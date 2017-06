Plahotniuc, cel care retransmite la greu propagandă rusă, vine cu proiect de „securizare” a spaţiului informaţional; Experţi: „Se vrea RECONFIGURAREA pieţei de publicitate şi audiovizualului din RM”

13.06.2017

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, şef al Partidului Democrat, a prezentat astăzi o iniţiativă privind „securizarea” spaţiului informaţional, proiect care stârneşte controverse din faşă şi asta pentru că vine anume din partea lui Plahotniuc, cel care retransmite în Republica Moldova principalul post de propagandă al Kremlinului.



Proiectul de lege, care a şi fost deja înregistrat în Parlament, „permite posturilor de televiziune să emită programe informaţional-analitice, ştiri şi emisiuni cu caracter militar DOAR cu referire la statele membre UE, SUA, Canada alte state membre ale Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră”. Iniţiativa prevede şi sancţiuni pentru radiodifuzorii care încalcă prevederile articolului privind transmisia şi retransmisia emisiunilor respective din străinătate.



„RM este vulnerabilă la campanii mediatice de manipulare din exterior. Mă refer, în special, la anumite programe informative furnizate de câteva televiziuni din Rusia. Proiectul nu prevede închiderea TV-lor retransmise pe teritoriul ţării noastre, ci doar eliminarea programelor informative prin care se desfăşoară această propagandă. Se vor păstra toate programele distractive şi de agrement, toate emisiunile îndrăgite, care sunt principala atracţie a telespectatorilor la aceste televiziuni”, a declarat Vladimir Plahotniuc, în cadrul unui briefing.



Experţii din domeniu vorbesc însă despre o tentativă de reconfigurare a pieţei mediatice şi a audiovizualului din Republica Moldova şi nicidecum despre un intenţie nobilă odată ce o asemenea iniţiativă vine tocmai din partea cuiva care retransmite propaganda rusească.



„Luând în calcul că chiar liderul acestui partid a retransmis până acum şi retransmite chiar şi în acest moment... Aş fi înţeles dacă dl. Plahotniuc ar fi spus: „Din acest moment nu mai retransmit pe frecvenţa care-mi aparţine acest post de televiziune toxic”. Cei de la Moscova nu mai doresc să prelungească contractul cu domnul Plahotniuc şi, probabil, îl vor prelungi cu cineva din anturajul lui Dodon. Corespunzător, are loc o redistribuire pe piaţa media din Moldova pe fundalul luptei cu propaganda”, afirmă Petru Macovei, directorul Asociaţiei Presei Independente.



„Ca să fie foarte clar, susţin aceste măsuri însă le consider, unul la mână, tardive, şi doi la mână, nu foarte sincere, pentru că înţeleg contextul în care se face acest lucru. Noi avem şi problema foarte mare a propagandei interne, de care ar trebui să se ocupe legislativul ca cetăţenii să nu fie manipulaţi. Deci în situaţia noastră vom înlocui propaganda externă cu şi mai multă propagandă internă. Eu sunt convins că proprietarii unor posturi TV de la noi, acelaşi domn Plahotniuc, a încheiat contracte cu case de producţie din Rusia, care produc emisiuni de divertisment, gen „Davai Pojenimsea”, că ele nu sunt produse de televiziuni, ci de case de producţie. Şi în acest moment intuiesc că dl Plahotniuc a încheiat contract direct cu casele de producţie şi va continua să retransmită aceste emsiuni. Sunt convins că este vorba despre o împărţire a pieţei media în RM”, a adăugat Petru Macovei.



Şi jurnalistul Ion Terguţă afirmă că „anumiţi jucători încearcă să reconfigureze piaţa de publicitate şi piaţa audiovizalului din RM”.



„Trebuie să pornim de la faptul că Partidul Democrat, în persoana lui Vlad Plahotniuc, controlează principalele posturi de televiziune din RM, cele cu acoperire naţională. Dacă această iniţiativă ia prin surprindere Prime, Publika, Canal2, Canal3 şi altele, atunci această iniţiativă putea să fie lăudabilă. Că aceste posturi de televiziune şi PD s-au pregătit din timp pentru această iniţiativă - atunci iniţiativa este una nu tocmai corectă din punct de vedere al concurenţei pe piaţă. Sunt lucruri pe care noi încă nu le cunoaştem. Ştim că din toamnă se vor întâmpla foarte multe lucruri pe piaţa audiovizualului din Moldova şi, cu siguranţă, principalii jucători de pe piaţă deja s-au pregătit. Vom vedea în ce măsură RTR, NTV vor reuşi să se conformeze. Iar dacă ele vor fi implementate aşa cum scrie litera legii, s-ar putea să avem o anumită doză de claritate pe piaţă”, a declarat Ion Terguţă.



Mai mult, jurnalistul afirmă că era suficient să fie respectat Codul Audiovizualului în RM, nu să vină PD cu această iniţiativă.



„Nu este nevoie ca Partidul Democrat să facă anumite iniţiative în acest domeniu, e suficient doar să se citească foarte atent Codul Audiovizualului în actuala sa lectură, în special articolul 66, punctul 2, prin care posturile de televiziune sau radiodifuzorii finanţaţi de instituţiile publice nu au dreptul la existenţă în RM. Şi legea specifică foarte clar. În cazul acesta, niciuna dintre aceste trei mari televiziuni care redifuzează în Moldova - televiziunea publică rusă, RTR în mod special şi NTV - nu pot activa pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă CCA ar fi pus în aplicare exact buchia legii, noi nu am fi avut situaţia asta”, spune Terguţă.



„Este o acţiune de reconfigurare a audiovizualului şi a pieţei de publicitate. Noi nu ştim care sunt motivele PD şi ale noilor jucători de pe piaţa audiovizualului. Şi nu uitaţi că din toamnă se va insista foarte mult pe acoperirea unui spaţiu de emisie de şase ore în prime-time de producţie proprie. Or, acest lucru va creşte foarte mult costurile de producţie şi aici posturile ruseşti în mod special vor avea de suferit, pentru că vor trebui să investească mult în producţie şi vor trebui să-şi regândească politicile lor în RM. Nu trebuie să privim asta doar ca proiect împotriva propagandei ruse. Propaganda în interiorul RM e la fel de gravă şi de serioasă. Problema este că anumiţi jucători încearcă acum să reconfigureze piaţa de publicitate şi piaţa audiovizual, în general, în Moldova”, a precizat jurnalistul.



De cealaltă parte, jurnalistul Vasile Năstase califică iniţiativa PD drept o mimare a unei reforme atât de necesare în RM.



„Trebuie să ne gândim la contextul în care Plahotniuc încearcă să „securizeze” spaţiul informaţional din RM. Tocmai el a profanat acest spaţiu audiovizual prin faptul că a partajat politic CCA şi l-a însuşit, astfel încât tot ce s-a întâmplat în spaţiul informaţional din RM în aceşti ani e doar vina lui. Exact aşa se întâmplă ca şi cu sistemul electoral. El este cel care a profanat sistemul majoritar şi acum încearcă să dreagă busuiocul când vede că nu mai trece în Parlament. Ceea ce propune el acuma nu este nimic altceva decât o mimare, îşi face un fel de PR omul, pentru că în realitate renunţarea doar la emisiunile informative nu va schimba nimic. Există o serie de emisiuni de divertisment care sunt mult mai periculoase decât emisiunile informative, pentru că acolo manipularea este mai subtilă, lucrurile se spun într-un anumit context în care omul nu înţelege că este vorba despre propagandă sau că este vorba despre dezinformare. RM are nevoie de o echilibrare a spaţiului audiovizual şi pentru aceasta Plahotniuc trebuie să renunţe la Prime, la Canal 2, Canal 3, la toate televiziunile care intoxică. Acelaşi lucru trebuie să-l facă şi amicul lui de rele, Dodon. Este o încercare de a mima o reformă foarte importantă care trebuie făcută în domeniul audiovizualului, care trebuie începută prin scoaterea CCA de sub control, adoptarea unui noi Cod al Audiovizualului, nepolitizarea acestei instituţii în continuare şi doar atunci putem vorbi despre măsuri eficiente de echilibrare a spaţiului audiovizual din RM”, a comentat jurnalistul Vasile Năstase.