Alexandru Slusari: „Plahotniuc are kilograme de hârtii şi gigabaiţi de video cu informaţii compromiţătoare despre Dodon”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.05.2017 16:56

Coaliţia celor doi simulanţi. Aşa califică vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, „cuplul” politic Dodon-Plahotniuc, care s-ar confrunta cu câte o dilemă acum.



„Dilema lui Plahotniuc - cum să nu piardă susţinerea partenerilor exerni măcar până la alegeri şi, în acelaşi timp, să nu-l scape din frâu pe Dodon. Pentru că doar un Dodon „înfiorător” mai reuşeşte să impună Europa şi SUA să-l suporte pe înfiorătorul mafiot Plahotniuc. Soluţia - Plahotniuc îl ajută cum poate pe Dodon, care trăieşte în confort politic, şi primeşte în schimb ajutor reciproc de la el. Deşi să lupte cu aşa-zisul prorus Dodon îi este mult mai uşor. Mulţi ştiu că Plahotniuc are kilograme de hârtii şi GB-iţi de video - imagini compromiţătoare pe actualul preşedinte. Drept recompensă, Plahotniuc imită o activitate antirusească prodigioasă, aruncând în spaţiul public declaraţii confuze privind viitoarea luptă crâncenă cu propaganda rusească (în timp ce de 10 ani are profituri uriaşe din retransmiterea Pervyi Kanal) şi expulzând diplomaţi ruşi, cu care se cunoaşte încă de pe vremea negocierilor sale cu Narîşkin, din 2010, privind coaliţia cu comuniştii”, afirmă Alexandru Slusari.



„Dilema lui Dodon - cum să păstreze până la următoarele alegeri un nivel înalt de susţinere din parte electoratului pe care i l-a asigurat „eurointegrarea” plahofilatelistă şi să nu facă nimic în interiorul ţării împotriva regimului Plahotniuc. Soluţia - un an şi jumătate să nu iasă din Moscova. Să-l prindă pe Putin chiar şi când acesta merge la wc şi să facă poze cu el. Eu cred că în ultima jumătate de an Dodon i-a obosit pe toţi din administraţia preşedintelui rus cu rugămintea de a-l invita la orice antrenament al lui Putin în sala de judo.



Aceste fotografii trebuie să acopere faptul aservirii lui Dodon la stăpânul său din Moldova - alegătorii trebuie să uite de sistemul mixt de vot, de Vasea Botnari la MoldovaGaz, de renunţarea la ideea de a-l demite pe Harunjen, de numirea judecătorilor din haremul lui Plahotniuc, de împărţirea nocturnă cu Filip a ambasadorilor, de renunţarea la ideea de anulare a legii miliardului, de ignorarea reformei antipopulare a sistemului de pensionare şi a represaliilor politice, precum şi de alte „cadouri” din partea coordonatorului mafiei, pe care le-am primit până acum şi pe care le vom mai primi până la alegeri. Iar cele mai recente declaraţii antiruseşti ale lui Plahotniuc - în genere au fost prescrise de medic pentru Dodon. Coaliţia celor doi simulanţi. Unul simulează integrarea europeană şi lupta cu propaganda rusească, iar al doilea va mima salvarea Rusiei în Moldova”, mai spune vicepreşedintele Platformei DA.



Între timp, afirmă Alexandru Slusari, cetăţenii RM, de naţionalităţi diferite şi cu diferite orientări geopolitice, vor continua să sărăcească şi să plece atât în Europa, cât şi în Rusia. „Oameni, poate ajunge să mai tolerăm acest tertipuri mafiotice? A venit timpul să le dăm un şut politic acestor doi escroci!”, conchide Alexandru Slusari.