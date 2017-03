Pirkka Tapiola: „În RM multe dintre reforme rămân doar pe hârtie; Dacă ar fi implementate cu voinţa politică potrivită, situaţia s-ar schimba dramatic”

VIDEO

În timp ce autorităţile de la Chişinău se laudă că implementează reforme, partenerii de dezvoltare ai ţării noastre au altă opinie. „Multe dintre aceste reforme rămân doar pe hârtie”, o spune tranşant şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Pirkka Tapiola. Ambasadorul european afirmă că situaţia, inclusiv în domeniul luptei anticorupţie, s-ar schimba dramatic, dacă guvernanţii moldoveni ar da dovadă de voinţă politică.„Noi, Uniunea Europenă, putem să ajutăm, să susţinem, să aducem cele mai bune practici, să aducem cei mai buni experţi din lume şi am făcut deja acest lucru. Un singur lucru nu putem – să facem reforme în locul vostru” a declarat Pirkka Tapiola în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova „Multe dintre aceste reforme rămân doar pe hârtie. Vream ca această cantitate a reformelor să fie înlocuită cu o calitate a reformelor. În ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei, vedem schimbări în legislaţie, care dacă ar fi implementate cu voinţa politică potrivită, cu implicarea din partea celor de pe loc în implementarea reformelor, situaţia s-ar schimba dramatic”, a adăugat ambasadorul european.Tocmai de aceea, Uniunea Europeană monitorizează strict modul în care sunt aplicate investiţiile europene, a adăugat Pirkka Tapiola.„Logica este în felul următor: mai întâi reformele, după care vin şi banii. Noi urmărim foarte atent aceste procese. Avem o cultură de răspundere adânc înrădăcinată pentru tot ce facem noi aici. Câteodată sunt destul de dur şi de aceea unii din această ţară nu mă plac atât de mult. Atunci când începi să oferi asistenţă unei ţări, mai întâi se face investiţia în baza calităţii strategiilor, în baza angajamentelor şi politica este să crezi în ceea ce ţi se spune, pentru că aşa se întâmplă în societăţile noastre. Dacă cineva vorbeşte despre un program şi spune că va face anumite lucruri, atunci aştepţi să le şi facă. Din experienţă am observat că implicarea locală nu s-a manifestat întotdeauna”, a accentuat şeful Delegaţiei UE la Chişinău.Solicitat să comenteze declaraţiile preşedintelui Igor Dodon privind eventuale discuţii în format trilateral despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Pirkka Tapiola spune că Uniunea Europeană are un acord bilateral cu Republica Moldova şi că nu va accepta implicarea unei părţi terţe.