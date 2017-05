VIDEO

Liderii opoziţiei extraparlamentare de la Chişinău au avut întâlniri cu Thorbjorn Jagland

Sursa: jurnal.md Foto: coe.int 31.05.2017 21:48

Liderii partidelor extraparlamentare i-au comunicat secretarului general al Consiliului Europei îngrijorările pe care le au în legătură cu situaţia critică din Republica Moldova. Andrei Năstase, Maia Sandu, Ilian Caşu şi Grigore Petrenco au ieşit optimişti de la întrevederile cu Thorbjorn Jagland, oficial despre care spun că înţelege foarte bine realităţile din ţara noastră.



Thorbjorn Jagland i-a invitat pe liderii formaţiunilor extraparlamentare la întrevederi separate. Primul care a mers la discuţii a fost preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr. Andrei Năstase i-a mulţumit secretarului general al Consiliului Europei pentru diagnosticul exact dat în 2015 statului Republica Moldova.



„Am insistat ca după acest diagnostic să se producă o intervenţie cât se poate de serioasă la nivelul tuturor instituţiilor europene şi în mod aparte din partea Consiliului Europei. După această întrevedere sunt tot mai încrezător că eforturile noastre de scoatere a statului din captivitate, de întoarcere a ţării cetăţenilor, de edificare a unui stat de drept, de edificare a unei economii funcţionale care ar genera locuri de muncă, salarii decente, care ar face ca pensionarii să aibă nişte pensii bune, nişte pensii decente, care ar face ca oamenii să-şi dorească să trăiască în Republica Moldova şi să nu caute drumul pribegiei fie în Est, fie în Vest. Iată toate aceste eforturi ale noastre sunt susţinute în exterior şi dovadă a acestui fapt este şi întâlnirea de azi cu secretarul general al Consiliului Europei. Vom continua în acelaşi sens pentru că tot ce facem este pentru oameni”, a menţionat liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



A urmat discuţia cu vicepreşedinţii formaţiunii Partidul Nostru, care i-au spus înaltului oficial că Republica Moldova trebuie să rămână sub monitorizarea Consiliului Europei.



„Am reiterat poziţia noastră că intenţia de a modifica regulile de joc electoral îl avantajează doar pe Plahotniuc şi în acest caz dacă se modifică cum vrea Plahotniuc atunci există riscul transformării Republicii Moldova în Coreea de Nord a Europei de Est. Am vorbit ce înseamnă statul capturat pentru Partidul Nostru şi pentru liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, adică cum Plahotniuc foloseşte instituţiile de drept pentru a se răzbuna şi a teroriza concurenţii politici inconvenienţi. Noi am spus direct de vreo 20 de ori, aşa ca să facă 20 de notiţe de cine în Moldova este capturat statul. De fapt, le-am spus că Plahotniuc este de facto stăpânul statului Republica Moldova şi majoritatea parlamentară este proprietatea lui Plahotniuc acolo în Parlament, în consilii locale prin şantaj, prin corupţie politică acest personaj excelează şi face tot ce vrea”, a spus Ilian Caşu, vicepreşedintele formaţiunii PN.



Preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a fost cea care a încheiat azi şirul întrevederilor cu formaţiunile extraparlamentare.



Am vorbit despre ce se întâmplă în Republica Moldova, am vorbit despre pericolele la care este supus procesul democratic din Republica Moldova din cauza acţiunilor guvernării. Am vorbit despre cum Republica Moldova a ajuns să fie un stat capturat şi despre importanţa construirii unor instituţii independente care să promoveze şi să apere interesele tuturor cetăţenilor. În acest context am vorbit şi despre pericolele schimbării sistemului electoral aşa cum este propus de către guvernare, de către Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor. A fost o întâlnire mai scurtă în timp pentru că înţeleg că are o agendă foarte mare, dar din declaraţiile anterioare ale dânsului am văzut că înţelege foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova şi va promova mesajele în sensul în care politica instituţiilor europene să avantajeze cetăţenii, şi nu o guvernare ipocrită şi mincinoasă” , a declarat Maia Sandu.



Cu Thorbjorn Jagland s-a întâlnit ieri şi liderul formaţiunii Casa Noastră - Moldova, Grigore Petrenco.



„Dar în primul rând persecuţiile politice şi dosarele politice care există în Republica Moldova. Vreau să spun că domnul Jagland este destul de bine informat despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova şi a declarat că ei urmăresc cu mare atenţie toate aceste dosare. Am mai discutat şi reforma sistemului electoral, am expus opinia noastră cu privire la această iniţiativă a lui Plahotniuc împreună cu Dodon”, a menţionat Grigore Petrenco.