Europarlamentarul Siegfried Mureşan: „Dacă tu, partid de la guvernare, crezi că poţi să-ţi bagi toţi opozanţii politici la închisoare şi să convingi UE că lupţi cu corupţia - vei eşua”

Sursa: jurnal.md Foto: agerpres.ro 30.05.2017 09:48

Arestările şi dosarele făcute de ochii lumii sau din răzbunare nu conving Uniunea Europeană, dă de înţeles europarlamentarul Siegfried Mureşan, referindu-se la evenimentele recente de la Chişinău.



„Toţi cei care cred că vor putea controla justiţia în Republica Moldova pe termen lung vor eşua. Combaterea corupţiei va avea succes, poate va dura mai mult decât îşi doresc cetăţenii, dar inevitabil lucrurile se vor schimba. Trebuie ca societatea civilă şi toate organismele internaţionale obiective, credibile, să evalueze ca pe un succes combaterea corupţiei în RM ca UE să fie satisfăcută. Iar dacă tu, partid de la guvernare, crezi că poţi să-ţi bagi toţi opozanţii politici la închisoare şi să convingi UE că lupţi cu corupţia vei eşua. Atâta timp cât, de exemplu, în topul făcut de Transparency International, care e cel mai credibil şi important, Republica Moldova a scăzut cu 20 de locuri de la un an la celălalt în ceea ce priveşte combaterea corupţiei - e clar, combaterea corupţiei în RM încă nu merge în direcţia corectă”, susţine europarlamentarul.



În cadrul emisiunii Alb&Negru de la Unimedia, europarlamentarul Siegfried Mureşan a vorbit şi despre amânarea asistenţei de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene.



„Uniunea Europeană are 100 de milioane de euro pe care doreşte să-i acorde RM, în plus la cele 746 milioane de euro care deja au fost alocate pentru perioada 2014-2020. Avem aceşti bani şi vrem să-i dăm câ mai repede. Guvernul, prin acţiunile pe care le-a întreprins recent, ne-a obligat să spunem: „Nu putem acorda aceşti bani acum, trebuie să vedem ce se va întâmpla mai departe”. Am introdus condiţionalităţi clare pentru ca aceste tranşe să poată fi virate. Condiţionalităţi legate de spălarea banilor, combaterea corupţiei, justiţie independentă care să funcţioneze în ansamblu”, a precizat Mureşan.



Europarlamentarul a menţionat că şi felul prin care a ajuns în Parlament proiectul PD privind modificarea sistemului electoral a ridicat multe semne de întrebare în ce priveşte standardele democratice de la Chişinău.



„Nu este treaba noastră ce sistem electoral va adopta RM, însă e treaba noastră dacă sistemul electoral e modificat intempensiv, consensual, fără acordul opoziţiei, rapid, înainte de următoarele alelgeri şi mai ales dacă acesta este adoptat fără un aviz afirmativ din partea Comisiei de la Veneţia. Pentru acordarea acestei sute de milioane de euro există şi o serie de precondiţionalităţi legate de standarde democratice, alegeri libere, iar modificarea sistemlui de vot în ciuda avizului Comisiei de la Veneţia pune sub semnul întrebării standardele democratice ale RM”, a mai spus Siegfried Mureşan.