Thorbjorn Jagland, declaraţii tranşante la Chişinău: Combaterea corupţiei NU poate să se producă atât timp cât nu există instituţii de stat independente, presă liberă şi societate civilă

Combaterea corupţiei şi spălării banilor nu poate să se producă într-un stat atât timp cât nu există instituţii de stat independente, presă liberă şi societate civilă. Declaraţiile aparţin secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, şi au fost făcute astăzi la Chişinău, în cadrul lansării oficiale a Planului de acţiuni Republica Moldova – Consiliul Europei pentru anii 2017-2020.



Înaltul oficial european este primul demnitar de nivel înalt care în 2015 a declarat că Republica Moldova este un stat capturat. Întrebat dacă şi-a păstrat opinia expusă atunci, Thorbjorn Jagland a răspuns:



„În acea perioadă s-a aflat că din Republica Moldova a dispărut practic un miliard de dolari, după care premierul a fost acuzat că a fost parte la acest furt, dar şi alte persoane. În mai multe ţări, oameni cu afaceri se implică în politică, însă trebuie să facem separare dintre bani şi politică. Nu putem deveni politicieni cu scopul de a ne îmbogăţi, dar pentru a servi cetăţenilor. Aceasta a fost logica mea în momentul în care am scris articolul şi continui să aplic această logic faţă de oricare alt stat din Europa, cu toate că acel scandal cu furtul miliardului, dacă s-ar fi produs în alt stat, ar fi fost ceva cu totul ieşit din comun şi, în acest caz, chiar putem vorbi de un stat capturat”.



În cadrul evenimentul de astăzi, Thorbjorn Jagland a atras atenţia autorităţilor de la Chişinău că este nevoie de o serie de acţiuni pentru a oferi cetăţenilor Republicii Moldova o justiţie corectă şi cu adevărat independentă.



„Noul Plan de Acţiuni se va concentra pe aceleaşi domenii, scopul principal fiind combaterea corupţiei şi spălarea banilor. Însă din câte cunoaştem noi, din experienţa mai multor ţări, combaterea corupţiei şi spălărilor banilor nu poate să se producă într-un stat atât timp cât nu există instituţii de stat solide, independente, o presă liberă şi o societate civilă. Doar consolidând capacităţile acestor instituţii, putem să vorbim de o abordare sistemică a acestor domenii. În urma primului Plan de Acţiuni, deja au fost realizate anumite reforme şi anume în sistemul judiciar, a Procuraturii, dar mai multe acţiuni rămân să fie întreprinse în continuare pentru a ne asigura că avem o justiţie cu adevărat independente, avem o Procuratură care este separată de puterea executivă”, a declarat Thorbjorn Jagland.



În procesul de implementare a reformelor este nevoie şi de o presă liberă care să nu depindă de politicieni, a accentuat secretarul general al Consiliului Europei.



„Este foarte important rolul pe care mass media îl are în acest exerciţiu. De aceea e important să avem presă care să fie cu adevărat independente, imparţiale, care să nu depindă de bani şi de politic, mass-media care să servească interesul public, interesul întregii societăţi şi nu a unor partide politice separate. De asemenea, este foarte important este să avem pluralismul politic, ceea ce înseamnă să avem mai multe partide care să poată concura, însă să facă asta în baza unei legislaţii electorale echitabile, care ar asigura nu doar o competiţie corectă în procesul electoral, dar care ar permite acestor partide să coopereze în cazul în care va fi necesar pentru beneficiul întregii societăţi. În planul de acţiuni se regăsesc şi alte activităţi, precum îmbunătăţirea condiţiilor din instituţiile penitenciare şi consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului”, a menţionat Thorbjorn Jagland.



Planul de acţiuni al Consiliului Europei pentru ţara noastră, care a fost adoptat pe 1 februarie, are scopul de a susţine implementarea reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupţiei şi spălării banilor, sporirea independenţei şi eficacităţii sistemului judiciar, consolidarea libertăţii presei şi a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului.



În cadrul vizitei sale la Chişinău, Secretarul general al Consiliului Europei se va întâlni cu reprezentanţi ai guvernării, precum şi cu membri ai societăţii civile şi ai partidelor extraparlamentare.