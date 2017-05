Moscova se răzbună: Cinci diplomaţi ai Republicii Moldova, declaraţi persona non grata şi expulzaţi din Rusia

Răspunsul Moscovei la expulzarea din Republica Moldova a celor cinci diplomaţi ruşi nu a întârziat să vină. Ministerul rus de Externe a anunţat că cinci diplomaţi moldoveni sunt declaraţi persona non grata şi obligaţi să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse.



„Astăzi, 31 mai, consilierul Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, N. Mîinya, a fost invitat la Ministerul de Externe al Rusiei, şi i s-a înmânat o notă în care se spune că, drept răspuns la expulzarea din 29 mai a celor cinci diplomaţi ruşi aflaţi la Chişinău, cinci angajaţi ai misiunii diplomatice moldoveneşti la Moscova au fost declaraţi persona non grata şi li s-a ordonat să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse în termen de trei zile”, anunţă un comunicat de presă al Ministerului rus de Externe,



„Partea rusă şi-a exprimat speranţa că autorităţile de la Chişinău conştientizează cât de contraproductive sunt acţiunile ostile orientate împotriva Federaţiei Ruse şi că paşii distructivi întreprinşi de partea moldovenească contravin principiilor parteneriatului şi încrederii reciproce”, adaugă diplomaţia de la Moscova.



Cinci diplomaţi din cadrul Ambasadei ruse la Chişinău au fost declaraţi persona non grata în Republica Moldova. În mod previzibil, preşedintele Igor Dodon s-a arătat extrem de revoltat de această decizie şi a calificat-o drept „comandă din Occident”.



În cadrul şedinţei Guvernului de astăzi, premierul Pavel Filip a menţionat că nu s-a dorit luarea unei astfel măsuri, dar că la mijloc ar fi fost „interesul naţional şi securitatea Republicii Moldova”.