Maia Sandu a avut o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Europei; „Am vorbit despre provocările majore cu care se confruntă RM”

Liderul PAS, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, care se află într-o vizită oficială în Republica Moldova.Maia Sandu a menţionat că în cadrul discuţiilor au fost enunţate provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova.„La întâlnirea cu domnul Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, am vorbit despre provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova. Din cauza guvernării proaste, tot mai mulţi cetăţeni aleg să plece din ţară în căutarea unor condiţii de viaţă mai bune. Instituţiile statului nu asigură respectarea legii şi nu apără interesele tuturor cetăţenilor, ci doar a unui număr restrâns de oameni, care au ajuns la putere prin şantaj şi manipulare. Iniţiativa de schimbare a sistemului electoral, promovată de „democraţi” şi socialişti, va compromite şi puţinele realizări democratice obţinute în ultimele două decenii”, a declarat liderul PAS.Totodată, Maia Sandu a mai spus că l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei despre eforturile opoziţie pentru constituirea unei noi clase politice„L-am informat pe înaltul oficial despre eforturile noastre de a construi o altfel de clasă politică, cu banii la vedere, cu oameni oneşti promovaţi în funcţii, pentru a readuce încrederea oamenilor într-un viitor mai bun acasă”, a adăugat Maia Sandu.Amintim că secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a fost primul demnitar de nivel înalt care în 2015 a declarat că Republica Moldova este un stat capturat. Într-un articol publicat în The New York Times , oficialul european a vorbit despre pericolele care planează asupra ţării noastre, afirmând că acest stat capturat de oligarhi trebuie să fie întors cetăţenilor.