Andrei Năstase: „Destul ne-au condus coordonatori de borsete şi personaje dubioase; Diaspora, revin la tine, împreună vom identifica cei mai buni Oameni ai Demnităţii şi Adevărului”

Republica Moldova are nevoie de oameni integri, profesionişti, capabili să facă schimbarea în bine acasă, prin Legislativ, prin Executiv, prin educaţie, economie şi justiţie, afirmă liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care anunţă că urmează să aibă în curând mai multe întrevederi cu moldovenii din străinătate.„Diaspora, revin la tine. Aşa cum am promis, vom identifica cei mai buni Oameni ai Demnitatii şi Adevarului împreună cu cetăţenii noştri din toată ţara şi din diasporă. Ţara are nevoie de voi, de oameni integri, profesionişti, capabili să facă schimbarea în bine acasă, prin legislativ, prin executiv, prin educaţie, economie şi justiţie, etc”, scrie liderul PPDA, pe pagina sa de de Facebook „Destul ne-au condus coordonatori de borsete, bodyguarzi, personaje dubioase, şantajabile şi dependente. Decolez”, a adăugat Andrei Năstase.