a invitat pe Plahotniuc la următorul protest de amploare al cetăţenilor.„Ştiu că nu vei accepta, dar totuşi te invit la următorul nostru protest, de amploare, al oamenilor Demnităţii şi Adevărului. Să vedem atunci cine şi în spatele cui se ascunde, cine şi ce mesaj are de transmis poporului nostru, dar poate şi mai important să vedem care va fi reacţia oamenilor care nu acceptă să trăiască ca nişte sclavi în ţarcul tău şi al grupării tale criminale”, a spus Andrei Năstase.Precizăm că Plahotniuc a debordat de acuzaţii în adresa organizatorilor protestului de duminică, când mii de oameni au venit în centrul capitalei pentru a se manifesta împotriva schimbării sistemului electoral. Andrei Năstase a făcut o mică analiză a discursului susţinut de liderul PD:Elevi, nu e bine să chiuliţi de la română. O să ajungeţi să vă exprimaţi ca nenea hoţul.Să analizăm prima frază. „Faptul că cineva luptă împotrivă ca oamenii să aibă posibilitatea să-şi aleagă deputaţii e regretabil.” Înţelegem, aşadar, că o nălucă umblă prin Republica Moldova. O cheamă Cineva. Şi năluca-cineva luptă împotrivă ca oamenii să aibă posibilitatea să-şi aleagă deputaţii! Dumneavoastră ce aţi înţeles de aici, oameni buni?!Să mai luăm o perlă. „Noi nu putem accepta ca cineva să ia în captivitate termenul de societate civilă.”Asta cum se mai traduce? Că, de data asta, năluca-sosie Cineva nu e lăsată de noi, Plahotniuc-Ulinici, să ia în captivitate termenul de societate civilă. Când individul care a uzurpat puterea în stat foloseşte termenul captivitate pentru a struni societatea civilă, chiar e o enormitate.“Ei reprezintă un grup mic de oameni”. Ei cine? Cineva? Sau ei, societatea civilă?Şi ultima erupţie verbală. “Aceşti politicieni se tem de contactul cu oamenii şi le este frică de votul direct.”În sfârşit Plahotniuc şi-a dat arama pe faţă. Cineva, societatea civilă, unii, alţii nu sunt altceva decât nişte himere. Durerea lui sunt politicienii din opoziţie care-i fac zile fripte, care nu se lasă impresionaţi de votul mixt al lui Dodon, adoptat de partiduţul său de sub plintă. Deocamdată adoptat, urmând să fie şi adaptat, chipurile, la cerinţele tehnice ale Comisiei de la Veneţia.Bănuiesc că în stilui fratelui său mai mare, Ianukovici! Numai că experţii de acolo au spus clar şi limpede – este inoportună schimbarea sistemului electoral! Punct.