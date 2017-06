Alexandru Slusari: „Cea mai bună modalitate de combatere a propagandei ruse – interzicerea lui Plahotniuc în RM; Oligarhul joacă un nou scenariu pentru spectatorii de peste ocean”

Vladimir Plahotniuc joacă un nou spectacol în faţa partenerilor externi. Astfel, oligarhul propune un proiect care prevede combaterea propagandei ruseşti, care până acum a fost difuzată de posturile de televiziune care îi aparţin tot lui. Declaraţiile au fost făcute de vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, care a mai menţionat că politica lui Plahotniuc este mult mai toxică decât orice emisiune retransmisă de posturile ruseşti.„Cel mai bun mijloc de combatere a propagandei ruse este interzicerea lui Plahotniuc în Moldova. Nicio emisiune a televiziunilor ruseşti nu este atât de nocivă şi toxică, cât „integrarea europeană” în stil mafiot implementată de Corleone din Grozeşti. Şi acuma acest gangster din nou joacă un spectacol ieftin faţă de spectatorii de peste ocean”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook În context, vicepreşedintele Platformei DA a menţionat că Plahotniuc a venit cu această iniţiativă pentru a distrage atenţia de la proiectul privind modificarea sistemului electoral, care a fost votat fără un consens politic şi contrar voinţei poporul.„Mister Nobil, timp de zece ani sunteţi proprietarul postului „Первый Канал в Молдове”. Cine v-a încurcat să limitaţi în cadrul politicii redacţionale toate programele şi ştirele periculoase pentru securitatea informaţională a ţării? Aţi furat ţara sub paravanul european, după ce numărul adepţilor integrării europene s-a micşorat de la 73 la 37 %. Aţi avut posibilitatea să luptaţi cu Dodon, care se poziţionează mai rus decât Putin, acumulând kilograme de compromat pe el. Aţi preferat să împărţiţi cu dânsul Moldova Gaz, sectorul energetic, ambasadorii şi judecătorii. Pentru a scăpa de pedeapsa politică şi penală aţi convenit să schimbaţi sistemul electoral contrar regulilor europene cu fratele mai mic, care jumătate de zi îl iubeşte pe Putin, altă jumătate - pe Plahotniuc”, a mai spus Alexandru Slusari.„Şi acum, când europenii au văzut faţa unui escroc politic fară ultima mască, încercaţi să dormiţi într-un chipiu cu stelele americane, să cerşiţi de la Wasington permisiunea de a modifica sistemul electoral. Dar, şi dacă va fi posibil, să obţineţi şi nişte bani de la SUA, chipurile pentru a compensa nişte pierderi suportate în urma introducerii unor limitări pe postul ce vă aparţine”, a adăugat vicepreşedintele Platformei DA.„Dragi parteneri externi, e timpul să înţelegeţi că „tancul rusesc”, care merge pe drumurile Moldovei, are şinele montate la GBC, tunurile şi mitraliere fabricate la Nobil, iar Dodon este un simplu „танкист”. Putem să interzicem toate posturile ruseşti, însă, mă tem că mulţi cetăţeni vor prefera să le privească pe internet şi cu antenele de satelit, având ca fundal dezintegrarea Moldovei, executată de clanul lui Plahotniuc sub faţada pseudo-integrării europene”, a conchis Alexandru Slusari.Precizăm că proiectul privind modificarea şi completarea Codului Audiovizualului în vederea securizării spaţiului informaţional în ţara noastră, propus de Plahotniuc, a fost înregistrat în Parlament. Astfel, documentul ar interzice propaganda rusească.