Miza lui Plahotniuc, pe înţelesul tuturor: „Să cumperi deputaţi aleşi de pe listele de partide e scump chiar şi pentru mine; E mai convenabil să cumperi deputaţi în parte”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a pus în prim-plan interesele sale atunci când a venit cu propunerea privind trecerea la votul uninominal, ori modificarea sistemului electoral va fi iniţiată doar pentru ca Plahotniuc să poată cumpăra mai uşor deputaţi. O spune vicepreşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, care a decis să tălmăcească declaraţiile de ieri ale lui Plahotniuc şi să explice, pe înţelesul tuturor, ce a avut în vedere, de fapt, liderul PD.„Clasa politică şi partidele politice din Republica Moldova s-au discreditat. Adică, eu le-am discreditat aşa cum am putut timp de 10 ani. Politicienii trebuie să fie mai aproape de oameni. Mai precis, lângă anumiţi oameni. Dar mai precis, lângă un singur om. Aţi înţeles despre cine este vorba. În partidele politice este foarte multă corupţie. Adică, să cumperi deputaţi aleşi de pe listele de partide şi pentru mine este foarte scump. Ei se cunosc foarte bine şi se înţeleg în legătură cu preţul. Pentru foştii comunişti am fost nevoit să zbor în Dubai de trei ori. Nu am plătit salariile câteva luni pentru mai mulţi analişti. Nu pentru asta am scos miliardele din ţară. E mai convenabil să-i cumperi pe fiecare în parte. În Găgăuzia deja a fost făcut un test. Şi poate, la nivel de ţară, voi reuşi să găsesc atâţia „independenţi”, încât îmi vor ajunge dosare penale şi materiale pornografice. Până acum ţara a fost condusă foarte prost. Adică, eu pentru mine am condus bine şi mi-a plăcut. Noi trebuie să schimbăm clasa politică. Adică, mă veţi răbda şi în continuare”, a explicat Alexandru Slusari gândirea oligarhului Plahotniuc în legătură cu propunerea privind modificarea sistemului electoral.Precizăm că Vladimir Plahotniuc a anunţat ieri că, după mai multe „discuţii” şi „sondaje”, care ar arăta că cetăţenii susţin modificarea sistemului electoral în unul uninominal, PD va depune un proiect de lege în Parlament în acest sens. Oligarhul a mai declarat că votul uninominal va oferi cetăţenilor posibilitatea să voteze nominal deputaţi şi că şi moldovenii stabiliţi în străinătate vor putea să-şi aleagă deputaţi din diasporă, care să-i reprezinte în Parlament. Liderii opoziţiei antioligarhice au calificat intenţia PD de a modifica Codul Electoral şi a introduce votul uninominal drept un „colac de salvare” pentru oligarhul Plahotniuc , care vrea să evite moartea politică şi să scape de responsabilitatea juridică pentru faptele comise. Liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a lansat un apel către forţele antioligarhice pentru a contracara intenţiile lui Plahotniuc, inclusiv prin organizarea unor proteste de amploare. Şi preşedinta PAS, Maia Sandu, a criticat intenţia lui Plahotniuc, sugerându-i acestuia să înceapă reformarea clasei politice de la sine, eliberând astfel ţara de cel mai mare corupt. Şi diaspora critică sistemul electoral uninominal , promovat de oligarhul Vladimir Plahotniuc şi partidul acestuia, calificându-l drept o „gogoaşă vândută de PD, prin care oligarhul Plahotniuc încearcă să diminueze criticile diasporei, oferindu-le posibilitatea să-şi aleagă câţiva deputaţi. Intenţia PD de a modifica sistemul electoral este combătută şi de experţi , care spun că reformarea legislaţiei electorale la iniţiativa PD, un partid cu un rating de 2.7% şi cu lideri implicaţi în cele mai mari scandaluri de corupţie, spălări de bani, dar şi în coordonarea furtului rezervelor valutare ale statului, va avea consecinţe devastatoare pentru Republica Moldova prin menţinerea sistemului oligarhic la putere.