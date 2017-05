Presa română: Bătălie pentru Chişinău cu Năstase, Tănase şi Ceban

Săptămâna trecută scena politică din Moldova a fost zguduită de reţinerea primarului Chişinăului, Dorin Chirtoacă, nepotul preşedintelui liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu. Arestarea lui Chirtoacă era aşteptată, după ce, în urmă cu o lună, procurorii anticorupţie moldoveni au reţinut un vice-primar şi doi consilieri locali într-un dosar care vizează construirea unor parcări cu plată ilegale, iar toate indiciile duceau către edilul capitalei.Vineri, în timp ce judecătorii moldoveni hotărau plasarea lui Chirtoacă în arest la domiciliu, Mihai Ghimpu anunţa, într-o conferinţă de presă, retragerea liberalilor din coaliţia de guvernare şi demisia Corinei Fusu şi a lui Valeriu Munteanu, ultimii doi miniştri liberali care rămăseseră în guvernul Filip.Arestarea lui Chirtoacă a fost anunţată de preşedintele Republicii, Igor Dodon, care, pe 27 aprilie, când Curtea de Apel Chişinău a admis cererea unui grup de iniţiativă socialist de a strânge semnături pentru organizarea unui referendum prin care să fie demis Dorin Chirtoacă, a spus că nu crede că primarulva ajunge la referendum, deoarece urmează să fie arestat de CNA.În ultimele două luni, liberalii moldoveni fac obiectul mai multor dosare penale, ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, fiind reţinut sub acuzaţia că ar fi primit mită, iar directorul Căii Ferate din Moldova, Iurie Topală, este urmărit penal şi se află sub control judiciar.Toată această prigoană a justiţiei de peste Prut coincide cu refuzul liberalilor de a susţine proiectul votului uninominal, proiect promovat de către oligarhul Plahotniuc. Retragerea liberalilor de la guvernare nu declanşează o criză politică la Chişinău, şi asta s-a văzut vineri - 5 mai, când în parlament grupul PDM, împreună cu partidul lui Iurie Leancă, PPEM, şi cu fugarii din PLDM, au strâns 52 de voturi şi au reuşit să treacă, în primă lectură, legea votului uninominal. Foarte interesantă apropierea fostului prim-ministru Iurie Leancă cu Vladimir Plahotniuc, cu care cândva era în conflict, iar la Chişinău se zvoneşte că această atitudine a lui Leancă ar avea legătură cu un dosar pe care îl instrumentează Parchetul General şi vizează o afacere cu dializă privată, afacere ce aparţine, prin interpuşi, fiului preşedintelui popularilor europeni de la Chişinău.Afacere pentru care fostul prim-ministru a dublat preţul plătit de statul moldovean pentru o şedinţă de dializă în ultimile zile când acesta era prim-ministru al Moldovei. De altfel, între democraţii moldoveni şi partidul condus de fostul prim-ministru Leancă sunt de mult timp semnele unei colaborări parlamentare, astfel că, de marţi, după biroul politic al lui PDM, este foarte posibil să asistăm la o preluare la guvernare a partidului lui Iurie Leancă.Igor Dodon a anunţat reţinerea lui Chirtoacă înainte de a avea locTot săptămîna trecută Partidul Democrat din Moldova a dat publicităţii un sondaj de opinie realizat la comanda sa de către Lake Research Partners şi IMAS, sondaj care, susţin democraţii, arată o apropiere a moldovenilor de Uniunea Europeană şi România. Potrivit aceluiaşi sondaj, opţiunea de aderare la Uniunea Vamală - Rusia, Belarus Kazahstan prevalează faţă de cea referitoare la aderarea la Uniunea Europeană. Dacă cetăţenii vor trebui să aleagă între Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală, 48% susţin că sunt pentru UE, iar 52% pentru Uniunea Vamală.Astfel, pentru Uniunea Europeană ar vota 48%, iar împotrivă – 36%. 12% nu ştiu ce opţiune vor alege. De cealaltă parte, pentru Uniunea Vamală ar vota 52%, împotrivă 30%, iar indecişi sunt 14%. Pentru aderarea la NATO a Republicii Moldova ar vota 18%, iar împotrivă 62%. Pentru unirea Republicii Moldova cu România ar vota 24% şi 56% împotrivă. Dacă nu am şti obiceiul democraţilor de a-şi comanda sondaje pe care să le aşeze cum le convine lor, am înclina să credem că el este adevărat, iar interesant este procentul proeuropenilor şi proromânilor.Chişinăul se află într-o situaţie inedită. În acest moment, primarul este în arest la domiciliu, iar cei doi vice-primari şi secretarul general al primăriei se află în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie. Astfel, municipalitatea a rămas fără conducere. Dacă Dorin Chirtoacă nu-şi va prezenta demisia săptămâna aceasta, consiliul local va alege din rândul consilierilor un primar interimar. Cel mai probabil, având în vedere structura consiliului local, acesta va fi din partea PSRM, iar Ion Ceban are cele mai mari şanse să devină primar interimar din partea socialiştilor. Acest interimat s-ar putea prelungi până la viitoarele alegeri. Cel mai probabil, actualul primar îşi va prezenta demisia, iar asta a lăsat să se înţeleagă liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, în conferinţa de presă de vineri, când l-a indicat pe viitorul primar al Chişinăului, numindu-l în mod ironic, Alexandru Cel Mare. Foarte probabil, în această vară vom avea alegeri pentru primăria Chişinăului, iar în cursă la această oră se văd trei candidaţi.Primul, la care făcea aluzie Ghimpu numindu-l „Alexandru cel Mare“, este Alexandru Tănase, până de curând preşedinte al Curţii Constituţionale, căruia guvernul lui Plahotniuc nu i-a prelungit mandatul cu trei ani, aşa cum spera acesta, şi care acum este fără ocupaţie. Tănase este omul lui Plahotniuc, iar asta s-a văzut cel mai bine iarna trecută, atunci când, în ciuda tuturor evidenţelor şi probelor, a validat alegerea lui Igor Dodon în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.De la socialişti, cele mai mari şanse de a fi desenat candidat le are Ion Ceban, actualul lider al grupului PSRM în Consiliul Municipiului Chişinău.Surpriza acestei veri ar putea să vină de la opoziţia neparlamentară, care, dacă îşi va uni forţele, ca în toamna anului trecut, are şanse foarte mari să ducă un candidat în turul doi. Dacă Andrei Năstase, liderul Platformei Dreptate şi Adevăr, va candida, şi Maia Sandu cu partidul acesteia îl vor susţine, Năstase are mari şanse să câştige primăria capitalei Moldovei. Se anunţă o luptă interesantă. Rămâne de văzut dacă şi cât de mult va semăna ea cu lupta de la preşedinţia Moldovei şi dacă nu cumva, iarăşi, oligarhul va face jocul socialiştilor.Primarul Chişinăului a fost reţinut pentru 72 de ore joi seară, în urma percheziţiilor, şi plasat în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Edilul este suspectat de trafic de influenţă în aşa-numitul dosar al „parcărilor cu plată“. Escortat de procurori, Dorin Chirtoacă a părăsit primăria în jurul orei 20.00, conform deschide.md. Edilul a spus că nu face niciun comentariu, în timp ce liberalii adunaţi pe coridoarele instituţiei strigau mesaje de susţinere. Alţii au încercat să blocheze microbuzul CNA în care a urcat primarul. Susţinătorii edilului au anunţat că îşi mută protestul la sediul CNA.Potrivit procurorilor, Chirtoacă i-ar fi dat indicaţii viceprimarului capitalei, care era preşedinte al Comisiei de selectare a companiilor ce urmau să implementeze proiectul parcărilor în municipiul Chişinău, să semneze contractul cu firma EME PARKLEITSYSTEM GmbH, fără avizul Consiliului Municipal. Totodată, contrar legislaţiei în vigoare, primarul ar fi avizat pozitiv certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrărilor, în conformitate cu contractul de parteneriat public-privat dintre primăria municipiului Chişinău şi nerezidenta EME PARKLEITSYSTEM GmbH.La rândul său, această companie ar fi devenit câştigătoare în urma unor acţiuni concertate dintre responsabili din primărie, agenţi economici şi omul de afaceri care gestiona din umbră EME PARKLEITSYSTEM GmbH.