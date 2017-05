Andrei Năstase, la discuţii cu Thorbjorn Jagland: Am avut înţelegerea înaltului oficial UE a faptului că e nevoie de intervenţii chirurgicale de urgenţă pentru eliberarea RM din tentaculele oligarhiei

FOTO

„Republica Moldova - o ţară mică, de doar 3,5 milioane de oameni – riscă să devină următoarea criză de securitate a Europei, cu potenţiale consecinţe dincolo de frontierele sale. Corupţia rămâne endemică şi statul încă se află în mâinile oligarhilor, în timp ce veniturile mici au determinat sute de mii de moldoveni să plece peste hotare în căutarea unei vieţi mai bune. Un miliard de dolari a dispărut din trei bănci din ţară. Scandalul a ajuns să reprezinte eşecul statului de a proteja interesele cetăţenilor. Puţini cred că cei responsabili vor fi traşi la răspundere sau că banii vor fi returnaţi. Valoarea monedei naţionale a scăzut, ratele dobânzilor au explodat, iar recesiunea s-a conturat. Toată finanţarea din afară a fost suspendată, în aşteptarea acţiunilor concrete în lupta cu corupţia şi stabilizarea sectorului financiar. În cazul în care autorităţile nu reuşesc să îndeplinească cerinţele pentru restabilirea sprijinului extern, ţara se va confrunta cu turbulenţe economice grave. Eliberat de corupţie, acesta poate fi transformat. Dar, întâi de toate, acest stat capturat trebuie să fie returnat cetăţenilor”, afirma tranşant oficialul european.

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, care se află în Republica Moldova într-o vizită oficială. Discuţiile s-au axat pe cele mai importante aspecte ale situaţiei social-politice din Republica Moldova. Au fost abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă statul nostru, printre acestea - tentativa de modificare a sistemului electoral de către PD şi PSRM şi neadmiterea ignorării de către guvernare a recomandărilor Comisiei de la Veneţia.„Oligarhul Plahotniuc vrea cu orice preţ menţinerea statului captiv prin schimbarea sistemului electoral proporţional pe unul mixt, în tandem cu preşedintele său de buzunar, Igor Dodon. Mai mult, aceştia intenţionează să se alieze după alegerile din 2018”, a spus Andrei Năstase. Liderul Platformei DA a subliniat şi necesitatea imperioasă a creşterii rolului Consiliului Europei în monitorizarea procesului politic din Republica Moldova, insistând ca aceasta „să continue până când vor apărea semnale clare de eliberare a instituţiilor statului din captivitatea politică şi mafiotică”.„În cadrul întrevederii s-a discutat şi despre necesitatea unor eforturi susţinute de respectare a drepturilor elementare ale omului, încălcate flagrant în Republica Moldova, unde dreptul la libera exprimare şi la informare obiectivă şi echidistantă este violat fără prea mari menajamente prin monopolul şi controlul instaurat în mass-media de către Vladimir Plahotniuc. Este încălcat cu ipocrizie şi accesul la o justiţie dreaptă, aceasta ajungând să fie o unealtă docilă a guvernării, fiind totalmente controlată de acelaşi oligarh”, se spune în comunicatul emis de Platforma DA.La discuţiile cu oficialul european, Andrei Năstase a menţionat şi faptul că demnitarii şi funcţionarii corupţi sunt promovaţi în funcţii, în timp ce încrederea populaţiei în instituţiile statului este la pământ.„Acum doi ani, Thorbjorn Jagland a diagnosticat situaţia din Republica Moldova cu precizie de chirurg: „O tara pe marginea prapastiei”. Andrei Năstase a opinat că situaţia gravă se menţine: corupţia rămâne a fi endemică şi statul e în continuare captiv, aflându-se în mâinile oligarhilor, iar veniturile mici determină sute de mii de moldoveni să plece peste hotare în căutarea unei vieţi decente. Numărul contribuablililor a scăzut în ultimul an cu 74 de mii, în timp ce avem 730 de mii de pensionari. Zilnic, 106 moldoveni părăsesc ţara care riscă să se confrunte şi cu criză demografică”, se mai spune în declaraţie.La întrevederea cu înaltul oficial european s-a discutat şi despre jaful din sistemul bancar şi urmările acestuia, precum recesiunea economică şi suspendarea finanţării externe. Andrei Năstase l-a informat pe Secretarul General al Consiliului Europei că, după aproape 3 ani de la furt, nu s-a recuperat nimic şi nimeni dintre beneficiarii finali, funcţionari de la BEM, CNA, Procuratura Generală etc. nu a fost tras la raspundere, decât ţapii ispăşitori, oponenţii lui Plahotniuc.Totodată, Andrei Năstase i-a împărtăşit Secretarului General al Consiliului Europei îngrijorarea că Moldova devine un stat poliţienesc.„Dosare politice, filaje, interceptări, intimidări directe, ameninţări cu moartea, linşajul mediatic la holdingul personal - iată metodele lui Plahotniuc de competiţie politică. Blocarea drumurilor, oprirea trenurilor, amendarea şoferilor – iată metodele politice ale lui Plahotniuc de a opri oamenii să vină la protestele opozitiei antioligarhice”, a spus Andrei Năstase.Referindu-se la faptul că presa liberă este distrusă metodic prin monopolizarea pieţei de publicitate a audiovizualului, că institutiile de reglementare şi de drept sunt aservite puterii, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr a insistat pe susţinerea primordială din fonduri europene a presei libere şi a societăţii civile adecvate, neafiliate oliharhiei, pe susţinerea logistică a opoziţiei reformatoare şi antioligarhice.„Misiunea Consiliului Europei în Republica Moldova trebuie dinamizată, rolul ei trebuie să fie unul mult mai activ, de implicare, de atenţionare si oprire a derapajelor majore antidemocratice”, a spus liderul Platformei DA.La sfârşitul întrevederii, Andrei Năstase i-a înmânat lui Thorbjorn Jagland trei documente importante: Proclamaţia Marii Adunări Naţionale din 6 septembrie 2015, în care se regăşeşte şi numele înaltului oficial european, Declaraţia celor 5 partide privind Consensul politic naţional în favoarea menţinerii sistemului electoral proportţional şi raportul API privind captivitatea presei din Republica Moldova.După întrevederea cu Secretarul General al Consiliului Europei, Andrei Năstase a scris pe pagina sa de facebook: „La întrevederea de astăzi am mulţumit Secretarului General al Consiliului Europei pentru diagnosticul chirurgical exact pus Republicii Moldova încă în august 2015, iar în septembrie peste 100 de mii de cetăţeni am fost în stradă să ne apărăm ţara de corupţie şi sărăcie”.„Am avut astăzi înţelegerea înaltului oficial european a faptului că e nevoie de intervenţii chirurgicale de urgenţă în ce priveşte eliberarea din tentaculele cancerului oligarhic a justiţiei, a procuraturii, a tuturor institutiilor de drept şi de reglementare, a media şi chiar a unei bune părţi a societăţii civile”, a mai scris Andrei Năstase.Or, potrivit liderului Platformei DA, fără acestea este cu neputinţă să edifici un stat de drept, cu o econimie funcţională generatoare de locuri de muncă suficiente şi bine platite, de servicii sociale şi medicale, de educaţie şi de siguranţă personală şi naţională, „aşa încât cetăţenii ţării să fie mândri de ţara lor şi să revină la familiile, părinţii şi copiii lor”.„Suntem in stare să obţinem toate aceste lucruri pentru oameni, doar prin unitate, doar prin conjugare de eforturi interne şi externe”, a conchis Andrei Năstase.Precizăm că secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a fost primul demnitar de nivel înalt care în 2015 a declarat că Republica Moldova este un stat capturat. Într-un articol publicat în The New York Times , oficialul european a vorbit despre pericolele care planează asupra ţării noastre, afirmând că acest stat capturat de oligarhi trebuie să fie întors cetăţenilor.