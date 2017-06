Dinu Plângău, cel care în ianuarie 2015 a iniţiat protestele în RM, vine cu o replică la atacul lui Leancă la adresa liderului Platformei DA, Andrei Năstase

Sursa: jurnal.md Foto: newsmaker.md 10.06.2017 19:37

Dinu Plângău, cel care în ianuarie 2015 a iniţiat protestele în Republica Moldova, vine cu o replică la atacul lui Iurie Leancă la adresa lui Andrei Năstase, după ce liderul Platformei DA a declarat, în cadrul unei emisiuni, că partenerii europeni nu îl mai susţin pe Leancă.



Drept reacţie, Iurie Leancă a postat o declaraţie pe facebook, învinuindu-l pe Andrei Năstase că ar vrea să înlocuiască guvernarea cu alte persoane şi să dea ştafeta "părinţilor lui spirituali", pentru a le face cale să dezvolte noi "combinaţii" prin mecanisme vechi.



„Proeuropeanul Leancă în ultimile zile a demonstrat că poate vota orice în Parlament alături de proruşi şi, în acelaşi timp, poate critica partidele proeuropene din opoziţie. Un hârâit disperat, care mai mult seamănă cu mieunatul unei pisici, or lumea nu mai vrea să audă justificări în privinţa furtului miliardului de la cei care au permis sau au ajutat procesul", a spus Dinu Plângău.



Reacţia lui Leancă este urmare a eşecului privind colaborarea cu partenerii europeni, care altădată îl resprectau, mai spune Dinu Plângău.



„Iurie Leancă în 2014-2015 era cel mai popular politician din Republica Moldova şi cel mai recunoscut în cancelariile europene, în condiţiile în care cetăţenii încă nu ştiau despre furtul din sistemul bancar şi despre falimentarea celor trei bănci. Funcţia de prim-ministru este cea mai înaltă funcţie într-un stat parlamentar, iar persoana care deţine această funcţie este responsabilă atât de succesele guvernării, cât şi de insuccesul acesteia", afirmă Dinu Plângău.



„Având o şansă uriaşă de a deveni un lider incontestabil şi chiar preşedinte de ţară, la fel ca şi Ghimpu, Iurie Leancă s-a poziţionat nu de partea cetăţenilor, ci de partea celor care se fac responsabili de toate problemele din Republica Moldova. Leancă a trecut de partea lui Plahotniuc şi a mafiei lui, or asta o spun chiar unii foşti lideri ai partidului creat de Leancă, lideri cu o reputaţie bună şi stimaţi în societate, lideri care cândva au format Partidul Popular European din Moldova, mă refer aici la Octavian Ţâcu şi la Oazu Nantoi, care l-au acuzat că este omul lui Plahotniuc”, a adăugat Dinu Plângău.



Potrivit lui, astăzi Iurie Leancă nu este decât aliatul lui Plahotniuc.



„Întreaga campanie a lui Leancă este prezentată ca una pro-europeană, cu critici dure în adresa lui Dodon şi a Partidului Socialiştilor. Întrebarea referitoare la pro-europenismul lui Leancă apare în momentul votării de către acesta a proiectului privind schimbarea sistemului electoral propus de Dodon. De ce? Răspunsul este simplu. Leancă este omul lui Plahotniuc şi proiectul privind schimbarea sistemului electoral este a lui Plahotniuc, care le-a dat socialiştilor Preşedenţia pentru votarea în prima lectură şi este gata să le dea Primăria pentru votul în lectura a doua. Ce are Leancă din asta? Nimic. Încă câteva zile de libertate”, susţine membrul Platformei DA.



Spre deosebire de Iurie Leancă, Andrei Năstase întotdeauna a fost susţinut de liderii europeni. Anterior, preşedintele Partidului Popular European, cel mai mare şi cel mai influent partid politic la nivel european pe segmentul de centrul-dreapta, a declarat că Andrei Năstase a pus interesul ţării mai presus de ambiţiile politice atunci când s-a retras din cursa prezidenţială în favoarea candidatului unic.



„Aş dori să exprim cel mai profund respect liderului PPDA, Andrei Năstase, pentru decizia sa de a se retrage din cursă. Năstase a arătat că interesele ţării sunt deasupra ambiţiilor politice personale. PPE a fost de la început un susţinător fervent al unui candidat comun de centru-dreapta”, a spus atunci Joseph Daul, Preşedintele PPE.



Tot atunci, Joseph Daul i-a cerut lui Iurie Leancă să facă acelaşi lucru şi să se retragă, iar refuzul lui Leancă a stârnit critici din partea PPE.