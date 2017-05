VIDEO

Secretarul general al Consiliului Europei, despre modificarea sistemului electoral din RM: „Sper că partidele din Parlament vor aştepta opinia Comisiei de la Veneţia şi vor ţine cont de ea”

La finalul întrevederilor programate pentru astăzi, Thorbjorn Jagland a acceptat să vorbească pentru presă. Secretarul general al Consiliului Europei a menţionat că a auzit foarte multe îngrijorări şi că pentru el este important să audă vocile tuturor partidelor din Moldova. Jagland a subliniat că în cazul modificării sistemului electoral guvernarea trebuie să aştepte neapărat avizul Comisiei de la Veneţia.



Potrivit lui Thorbjorn Jagland, cel mai mult i s-a vorbit despre problemele din justiţie.



„În primul rând, vreau să menţionez că pentru mine este foarte important să ascult vocile tuturor partidelor, inclusiv ale celor extraparlamentare de la Chişinău. Am auzit opinii foarte critice în particular despre situaţia din justiţie, dar şi despre suprimarea mass-media în Moldova. Au fost foarte critici şi în ceea ce priveşte proiectul de modificare a sistemului electoral şi eu le-am spus că acum este important să aşteptăm opinia Comisiei de la Veneţia, care va fi făcută publică în curând”, a declarat secretarul general al Consiliului Europei.



Secretarul general al Consiliului Europei s-a referit şi la faptul că în Republica Moldova oponenţii politici şi cei care critică guvernarea sunt hărţuiţi în justiţie.



„La întrevederile pe care le-am avut cu societatea civilă şi formaţiunile politice extraparlamentare, am auzit voci pline de îngrijorare. Mi s-a spus că se întreprind măsuri împotriva organizaţiilor non-guvernamentale şi a partidelor din opoziţie, că instituţiile de drept sunt folosite împotriva opoziţiei. Am auzit voci foarte critice”, a adăugat Thorbjorn Jagland.



Iar în ceea ce priveşte intenţia guvernării de a schimba Codul Electoral: „Sper foarte mult că partidele din Parlament vor aştepta opinia Comisiei de la Veneţia şi vor ţine cont de ea. Acum, acesta este cel mai important lucru pentru ca, ulterior, nimeni să nu poată spună că sistemul electoral a fost manipulat în scopuri politice sau în beneficiul anumitor partide”.