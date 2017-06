Populaţia a reuşit, prin proteste, să atragă atenţia guvernanţilor şi comunităţii internaţionale care este foarte sceptică faţă de reforma iniţiată de PD şi PSRM, a declarat, la RFI România , Dumitru Alaiba, unul dintre organizatorii protestului şi director de programe la Centrul de Politici şi Reforme.Expertul a explicat că de o eventuală modificare a codului electoral ar profita doar partidele lui Vladimir Plahotniuc şi Igor Dodon, iar restul vor avea de pierdut, astfel fiind afectat pluralismul politic de la Chişinău.„Noi am reuşit să spunem un cuvânt tare care nu mai poate fi ignorat. Săptămâna aceasta este aşteptată opinia Comisiei de la Veneţia. Vom insista ca guvernarea să ţină cont de opinia acestei instituţii. Am observat că preşedintele Parlamentului îşi încalcă promisiunea de a respecta opinia Comisiei de la Veneţia, pentru că ei anticipează o opinie care nu le este convenabilă. Noi vrem ca Republica Moldova să rămână onestă cu partenerii săi europeni şi să-şi respecte promisiunile”, a declarat Dumitru Alaiba.Dacă autorităţile de la Chişinău vor ignora recomandările experţilor, Republica Moldova va intra într-un proces accelerat de izolare, a adăugat expertul.„Sistemul nostru electoral are multe probleme, dar nu aceasta este problema care trebuie rezolvată. Avem foarte multe neclarităţi referitor la circumscripţiile elctorale, finanţarea partidelor politice, independenţa mass-media care este absolut politizată în R. Moldova. Avem, deci, o mulţime de probleme care se vor agrava din cauza acestei reforme electorale. Nu vreau nici măcar să accept un scenariu în care reforma asta este votată, pentru că ar fi un dezastru pentru democraţia din ţara noastră”, a mai spus Dumitru Alaiba.Precizăm că mii de oameni au ieşit ieri la un protest organizat de societatea civilă în faţa Parlamentului pentru a se manifesta faţă de proiectel de lege privind votul uninominal şi mixt. Nu vor renunţa la proteste până când guvernarea va retrage proiectul de lege privind schimbarea sistemului electoral. Este mesajul pe care l-au transmis Partidului Democrat de la tribună reprezentanţii societăţii civile.La manifestaţie a fost votată şi o rezoluţie care urmează să fie expediată partenerilor externi, misiunilor diplomatice de la Chişinău, Consiliului Europei şi reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia.