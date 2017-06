Discursul lui Andrei Năstase de la protestul din faţa legislativului: „Suntem obligaţi să ne implicăm mai mult; Să ne consolidăm forţele şi să oprim această guvernarea”

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a fost alături de protestatarii din scuarul Parlamentului. După mai o campanie de informare, Andrei Năstase a ieşit în faţa mulţimii şi a transmis un mesaj către manifestaţi şi către toţi cetăţenii Republicii Moldova.„Te salut popor deşteptat al Moldovei. Aşa începea discursul destinat Oamenilor demni de un viitor mai bun, veniţi în scuarul Parlamentului, rămaşi acasă sau aflaţi în străinătăţi. Emoţia generată de reacţia dătătoare de viaţă a Oamenilor, dar şi dorinţa de a fi cât se poate de succint au făcut ca anumite lucruri să rămână neauzite. Mulţumindu-vă cordial celor prezenţi astăzi la protest sau aflaţi alături de noi din îndepărtări şi străinătăţi, plasez aici adresarea mea completă”, a scris Andrei Năstase pe pagina sa de Facebook Mă bucur să fim din nou împreună. Găsesc în mulţime atâta lume cu care nu ne-am despărţit încă de la primele proteste şi am muncit împreună în toată această perioadă. Mulţi dintre Dumneavoastră luptă sincer pentru schimbarea în bine încă de prin 89.Vă mulţumesc că nu aţi cedat şi continuaţi lupta indiferent de feţele celor din scenă. Cu adevărat important sunt oamenii, nevoile şi grijile ce i-au scos în stradă.Am discutat în ultimul timp cu mii de oameni şi am certitudinea că nu sistemele electorale noi ar trebui să ne preocupe acum.Cei pensionaţi se gândesc cum să le rămână şi de mâncare, după ce-şi vor plăti din pensia de o mie de lei serviciile, taxele şi preţul nebun al medicamentelor, de câteva ori mai scumpe decât în ţările vecine. Şi deseori nu mai ajung la un doctor.Celor ce au norocul să aibă un loc de muncă, angajaţilor abia de le ajung banii de la un salariu la altul.Antreprenorii sunt sufocaţi de controale arbitrare, iar zecile de mii de patentări nu ştiu încotro s-o apuce la finele anului.Tinerii numără zilele până vor pleca din ţară. Bătrânii numără zilele până la revenirea copiilor şi nepoţilor în concedii din Padova sau Moscova, din Barcelona sau Dublin, ştiind că fiecare întâlnire cu apropiaţii alungaţi peste hotare în căutarea unui trai decent, poate fi ultima.Astăzi, ne-am adunat aici, pentru că lucrurile la noi în ţară merg din rău în mai rău.Această guvernare ne - a transformat statul clădit prin sudoarea a zeci de generaţii într-o enclavă a sărăciei, a corupţiei, a nedreptăţii şi umilinţei.Moldova a devenit o feudă pe care oamenii rămaşi acasă sunt exploataţi ca nişte sclavi, iar aparatul oligarhic e întreţinut din munca lor neplătită şi din remitenţele unui milion de cetăţeni din diasporă.Am întâlnit în ţară şi foarte multă lume cuprinsă de indiferenţă, disperare, dezamăgire. Dezinformarea, manipularea, cultivarea deznădejdii au devenit politici de stat şi se realizează metodic prin canalele de televiziune ale celor doi parteneri de business politic, Plahotniuc şi Dodon. De oameni dezamăgiţi au ei nevoie. Ei se tem de oamenii uniţi, activi, cu speranţă şi încredere în viitor. Si noi trebuie să fim uniţi şi încrezători. Pentru generaţiile viitoare, deznădejdea nu poate fi o scuză a inacţiunilor noastre în cele mai importante clipe ale istoriei.Iniţiativa de schimbare a sistemului electoral este o dovadă evidentă, că cei care au nimerit la putere prin fraudă şi apoi au uzurpat-o în întregime cred că Moldova le aparţine şi pot face cu ea şi oamenii din acest spaţiu tot ce vor.Pentru ei părerea poporului nu contează. Soarta oamenilor, vieţile lor sunt doar nişte instrumente de profit personal.Dacă de bună seamă i-ar fi interesat grijile şi nevoile oamenilor, ar fi vorbit despre lucruri cu adevărat importante. Ar fi vorbit despre şcoli bune, despre pensii decente, despre locuri de muncă, despre servicii medicale eficiente şi accesibile, despre tarife, taxe, amenzi şi preţuri insuportabile, despre nedreptatea din instanţe, procuraturi, inspectorate de poliţie, despre miliardele spălate sau furate, despre recuperarea acestora de la hoţi, nu de la populaţie.Şi astea nu sunt toate problemele care trebuiau rezolvate încă ieri. În loc de asta, ei vorbesc despre schimbarea sistemului electoral. Ştiţi de ce? Pentru că ei nu se gândesc la oameni, nu le vor binele. Se gândesc doar la ei şi la propria lor bunăstare, măsurată în zeci şi sute de milioane furate de la noi toţi şi cred că nu vor răspunde pentru trecut şi vor continua cu noi şi noi crime.Se înşeală amarnic. Dar nu e de-ajuns doar să înţelegem cu toţii că ei nu au dreptate. Este important să le arătam asta. Trebuie să spunem răspicat ce vrem, ce e mai bine pentru oameni şi pentru ţară. Iar pentru oameni şi pentru ţară e mai bine fără ei, fără aceşti mişei.Ei înţeleg că sunt trecutul.Moldova sunteţi voi. Moldova suntem noi toţi, cei care vrem să trăim decent acasă, alături de familiile noastre, fericiţi şi în pace. Şi noi putem realiza asta. Faptul că ne-am adunat aici, este o dovadă în plus că putem lua iniţiativa în propriile mâini pentru a redeveni stăpâni pe propriul destin.Suntem obligaţi să ne implicăm mai mult şi mai mult. Să ne consolidăm forţele şi să-i oprim.Ei trebuie să fie pedepsiţi politic si penal, iar o justiţie dreaptă să le confişte averile ilicit obţinute şi să întoarcem oamenilor ceea ce le aparţine.Moldova nu trebuie să fie o ţară săracă, de care râde toată lumea şi din care oamenii fug zilnic ca de ciumă.Suntem datori să curăţim ţara de mizerie şi să o transformăm în cel mai frumos, prosper şi sigur loc de pe pământ, pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.Iată de ce, vă îndemn să ne gândim singuri la viitor, să ne implicăm cu toţii şi să edificăm o altfel de societate, o altfel de clasă politică, cu oameni noi la cârma ţării.Aş vrea ca în drum spre casă să vă gândiţi nu doar la cât de rău e la noi în ţară şi cât de ticăloşi sunt unii politicieni, care, ştim bine, sunt irecuperabil de ticăloşi.Vă îndemn ca toţi noi să facem tot ce ne stă în puteri pentru a reîntoarce Moldovei şi oamenilor, speranţa, demnitatea şi pentru a aduce bunăstarea în casa fiecăruia.Sunt sigur că împreună putem obţine asta!Vă îndemn ca la prima chemare, atunci când regimul hibrid va încerca să nesocotească voinţa populară şi recomandările Comisiei de la Veneţia să venim la parlament pentru a ne exprima direct suveranitatea poporului deşteptat al Moldovei.Noi suntem Poporul.